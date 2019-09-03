«Стояло это быдло»: чиновница из Иркутска ушла в отпуск

Руководитель пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которую подозревают в оскорблении людей, пострадавших от наводнения в Тулуне, находится в отпуске. В отношении чиновницы продолжается проверка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Реклама

В ведомстве подчеркнули, что Алашкевич временно отстранена от работы, но не уволена с должности. Такой ошибочный вывод сделали некоторые СМИ после того, как во вторник, 3 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время Алашкевич не работает в пресс-службе.

В середине августа в соцсетях была опубликована аудиозапись, на которой женщина в оскорбительной форме говорила о реакции пострадавших от наводнения в Тулуне на приезд в город президента Владимира Путина. Так, она раскритиковала внешний вид местных жителей: «Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты!

Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования. Он пошел, они готовы были землю целовать. Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья».

Кроме того, она заявила, что в центрах временного содержания местные жители живут лучше, чем «было в их хлеву». Вероятно, под «хлевом» она имеет в виду дома, которые люди потеряли из-за наводнения.

В подписи к ролику утверждается, что речь произносит Ирина Алашкевич. Предположительно, запись была сделана кем-то из сотрудников пресс-службы губернатора на очередной планерке.

Сама чиновница заявила, что запись является фальсификацией. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко организовал служебное расследование — запись передали на экспертизу. 25 августа глава региона сообщил журналистам, что эксперты обнаружили в опубликованной аудиозаписи признаки монтажа. По его словам, он запросил дополнительные экспертизы «для большей объективности». На эти процедуры уйдет еще неделя, после чего будет принято окончательное решение, отметил Левченко.

20 августа телеканал РЕН ТВ сообщил, что заказал независимую экспертизу аудиозаписи. Журналисты издания позвонили Алашкевич, попросив ее прокомментировать случившееся, однако женщина призвала дождаться результатов исследования. В результате эксперт сравнил две аудиозаписи.

«Во всех слоях исследования есть стопроцентные признаки того, что голос на одной записи и на другой записи принадлежит одному и тому же физическому лицу женского пола», — прокомментировал результат начальник Экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в РФ Юрий Макеев.

Он также дал краткую психологическую характеристику человека, чей голос, по его словам, звучит на обеих записях. «Человек достаточно неуравновешенный, нервный. Человек суетящийся, мало уверенный в себе», — сказал Макеев.

На скандальную историю уже отреагировал российский президент.

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение», — таким образом Путин ответил на вопрос, отправит ли он Алашкевич в отставку, который задал один из жителей Тулуна на встрече с президентом.

В начале июля в неуважительном отношении к местным жителям был уличен глава Красноярского края Александр Усс. На встрече с жителями города Канска, пострадавшего от сильных паводков, одна из женщин спросила губернатора, видел ли он недоделанную дорогу к населенному пункту. Она выразила опасения, что если ее размоет, то люди будут фактически отрезаны от внешнего мира и тогда придется присылать вертолеты.

Губернатор на повышенных тонах ответил: «Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам могу качнуть». Жительница в ответ заметила, что не «качает права», а лишь задает вопрос.

После того, как видеозапись с этим диалогом попала в сеть, общественность возмутилась поведением политика. Позднее местная жительница, которая задала Уссу вопрос, рассказала журналистам, что глава региона по телефону извинился за резкие слова

«Принес извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена. Конкретно по которому я вопросу задала, он мне ответил на вопрос. Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет», — сказала она.

В начале ноября прошлого года директор Департамента молодежной политики администрации Свердловской области Ольга Глацких на встрече с общественниками заявила, что государство молодежи «в принципе ничего не должно» — «должны им родители», которых в свою очередь «государство не просило рожать». Это высказывание вызвало широкий общественный резонанс. Чиновницу не увольняли, однако 26 декабря она сама подала в отставку.