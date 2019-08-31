Отказ систем: четыре самолета совершили экстренные посадки

Самолет Airbus А320 авиакомпании «Сибирь» рейса Владивосток — Южно-Сахалинск совершил аварийную посадку в аэропорту имени Антона Чехова утром, 31 августа, за 10 минут до приземления на борту отказала навигационная система.

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По тревоге в аэропорту были мобилизованы все специальные подразделения для возможного выполнения аварийно-спасательных работ. После приземления специальная комиссия начала обследование технических неисправностей самолета.

«Прилетели в аэропорт, а там пожарные машины, «скорые». Думал учения какие-то, а оказывается, наш самолет ждали, потому что у него отказало навигационное оборудование за 10 минут до посадки и сажали его вручную», — приводит портал Prima Media слова очевидца событий.

Кроме того, минувшей ночью в Волгограде сразу три самолета совершили экстренные посадки, сообщает портал V1. Сначала в городском аэропорту приземлился борт, выполнявший рейс Красноярск — Симферополь. Одному из пассажиров стало плохо, командир судна принял решение садиться в ближайшем аэропорту.

Затем экстренную посадку запросил рейс Грозный — Москва авиакомпании Utair,

причиной незапланированного прибытия в Волгоград стало падение уровня жидкости в гидросистеме.

Утром в субботу все пассажиры рейса были отправлены в российскую столицу резервным бортом.

Третий рейс Баку — Москва компании «Аэрофлот» сел из-за ухудшения самочувствия пожилой пассажирки. Женщину сняли с рейса и отправили в больницу. После этого самолет вылетел в пункт назначения.

Неделей ранее летевший из израильского Тель-Авива самолет был вынужден срочно приземлиться в Сочи, но смог сделать это только со второй попытки. Аварийная ситуация была создана из-за разрушения пневматики левого основного колеса. На борту самолета находились около 160 пассажиров.

За неделю до этого самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку после вылета из аэропорта Жуковский в Раменском районе Подмосковья. Во время взлета лайнер, на борту которого находились 234 человека, столкнулся со стаей чаек и лишился обоих двигателей.

Пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину удалось посадить самолет в кукурузном поле при отключенных двигателях, а также с полными баками горючего и убранным шасси. Ни один человек не погиб, передает ФАН.

Эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники «Уральских авиалиний»: Дмитрий Ивлицкий, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева, Надежда Вершинина и Яна Ягодина, передает НСН.

Оба пилота получили звания Героя России. Остальные члены экипажа также были представлены к наградам. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

О своем решении Путин сообщил, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ. «Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества», — сказал президент.

Он также выразил надежду, что впредь подобных аварийных ситуаций будет меньше. «Хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило», — подчеркнул Путин.

Глава государства отдельно отметил качество подготовки летного состава «Уральских авиалиний», назвав его «удовлетворительным».

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В стадии разработки находится версия о том, что чайки могли прилететь на взлетно-посадочную полосу аэропорта Жуковский с ближайших свалок.

В связи с этим Минприроды уже выдвинуло требование о проверке всех свалок, расположенных в непосредственной близости от аэродрома. Однако, как подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин, версия о свалках вряд ли найдет подтверждение. Объяснил он это тем, что ближайший к месту посадки полигон «Сафоново» расположен в 14 км. Кроме того, он был закрыт в 2012 году.

В Летно-исследовательском институте имени М. М. Громова официально заявили, что во время взлета А321 средства аэропорта Жуковский для отпугивания птиц работали штатно. Перед вылетом рейса был также проведен осмотр взлетно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц.

Комиссия по расследованию авиапроисшествия изучает систему орнитологического обеспечения безопасности полетов в аэропорту Жуковский, заявил глава Росавиации Александр Нерадько. По его словам, эффективность этой системы зависит от многих факторов — в том числе от расположения полигонов бытовых отходов на приаэродромной территории.