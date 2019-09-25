Загорелось шасси: 49 пострадавших при посадке Boeing в Барнауле

В результате жесткой посадки самолета Boeing-767, совершавшего рейс из вьетнамского города Камрань в Барнаул в среду, 25 сентября, травмы получили 49 человек, 48 из них лечатся амбулаторно, еще одна женщина — находится в больнице с подозрением на ушиб почки, передает ТАСС.

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У летевшего из Вьетнама в столицу Алтайского края лайнера рейса ZF-2244 при посадке загорелась правая стойка шасси. Это привело к аварийной посадке. Всего на борту находился 341 человек — 331 пассажир и 10 членов экипажа, передает ФАН.

«Воздушное судно произвело торможение и остановилось в конце взлетно-посадочной полосы. В целях обеспечения безопасности экипаж, согласно инструкции, начал немедленную эвакуацию пассажиров. Пострадавшим пассажирам авиакомпания окажет материальную помощь. AZUR air совместно с авиационными властями, производителем воздушного судна и аэропортом прилета начала расследование инцидента», — говорится в сообщении AZUR air.

На место происшествия выехала следственная группа Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, которая проводит осмотр воздушного судна, передает НСН.

«По данному факту следственными органами организована доследственная проверка. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении правоохранителей.

В начале нынешнего месяца в столичном аэропорту Шереметьево произошло ЧП:

у самолета Boeing 777, который должен был вылететь во Владивосток, загорелся двигатель.

При инциденте никто не пострадал — сотрудники авиакомпании вовремя заметили неполадки и остановили самолет.

На борту лайнера находились 369 человек — после происшествия их доставили обратно в аэропорт. Московская межрегиональная транспортная прокуратура запустила проверку в связи с инцидентом.

В авиакомпании «Россия» информацию о возгорании двигателя опровергли — представители перевозчика сообщили, что во время подготовки самолета к взлету при запуске мотора произошел выброс продуктов сгорания топлива.

За несколько дней до этого в Шереметьево столкнулись два самолета авиакомпаний Royal Flight и «Аэрофлот». Инцидент произошел во время буксировки одного из лайнеров — воздушные судна зацепились крыльями и получили небольшие повреждения.

По словам одного из сотрудников аэропорта, водитель аэродромного тягача, который буксировал самолет Royal Flight, не учел дистанцию между воздушными судами, из-за чего и произошло столкновение.

Похожий инцидент произошел в аэропорту Шереметьево 24 августа — в тот день с самолетом столкнулся погрузчик. При этом воздушное судно находилось на удаленной стоянке — на его борту не было ни экипажа, ни пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал. По словам источника знакомого с ситуацией, погрузчиком управлял стажер.

В том же месяце

самолет Airbus А320 авиакомпании «Сибирь» рейса Владивосток — Южно-Сахалинск совершил аварийную посадку в аэропорту имени Антона Чехова.

За 10 минут до приземления на борту отказала навигационная система.

По тревоге в аэропорту были мобилизованы все специальные подразделения для возможного выполнения аварийно-спасательных работ. После приземления специальная комиссия начала обследование технических неисправностей самолета.

В тот же день экстренную посадку запросил рейс Грозный — Москва авиакомпании Utair, причиной незапланированного прибытия в Волгоград стало падение уровня жидкости в гидросистеме.

В середине августа самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку после вылета из аэропорта Жуковский в Раменском районе Подмосковья. Во время взлета лайнер, на борту которого находились 234 человека, столкнулся со стаей чаек и лишился обоих двигателей.

Пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину удалось посадить самолет в кукурузном поле при отключенных двигателях, а также с полными баками горючего и убранным шасси. Ни один человек не погиб.

Эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники «Уральских авиалиний»: Дмитрий Ивлицкий, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева, Надежда Вершинина и Яна Ягодина.

Оба пилота получили звания Героя России. Остальные члены экипажа также были представлены к наградам. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.