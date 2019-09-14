Удар по нефти: хуситы атаковали Саудовскую Аравию

Удары 10 беспилотников, управляемых йеменскими хуситами — военизированной группировкой шиитов-зейдитов — утром в субботу, 14 сентября, вызвали пожары на двух крупных нефтяных объектах компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, сообщили в министерстве внутренних дел королевства.

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Первый удар был нанесен по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов в местности Абкейк, в 60 км к юго-западу от Дахрана в восточной части Саудовской Аравии. Вторая атака была осуществлена на второе по величине нефтяное месторождение страны Хураис.

Министерство промышленной безопасности контролирует распространение огня на двух объектах, приводит Reuters сообщение ведомства. Хуситы заявили, что проведенная атака стала ответом на деструктивные действия властей Саудовской Аравии.

«Наши военно-воздушные силы провели массированную наступательную операцию десятью беспилотниками. Операция называлась «второй сдерживающий удар». Она была осуществлена в рамках нашего законного и естественного реагирования в ответ на преступления и продолжающуюся осаду нашей страны в течение пяти лет», — слова пресс-секретаря вооруженных сил хуситов Яхья Серая приводятся на их сайте.

Он добавил, что эти атаки являются одной из крупнейших операций, проводимых силами хуситов «в глубине Саудовской Аравии».

«Удар был нанесен после тщательной разведывательной операции и заблаговременного мониторинга, а также при сотрудничестве с благородными и свободными жителями самой Саудовской Аравии», — добавил бригадный генерал.

Он также пообещал новые — более масштабные — атаки по важнейшим объектам саудитов.

«Саудовский режим вынуждает расширять размах наших операций,

они будут все более болезненными, пока будет продолжаться агрессия в нашем отношении. Список наших целей расширяется день ото дня», — резюмировал военный.

В прошлом месяце Йемен выступил за срочный созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с авиаударами ВВС ОАЭ по городу Аден — временной столице страны. Об этом сообщили в йеменском МИДе.

«Правительство Йемена официально запросило Совет Безопасности ООН созвать заседание по поводу обстрела ОАЭ вооруженных сил Йемена, которые осуществляют конституционное право по противодействию мятежным группировкам поддерживаемого ОАЭ Южного переходного совета», — говорилось в заявлении.

В четверг, 29 августа, авиация ОАЭ нанесла удары по южной части Йемена, в ходе которых погибли и были ранены не менее 300 человек. В МИДе Эмиратов заверяли, что удары наносились с целью противостоять деятельности террористических групп. В Йемене эти объяснения назвали «лживыми».

Официальные власти Йемена, которые контролируют только южную часть страны, обратились к Саудовской Аравии и призвали потребовать от ОАЭ прекратить бомбардировки. Стоит отметить, что последние входят в единую коалицию по борьбе с повстанцами-хуситами, которые контролируют север Йемена. Однако в последнее время между ОАЭ и саудитами наметились серьезные противоречия.

По данным ряда СМИ, йеменские хуситы поддерживаются Ираном. В июле нынешнего года Корпус стражей исламской революции — элитные части ВС Ирана — задержал в Персидском заливе иностранное судно, перевозившее контрабандное топливо. Танкер перевозил 1 млн баррелей топлива.

В середине июня

в Оманском заливе на двух танкерах – один из которых перевозил нефть, а другой груз химикатов — произошли взрывы,

все члены экипажа были эвакуированы. Как стало известно позднее, одним из двух судов был Front Altair – принадлежащий норвежской компании Frontline танкер, ходящий под флагом Маршалловых островов. На нем произошло три взрыва.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал подозрительным тот факт, что атаки произошли аккурат за несколько часов до встречи в Тегеране премьер-министра Японии Синдзо Абэ и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает ФАН.

За месяц до этого в порту Эль-Фуджайра (ОАЭ) также в Оманском заливе произошла загадочная диверсия против танкерного флота. По заявлению министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халеда бен Абделя Азиза аль-Фалеха, целью диверсантов стали два танкера, принадлежащие саудитам и зафрахтованные под перевозку нефти потребителям Saudi Aramco в США, передает НСН.