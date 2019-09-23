«Поставят раком»: что обещают врачам после жалобы на зарплату

Администрация станции скорой помощи Саткинского района Челябинской области угрожала сотрудникам после того, как они пожаловались главврачу на низкую зарплату. Об этом 74.ru сообщили работники медучреждения.

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«На следующий день [после составления жалобы] заведующая медчастью устроила такую бучу, орала безбожно, мол, какое право вы имеете писать на главврача, он поставит вас всех раком», — рассказал водитель «скорой» Сергей Павлов изданию 74.ru.

19 сентября более 40 сотрудников скорой помощи написали коллективную жалобу на имя главврача станции Константина Лаптева с требованием объяснить, почему у них урезали стимулирующие выплаты. По словам сотрудников, они составляли основную часть зарплаты. Хотя работникам подняли сам оклад, общий размер зарплаты все равно уменьшился. Теперь сотрудники получают около 15 тыс. рублей ежемесячно — столько же они получали в 2015 году.

«Все выплаты сократили: ночные со 100% до 20%, за стаж с 80% до 15% процентов, за вредность с 24% до 4% процентов. Оклад подняли, а те выплаты, которые давали нам заработать более-менее просто урезали на 80%», — рассказал водитель Дмитрий Бурдин.

В региональном минздраве подтвердили информацию о том, что с начала года в области у медработников изменилась структура начисления заработной платы: увеличилась окладная часть, и уменьшились стимулирующие выплаты.

«Главный врач станции будет разбираться в сложившейся ситуации и примет меры для решения конфликта», — отметили в ведомстве.

В начале сентября врач скорой помощи в городе Няндома Архангельской области Павел Апостол поделился на своей странице «ВКонтакте» фотографиями комнаты отдыха врачей. На снимках видны грязные стены и плохо постеленный линолеум. По словам Апостола, сотрудники скорой помощи вынуждены отдыхать прямо на полу, на грязных матрасах и подушках. Позднее он также поделился фотографиями пищевого блока, где готовят еду для сотрудников. В помещении были зафиксированы грязные облупленные стены и плитка.

Апостол также сообщил, что после публикации снимков из комнаты убрали матрасы — туда поставили несколько стульев. «Матрасы убрали, чтобы не шокировать депутатов, которые хотят разобраться и помочь», — написал Апостол. В заключении он отметил, что бригады скорой помощи также испытывают проблемы с топливом для автомобилей.

После публикации снимков представительница пресс-службы минздрава Архангельской области Анна Калинина заявила, что в ЦРБ Нандомы снимки назвали постановкой, сделанной одним из сотрудников. «Как я поняла, он не совсем добросовестно выполняет свои обязанности и у них конфликт», — сообщила Калинина журналистам.

18 сентября Апостол сообщил, что на него написали два заявления в полицию. Одну из жалоб направил муж главврача — начальник хозяйственной части больницы. Он заявил, что снимки из комнаты отдыха «оскорбили честь и достоинство главврача». Во втором заявлении он обвинили Апостола в краже дивана.

Между тем в феврале работники отделения скорой помощи Глазовской межрайонной больницы в Удмуртии написали открытое обращение к главе республиканского минздрава и пожаловались на несоблюдение их трудовых прав.

Оргсекретарь межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал уточнил, что в отделении не хватает сотрудников. Действующие специалисты вынуждены работать с дополнительными нагрузками, которые не оплачиваются и не компенсируются. К отделению скорой помощи, обслуживающей город Глазов и Глазовский район, прикреплено около 112 тыс. человек. В связи с этим в учреждении должно быть сформировано 11 бригад — в том числе одна бригада специализированной медпомощи.

Однако в отделении скорой помощи Глазовской межрайонной больницы на линию в смену выходят лишь 2-3 врачебные общепрофильные бригады, 3-4 фельдшерских, а специализированных бригад нет вообще, подчеркнул Коновал. Медики призвали министерство провести проверку и принять меры.

Весной первый заместитель министра здравоохранения региона и главврач больницы встретились с сотрудниками учреждения, однако медики остались недовольны результатом встречи. В июне около 200 жителей Глазова вышли на митинг, чтобы выразить протест против нарушения прав граждан на доступную медпомощь и нарушения трудовых прав медработников.