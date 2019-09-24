«Застрелили бы»: Песков сравнил наказание в США и России

В зарубежных странах за брошенный в правоохранителя пластиковый стаканчик расстреляли бы, заявил во время встречи со студентами НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Там был парень, который бросил стаканчик. Но вы поймите, что в Америке его застрелили бы <…> без суда, без следствия, и полицейский получил бы за это награду. Ну неужели вы этого не понимаете? Нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии, неважно. <…> Нельзя, это закон», — так ответил представитель Кремля, комментируя судебные процессы о применении насилия в отношении стражей порядка на несанкционированных акциях в Москве.

Видеозапись встречи Пескова и студентов ВШЭ была опубликована в одном из сообществ в соцсети «ВКонтакте».

При этом Песков обратил внимание, что, если в Америке или Канаде «за стаканчик или газету брошенную» застрелят, то в России за такой поступок лишь «не совсем любезно погрузят в автобус, выломают руки и увезут».

Обсуждая эту тему, студенты также затронули ситуацию с учащимся ВШЭ Егором Жуковым. Его задержали 2 августа за участие 27 июля в несанкционированной акции, которая проходила в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Изначально Жукова обвиняли по делу о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ). Вскоре суд отпустил его под домашний арест. СК прекратил преследование по статье 212 УК РФ и предъявил новое овбинение – в публичных призывах к экстремизму в интернете (часть 2 статьи 280 УК РФ). При этом студента внесли в список террористов и экстремистов.

«Давайте так: он ни в чем не виновен, его никто не осуждал», — сказал Песков. После этого последовал гулкий шум в аудитории и выкрики о том, что Жуков все еще является обвиняемым.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина отметил, что, согласно одной экспертизе, Егор Жуков — «экстремист и террорист», но альтернативная экспертиза утверждает, что молодого человека «никоим образом нельзя ассоциировать с проявлением экстремизма и терроризма».

«Есть утверждения специалистов, которые считают, что огромное количество публикаций разных оппозиционеров несут в себе гораздо больше экстремизма и в отношении них не применяются никакие репрессии, никакие санкции», — сказал Песков, добавив, что это действительно спорная ситуация.

Кроме того, Пескову задали вопрос о том, закладывают ли в Кремле разницу между понятиями «массовые беспорядки» и «несанкционированные акции», на что пресс-секретарь Путина ответил: «В данном случае констатировать мы можем одно, что это были несогласованные акции в нарушение закона — вот это однозначный факт, все остальное уже — это тема для судебных решений и разбирательств».

Сам же представитель администрации российского лидера назвал этот диалог со студентами «очень хорошим» и конструктивным. «Это будущие журналисты, и, конечно, было интересно с ними пообщаться, чтобы понять, как они относятся к будущей профессии, что для них интересно, какие вопросы главные... Был очень хороший разговор, без четкой повестки, он не носил публичного характера», — прокомментировал Песков встречу со студентами НИУ ВШЭ.

В середине июля в Москве прошли не согласованные с властями митинги, которые были организованы незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы. В общей сложности были задержаны порядка 1,7 тыс. человек.

В частности были возбуждены уголовные дела против Евгения Коваленко, Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Алексея Миняйло, Егора Жукова, Даниила Конона, Владислава Барабанова, Сергея Абаничева, Айдара Губайдулина, Сергея Фомина, Данилы Беглеца, Валерия Костенка, Эдуарда Малышевского и Никиты Чирцова, передает РИА «Новости».

Впоследствии были сняты обвинения с Абаничева, Конона, Костенка, Барабанова и Васильева. Вместе с тем уже были вынесены приговоры нескольким участникам незаконных акций. Между тем Евгения Коваленко приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Его признали виновным в том, что он толкнул полицейского и бросил в сторону сотрудников правоохранительных органов мусорный бак.

Подкопаева осудили на три года колонии за то, что он распылил газ из баллончика в лица стражей порядка. За то, что схватил прапорщика полиции за запястье и одернул его в сторону, Беглецу в свою очередь дали два года лишения свободы.

Кирилла Жукова, который ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему, «от чего правоохранитель испытал физическую боль», осудили на три года колонии. Тем временем дело Губайдулина по решению суда было отправлено на доследование. При этом самого обвиняемого выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Из следственного изолятора до рассмотрения апелляции ранее выпустили и актера Павла Устинова, из-за сопротивления которого сотрудник ОМОНа вывихнул руку. При этом за Устинова после того, как ему огласили приговор в 3,5 года лишения свободы, вступились его коллеги по театральному цеху.