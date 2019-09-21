Не доехали до аэропорта: в Турции перевернулся автобус с россиянами

Автобус с российскими туристами перевернулся в Анталье на юге Турции. Турецкие СМИ публикуют фотографии с места ДТП. На кадрах видно, что автобус опрокинулся на правый бок и занял две полосы дороги.

Согласно сообщению российского посольства в Турции, в аварии пострадали 22 россиянина.

Из них семеро отказали от помощи медиков и уехали в аэропорт, после чего улетели в Россию. Остальные 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних, были госпитализированы в различные больницы Антальи, говорится в сообщении посольства в фейсбуке. Отмечается, что на момент публикации в больницах остаются восемь россиян с травмами различной степени тяжести. При этом их жизни вне опасности.

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Ранее представитель генконсульства России в Анталье сообщил ТАСС, в ДТП произошло «в районе 06:00 (время совпадает с московским) во время трансфера туристов в аэропорт».

Между тем, как передает РЕН ТВ, пострадавшие оформили путевки у оператора Санмарт. Туроператор отправит попавших в больницы в Москву за свой счет, рассказала пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

За последний месяц это не первый случай, когда российские туристы пострадали в результате ЧП в Турции. Ранее в одном из турецких отелей детей из Екатеринбурга облили горящим маслом. По словам отца пострадавших мальчиков трех и девяти лет, всего получили ожоги восемь человек. Из них трое, включая его детей, попали после инцидента в больницу, передает уральский портал E1.ru.

Турецкий повар решил устроить шоу на прощальном ужине в отеле. В ходе представления он ошибся, и горящее масло полилось на людей.

«Это был ад. Вы не представляете, как ребенок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять. Пострадали восемь человек, реально люди горели», — вспоминает мужчина.

Он обратил внимание на то, что помощь в основном оказывали туристы из Германии и Нидерландов, в то время как российские постояльцы снимали происходящее на камеры, стоя в стороне.

Согласно заключению медиков, один из сыновей жителя Екатеринбурга обгорел на 27%. В больнице ему диагностировали ожоги второй и третьей степени. У второго мальчика, по словам отца, 16% ожогов поверхности тела, пострадали больше всего рука и голова.

Мужчина также отметил, что не имеет никаких претензий к отелю, в котором они остановились. Он отметил, что руководство курорта взяло всю вину на себя и детей поместили в хорошую клинику, оплатив все лечение в Турции и предстоящее в России. Кроме того, были возмещены средства, потраченные на билет отца детей, которому пришлось вернуться в Екатеринбург. Из Турции дети полетят с матерью, перелет им оплатит страховая компания.

В последние несколько месяцев все больше случаев, когда путешествие россиян в Турцию заканчивается летальным исходом. Так, 16 сентября в Анталье умер турист, который получил серьезные травмы во время полета на водном парашюте, передает РИА «Новости», ссылаясь на Генеральное консульство РФ в Анталье.

14 сентября он со своей мамой решил заняться парасейлингом. Утром работники аттракциона отказали семье в предоставлении услуги, заявил, что это не безопасно, так как ночью был сильный шторм. Однако после обеда им все-таки позволили полетать, рассказала мать скончавшегося россиянина телеканалу НТВ.

Во время полета трос, которым они были привязаны к судну, оторвался из-за резко поднявшегося ветра. Сильный порыв унес отдыхающих в сторону пальм. Когда очевидцы подбежали к пострадавшим, они уже находились без сознания из-за падения с большой высоты.

По факту произошедшего проверку проводит турецкая полиция, которая уже арестовала владельца компании, предоставляющей услуги парасейлинга, а также одного из сотрудников фирмы, передает турецкий телеканал NTV. По данным СМИ, они уже дали показания.

С начала нынешнего года в Турции уже погибли 88 человек, сообщил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

«Нынешний сезон, который еще не закончился, к сожалению, оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции. По состоянию на сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации», — сказал он 11 сентября. Посол объяснил эти цифры увеличением турпотока из России, передает РИА «Новости». По его словам, в этом году Турцию посетили больше 6 млн россиян.