«Ведут под конвоем»: как у россиянки в Италии забрали сына

В Италии у россиянки Анны Варгановой соцслужбы южного города Бари изъяли пятилетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе Международного общественного движения «Русские матери». Официально причиной изъятия стало желание россиянки вернуться с сыном на родину — в город Энгельс Саратовской области.

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41-летняя мать-одиночка пояснила, что родила мальчика в Италии и воспитывала его сама. Отец не признал ребенка, поэтому в свидетельстве о рождении в соответствующей графе стоит прочерк. Мальчик, как и его мама, имеет единственное гражданство РФ.

Как сообщила координатор движения «Русские матери» Ирина Бергсет, 6 августа Анну вызвали в офис к соцработнику, который оказывал поддержку семье. Тогда женщина рассказала, что собирается вернуться с ребенком на родину.

«Похоже, что именно эти планы россиянки уехать навсегда на родину всерьез «напугали» соцслужбы Италии. Ведь там, как и во всей Европе, это однозначно интерпретируется сейчас как «угроза кражи ребенка в Россию». Чистой воды – русофобия. И вот только за это у Анны «срочно» изъяли в Италии пятилетнего сына.

А заодно быстренько и даже без ее присутствия лишили русскую мать родительских прав на сына. Пока что — временно», — рассказала Бергсет.

Варганова также сообщила журналистам, что после изъятия ребенка ее выселили из общежития, где она проживала. Дело в том, что еще во время беременности работники итальянских соцслужб якобы предлагали ей отдать сына «в аренду» богатым итальянским семьям, но она отказалась. После этого россиянке предложили помощь в виде комнаты в общежитии. По мнению самой Варгановой и Бергсет, все это время за семьей «присматривали» и искали богатую семью, которая купила бы мальчика.

Сейчас Варганова может видеть сына лишь в присутствии соцработников. Она знает, в каком городе он находится, но ей неизвестно точное место проживания.

«Его приводят на встречу со мной на час, с двумя соцработниками. Потом его уводят и оглядываются назад, чтобы я не пошла посмотреть, где он живет. Мальчишка говорит: «Я не хочу быть здесь, я не хотел ехать, хочу быть с мамой. Почему я не могу быть с мамой?» А они отвечают, что это решение судьи. Один час для свиданий, как заключенного, его ведет конвой, и уводит, голова опущенная, может, его там бьют вообще, я не знаю, где он находится», — сообщила женщина телеканалу РЕН ТВ.

Варганова уже обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и российским дипломатам с просьбой оказать ей помощь, чтобы она как можно скорее могла вернуться с сыном в родной Энгельс. Между тем в организации «Русские матери» предполагают, что пятилетний россиянин мог стать одной из жертв банды по торговле детьми.

«Думаю, скорее всего этого русского ребенка в Италии сейчас готовят на «заказное» переусыновление», — пояснила Бергсет.

Летом этого года в Италии прогремело так называемое «Дело ангелов и демонов». Это название придумали итальянские журналисты в связи с тем, что работники соцслужб, которые должны были защищать детей, подозреваются в их продаже.

Около года назад прокурор Валентина Сальви обратила внимание, что в области Эмилия-Романья на севере Италии увеличилось число дел в отношении родителей, которые якобы применяли насилие к своим кровным детям. Впоследствии «пострадавших» детей изымали и передавали на воспитание опекунам. Отметим, что город Бари, где у россиянки изъяли сына, находится на другом конце страны — в южной области Апулия.

В ходе расследования выяснилось, что на территории области действует настоящая организованная банда, которая изымала здоровых детей из семей, а затем за большие деньги передавала их богатым итальянцам, которые по тем или иным причинам не могли завести своего кровного ребенка. По версии следствия, преступную группу организовала руководитель местной социальной службы Федерика Ангинольфи.

Ряд СМИ сообщил, что женщина является ЛГБТ-активисткой, и детей передавали на воспитание преимущественно однополым парам. Так, журналисты опубликовали запись переговоров Ангинольфи с потенциальными приемными ЛГБТ-родителями. В разговоре подозреваемая обсуждает с «клиентами» свое вознаграждение в размере более €100 тыс. за передачу одного ребенка. Руководитель соцслужбы обещала, что ребенок не вернется к кровным родителям, поскольку она лично позаботиться, чтобы их репутация была испорчена.

По версии следствия, для осуществления преступной схемы Ангинольфи заручилась помощью психологов из независимого центра помощи жертвам семейного насилия «Гензель и Гретель». Работники центра в отчетах для соцслужб и полиции намеренно писали, что дети якобы подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны кровных родственников.

Кроме того, психологов, соцработников и других причастных чиновников подозревают в том, что они лишили детей права общаться с родными родителями, которое обеспечено им итальянским законодательством. На складе, арендованном Ангинольфи и ее сотрудниками, полиция обнаружила и забрала сотни подарков и писем, которые так и не дошли до изъятых детей.

Правоохранительные органы расследуют около 100 случаев незаконного изъятия. В частности следствие считает, что одного из детей Ангинольфи передала на воспитание своей бывшей партнерше Фадие Басмаджи в ее новую семью. В качестве пострадавших по делу проходят не менее шести семей. Около около 30 сотрудников социальных служб и психологов были арестованы по обвинению в соучастии.