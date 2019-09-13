«Ребенок умирает»: Италия не отдает россиянке сына

Итальянские власти не возвращают матери-россиянке Анне Варгановой пятилетнего сына, которого у нее изъяли 6 августа этого года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Международного общественного движения «Русские матери».

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Мать до сих пор не знает, где именно живет ее сын, известно лишь, что его содержат в социальном учреждении в другом городе. Анна может видеть ребенка раз в неделю, для этого она должна приезжать к нему из города Бари на юге Италии. Кроме того, саму россиянку также обязали жить в социальном учреждении — общежитии, где ей предоставили койко-место. Ей также предписано отмечаться, когда она покидает место жительство, рассказала общественный защитник семьи Варгановых Ирина Бергсет.

По словам правозащитницы, дело в том, что, согласно европейскому законодательству, мать, у которой изъяли ребенка, считается для него опасной, поэтому она не имеет права знать информацию о его точном местонахождении.

Ранее Варганова рассказала «Русским матерям», что ребенка приводят к ней на встречу в сопровождении двух соцработников на час. Когда сына уводят, то смотрят, чтобы Анна не пошла за ним и не раскрыла его местонахождение.

«Как заключенного, его ведет конвой, и уводит, голова опущенная, может, его там бьют вообще, я не знаю, где он находится», — приводил ее слова телеканал РЕН ТВ.

Правозащитница Бергсет в свою очередь сообщила, что пятилетний россиянин вынужден жить в окружении детей, которые намного старше его.

«Со слов мамы, мальчик в шоке от того, что все остальные дети там — подростки. Он единственный пятилетний ребенок там, поэтому мама предполагает, что это может быть приют для трудных подростков», — пояснила она.

Все это выглядит как изоляция матери от сына, считает Бергсет: «Если в России разлучение ребенка с родителями — это крайние меры, то в странах Европы — это первая мера. Сначала семью разделяют, а потом разбираются в ситуации».

Сама Анна также рассказала правозащитникам, что за месяц разлуки с ней сын перестал разговаривать и находится в крайне подавленном состоянии, но она не может даже привести к нему на встречу психолога, чтобы тот помог мальчику.

«Звоню сегодня, говорю: «Как дела?» Он отвечает тихо, еле слышно, понуро: «Нормально...». Десять минут мы, практически, промолчали. Потому что он ничего не хочет говорить.

Я же ему планшет подарила. Спрашиваю: «Игры закачал уже?» Отвечает: «Нет». То есть ему уже все равно. Ни на подарки, ни на что он не реагирует. Он погибает просто. Умирает. Ребенок умирает», — поделилась россиянка 6 сентября.

Женщина сообщила, что родила мальчика в Италии и воспитывала его сама. В свидетельстве о рождении ребенка информация об отце не указана. Мальчик, как и его мама, имеет единственное гражданство РФ. 6 августа Анну вызвали в офис к соцработнику, который оказывал поддержку семье. Тогда женщина рассказала, что собирается вернуться с ребенком на родину — в город Энгельс Саратовской области.

Бергсет предполагает, что именно эти планы россиянки напугали соцслужбы Италии, так как они однозначно интерпретируются как «угроза кражи ребенка в Россию». Кроме того, женщину временно лишили родительских прав. Россиянка и правозащитники уже обратились к властям Италии, а также к президенту РФ Владимиру Путину и российским дипломатам с просьбой о помощи.

«Русская мать Анна Варганова просит дипломатов содействовать хотя бы из гуманитарных соображений изменению меры наказания ее пятилетнему ребенку из России: разрешить ему находиться в одном и том же итальянском соцучреждении вместе с матерью, пусть и с постоянным присутствием социального ассистента, до возвращения обоих в Россию», — отметили в «Русский матерях».

Ситуация может оказаться более трагичной, поскольку, как выяснилось, в Италии процветала торговля детьми в обеспеченные итальянские семьи, которые по тем или иным причинам не могут иметь кровных детей, пишет итальянская газета Il Corriere della Sera.

Уголовное дело, которое сейчас расследуют правоохранители, в прессе назвали «делом ангелов и демонов». По версии следствия, в области Эмилия-Романья на севере Италии действовала организованная банда, которая изымала здоровых детей из семей, а затем за большие деньги передавала их состоятельным «клиентам».

В настоящее время правоохранители расследуют около 100 случаев незаконного изъятия. В качестве пострадавших по делу проходят не менее шести семей. Около 30 сотрудников социальных служб и психологов были арестованы по обвинению в соучастии.