Гантелью по голове: выпускница медвуза забила педагога до смерти

Суд вынес обвинительный приговор 31-летней бывшей студентке Кемеровского медицинского университета, которая расправилась со своей 82-летней преподавательницей. Злоумышленницу приговорили к 10,6 года лишения свободы в колонии общего режима.

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По данным регионального Следственного комитета, ранее осужденная получала образование в стенах данного учреждения – в мае 2019 она снова пришла туда на курсы подтверждения квалификации, которые и вела 82-летняя пенсионерка. В ходе одного из занятий злоумышленница похитила у нее крупную сумму денег — потерпевшая сразу поняла, кто совершил кражу, и написала заявление в полицию.

13 мая бывшая студентка пришла к пожилой женщине домой, чтобы попросить ее забрать заявление из правоохранительных органов.

Из-за отказа преподавательницы между женщинами вспыхнул конфликт, в ходе которого злоумышленница несколько раз ударила пенсионерку металлической гантелью по голове — от полученных ранений та скончалась на месте.

Расправившись с жертвой, осужденная стала осматривать квартиру на предмет ценных вещей: в итоге она унесла с собой ювелирные украшения, банковские карты, сберегательные книжки и семь тысяч рублей наличными.

На следующее утро преподавательницу разыскивала коллега, обеспокоенная тем, что та не явилась на экзамен. Женщина пришла к ней квартиру – входная дверь была открыта. В одной из комнат сотрудница вуза обнаружила тело пенсионерки и позвонила в полицию. Криминалисты зафиксировали травму головы и констатировали насильственную смерть пожилой женщины.

Через несколько часов силовики задержали злоумышленницу — ею оказалась ранее судимая 31-летняя местная жительница. Против женщины возбудили дело по статьям 105 УК РФ «Убийство» и 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». На допросе она рассказала, что сдала ювелирные украшения пенсионерки в ломбард — следствие вскоре изъяло оттуда все драгоценности. Психолого-психиатрическая экспертиза признала экс-студентку вменяемой.

Как рассказали в местном медуниверситете, при жизни пенсионерка не только преподавала, но и работала врачом. «Инна Федоровна стояла у истоков организации фтизиатрической помощи населению Кемеровской области: в 1971 году она основала и возглавила кафедру фтизиатрии КГМИ на базе областного противотуберкулезного диспансера. Она была выдающимся ученым, прекрасным педагогом, вдумчивым и опытным клиницистом. У нее стаж почти 60 лет. Весь коллектив Кемеровского государственного медицинского университета глубоко скорбит о ее кончине и выражает соболезнования ее родным и близким», — сообщили в вузе.

Не менее ужасающее убийство педагога произошло в Оренбурге. Там 15 октября 2018 года 20-летнего студента Оренбургского государственного университета Даурена Утятляева признали виновным в убийстве 31-летней преподавательницы Татьяны Воеводиной.

По версии следствия, злоумышленник и потерпевшая состояли в отношениях. За несколько дней до трагедии, в апреле 2017 года, педагог решила приобрести автомобиль и обратилась за помощью к Утетляеву. Через некоторое время он сообщил оренбурженке, что нашел подходящую машину, и попросил ее обналичить 500 тыс. рублей, которые та взяла в кредит.

Позже в квартире у Воеводиной между молодыми людьми вспыхнул конфликт из-за покупки транспорта. В ходе ссоры парень задушил возлюбленную, похитил деньги и имущество, а затем поджег ее квартиру

Соседи вызвали пожарных. Ликвидировав возгорание, спасатели обнаружили тело педагога и позвонили в полицию. В это время Утетляев на украденные деньги приобретал себе новую одежду и другие вещи: в частности автомобиль ВАЗ-2114, телефоны себе и соседу по общежитию, гироскутер, кальян другу и сабвуфер. Позже он с размахом отметил свой день рождения в сауне в большой компании друзей. Матери он говорил, что обновки ему подарили приятели, однако сами знакомые молодого человека утверждали, что он просил не делать ему никаких подарков.

«Когда он купил автомобиль, реально купил, об этом узнали все. Он покатал друзей. Конечно, он всем покажет. Это ни для кого не новость, что мужчина обращает внимание на три вещи — оружие, технику, автомобиль и на женщин», — сообщил прокурор на заключительном заседании, передавала радиостанция «Эхо Москвы в Оренбурге».

Осужденный так и не признал свою вину — во время следствия он несколько раз менял показания относительно того, где находился во время убийства преподавательницы. В итоге суд приговорил Утятляева к 13,5 года колонии строгого режима — его также обязали выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей в пользу государства и 550 тыс. рублей морального ущерба брату погибшей.