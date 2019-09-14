Страшное ДТП: фура и автобус столкнулись лоб в лоб

В сеть попали видео и фотографии с метра столкновения фуры и рейсового автобуса в Ярославской области, передает РЕН ТВ.

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На кадрах видно, что передняя часть пассажирского автобуса полностью разрушена и искорежена. Удар был настолько сильным, что транспортное средство вылетело с дорожной полосы в кювет. Стекла у автобуса выбиты.

Водительская кабина грузовика, как видно на фотографиях, размещенных ФАН, также полностью разрушена и практически оторвана от его основной части.

По версии сотрудников госавтоинспекции, виновником трагедии стал водитель грузовика. «По предварительным данным, на 20 км дороги Ярославль — Заячий холм — Иваново водитель, управляя грузовой автомашиной MAN, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом «ПАЗ», — передает ТАСС сообщение ГИБДД РФ.

В региональном УМВД уточнили, что ЧП произошло примерно в 11.00 по мск в Гаврилов-Ямском районе около деревни Заячий Холм, пишет РИА «Новости». В экстренных службах отметили, что столкновение было лобовым.

«Идет извлечение тел из транспортного средства», — рассказали в департаменте здравоохранения Ярославской области.

В УМВД по Ярославской области заявили, что среди погибших водители обоих транспортных средств. Однако пока, как добавил представитель ведомства, неизвестно, кого перевозил автобус.

Сведения о количестве пострадавших разнятся.

«В результате ДТП травмы получили 25 человек, среди них ребенок. Семь человек погибли», — сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

В то же время ранее в ГИБДД России говорили также о семи погибших, однако число пострадавших, по данным госавтоинспекции, составляет 21. Всего в автобусе, по информации ведомства, находились 30 человек.

Между тем, по словам главы Гаврилов-Ямского района Алексея Комарова, после аварии были госпитализированы 19 человек с травмами различной степени тяжести.

«Насколько я могу судить, тяжелые травмы — переломы, черепно-мозговые травмы... Пока у нас информация, что 27 [человек] ехали, семь погибших, один не пострадал и 19 отправили [в больницу]», — приводит ТАСС слова Комарова

Комаров добавил, что большинство пострадавших были направлены в клиническую больницу им. Соловьева, один человек госпитализирован в Гаврилов-Ямскую районную больницу. «Автобус рейсовый, принадлежит Гаврилов-Ямскому АТП, ехал из Ярославля в Гаврилов-Ям», — уточнил Алексей Комаров.

Как отметили территориальном центре медицины катастроф Ярославской области, у «всех 19 пострадавших в ДТП состояние средней степени тяжести».

Глава Ярославской области Дмитрий Миронов взял ситуацию с ДТП на личный контроль. На месте аварии развернут оперативный штаб.

«Сейчас очень важно максимально эффективно использовать «золотой час», когда можно помочь пострадавшим. Поэтому при необходимости прибегнем к услугам санавиации, чтобы эвакуировать травмированных людей в Москву. По моему распоряжению развернут оперативный штаб на месте происшествия и в Соловьевской больнице Ярославля», — цитирует пресс-служба губернатора региона.

На месте аварии работают следователи-криминалисты.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения. На место аварии также прибыли сотрудники Ространснадзора. Отмечается, что после того, как будут установлены все обстоятельства ДТП, специалисты примут решение о необходимости проведения проверки в отношении перевозчика.

Как передает kp.ru, пассажиры автобуса, возможно, направлялись на праздник в Гаврилов-Ям, где было запланировано проведение праздных мероприятий и футбольный ретро-матч.

«Из-за трагедии часть развлекательных мероприятий мы отменили, но сам матч все-таки планируем провести», — поделилась с изданием начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики района Наталия Бондарева.