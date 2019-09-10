Выстрел в голову: как ульяновец расправился с родственником из-за квартиры

В Ульяновске правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства 64-летнего мужчины и попытке расправы над его сыном. Подозреваемым по делу проходит 56-летний дальний родственник семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

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По версии следствия, 9 сентября 2019 года предполагаемый злоумышленник пришел к жилому дому своего родственника, чтобы решить квартирный вопрос. Ульяновец, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вступил в конфликт с мужчиной.

В ходе ссоры он достал самодельный пистолет и выстрелил в голову своего оппонента. От полученного ранения тот скончался мгновенно. После этого агрессор стал стрелять в 29-летнего сына жертвы, однако тот успел спрятаться за железной дверью подъезда.

Предполагаемый преступник скрылся с места трагедии, однако силовики вскоре задержали его. Правоохранители изъяли у мужчины оружие. В ходе допросов он признался в содеянном. Против ульяновца возбудили уголовное дело по части 2 и 3 статьи 105 УК РФ.

Ранее жилищный вопрос также привел к трагедии в Волгограде. По версии следствия, 12 августа 2019 года там к 70-летней россиянке из Ростовской области приехал ее 41-летний зять. Он планировал решить вопрос о разделе ее квартиры. Мужчина хотел заставить волгоградку продать свою двухкомнатную квартиру, чтобы часть вырученных денег она отдала своей дочери — его жене.

Портал v102.ru уточнял, что семья ранее приобрела в Ростовской области участок земли, а также начали отстраивать дом. Из-за постоянных затрат на строительство у пары образовались долги, которые они планировали выплатить на вырученные от продажи квартиры тещи.

Тем не менее пенсионерка ответила категорическим отказом и заявила, что хочет жить именно в этой квартире со всеми удобствами.

В итоге предполагаемый преступник нанес ей множественные удары в область грудной клетки и спины, повредив ладони и кисти пенсионерки, которая пыталась спасти свою жизнь, отмечали в областном Следкоме.

Все произошло в квартире пожилой женщины, где в тот момент находился ее 44-летний сын, имеющий инвалидность по глухоте. После того, как 41-летний мужчина расправился с тещей, он прошел в комнату ее сына и попытался заколоть его ножом, пока тот спал. «Однако натолкнулся на отчаянное сопротивление. Потерпевший смог не только прекратить нападение, но и выбежать на лестничную клетку, где его заметили соседи, вызвавшие карету скорой помощи и сотрудников полиции», — рассказывали в региональном СК.

Между тем, когда полицейские прибыли на вызов, предполагаемый злоумышленник сообщил им, что пенсионерку зарезал ее глухонемой сын, а он, наоборот, всеми силами защищал ее. Однако в больнице, куда привезли пострадавшего сына жертвы, он смог с помощью переводчика объяснить, кто на самом деле убил его мать.

Кроме того, на месте происшествия были найдены окровавленные перчатки. Еще одну пару перчаток нашли в вещах подозреваемого. Под окном квартиры позже был обнаружен нож с его отпечатками. В результате мужчину арестовали — против него возбудили уголовное дело. Он в свою очередь продолжает отрицать инкриминируемую ему вину.

Еще одна борьба за жилплощадь весной 2019 года произошла в Архангельске. Там 10 мая в одной из квартир на улице Тимме было обнаружено тело 55-летней пенсионерки с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом сообщал портал 29.ru.

По данным местного СМИ, 55-летняя женщина вместе со своим 48-летним родственником незадолго до трагедии подрабатывали у знакомого пенсионера в качестве сиделок. Они помогали ему по хозяйству. Спустя время, привязавшись к опекунам, он составил завещание, где изъявил желание оставить свою квартиру 48-летнему мужчине.

Однако вскоре пенсионер переписал документ и сделал наследницей 55-летнюю сиделку. Из-за этого между родственниками вспыхнул конфликт, в результате которого брат в гневе зарезал свою сестру, считают в СК. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье »«Убийство». Предполагаемого злоумышленника отправили в СИЗО — материалы уголовного дела уже направлены в суд.