Многодетный герой: как пилот А321 оказался на кукурузном поле

«Он все время грезил небом»

Дамир Юсупов родился и вырос в небольшом поселке Игарка Красноярского края — сейчас там живет около 4,4 тыс. человек. Его отец тоже был пилотом — летал он на вертолете Ми-8. Юноша решил пойти по его стопам и поступить в летное училище. Однако туда его не приняли из-за неудачно пройденной медкомиссии.

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Тогда Юсупов решил стать юристом. Получив высшее юридическое образование, в 90-х годах вместе с семьей он перебрался в Сызрань. Там он несколько лет проработал юристом при горадминистрации. Однако желание стать пилотом не покидало Дамира. Он решил вновь попытать счастье. И вот, свершилось: в 33 года Юсупов поступил в филиал Санкт-Петербургского университета гражданской авиации, который расположен в городе Бугуруслане Оренбургской области. Там он выучился на летчика и получил диплом с отличием.

«Такой же, как все мальчишки рос. И дрались, и всякое бывало. Хорошо учился, в армии был танкистом. Ну а затем поступил в летное училище, закончил его с хорошими оценками. Примером, наверное, я для него был, и он пошел по моим стопам летчика», — рассказал порталу «КТВ-Луч» отец пилота Касим Юсупов.

«Он все время грезил небом, поэтому поехал в учиться в летное училище, окончил с отличием. Дамир всегда был дисциплинированным, отличником», — отметил его брат в разговоре с сайтом kp.ru.

«Мы учились вместе в Бугурусланском летном училище. Знаю его с хорошей стороны, летал и учился на пятерки, английский язык знает в совершенстве. Грамотный, общительный, у меня о нем только положительное мнение», — сказал один из одногруппников Юсупова.

Сразу по окончании университета 35-летнего Дамира взяли на работу в «Уральские авиалинии». В 2018 года он прошел конкурсный отбор кандидатов на должность командира воздушного судна. Успешно освоив программу, в августе прошлого года Юсупова перевели на новую должность.

Его общий налет составляет более 3000 часов, что относительно немного: минимум для получения должности командира воздушного судна составляет 1,5 тыс. часов. Он может управлять такими самолетами, как Airbus A320, 319 и 321. Юсупов выполнял рейсы не только в России, но и за границей — летал в Китай, Турцию, Арабские Эмираты, Тунис и Египет. Кроме того, он перевозил на спецрейсах хоккейную команду «Ак Барс», футбольную команду «Рубин», а также сборную России по фигурному катанию.

Многодетный отец и футбольный фанат

Бывшая коллега Юсупова по экипажу характеризует его как хорошего, мужественного, крайне ответственного и доброго человека с хорошим чувством юмора, сообщает портал E1.RU.

У летчика-героя четверо детей. Со своей второй супругой Натальей он познакомился пять лет назад — произошло это, как ни странно, в небе. Тогда Юсупов, который летел в качестве пассажира, попал с ней на один рейс. Наталья в тот момент была с дочерью — именно она первая заговорила с Дамиром. Так они познакомились и больше не расставались.

Известно, что Юсупов — большой футбольный фанат. С детства он болеет за московский «Спартак».

Узнав о любви пилота к футболу, екатеринбургский «Урал» подарил ему и другим членам экипажа А321 бессрочные абонементы на домашние матчи. Летчик пообещал обязательно воспользоваться подарком.

Уже спустя два дня после аварийной посадки в кукурузном поле Юсупов открыл матч шестого чемпионата России между «Уралом» и «Крыльями Советов», нанеся символический удар по мячу. Перед этим весь экипаж А321 под аплодисменты вышел на поле и поприветствовал болельщиков.

«Я немного виноват»

Напомним, что 15 августа Юсупов и еще шесть членов экипажа должны были доставить 226 пассажиров из московского аэропорта Жуковский в Симферополь. Однако уже спустя несколько минут после отрыва от ВПП судно столкнулось со стаей птиц — в результате один из двигателей вышел из строя. Пилот подал диспетчеру сообщение «ПАН-ПАН» и заявил о вынужденной посадке посреди кукурузного поля.

В сети опубликована текстовая версия переговоров пилотов самолета Airbus А321 «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова и Георгия Мурзина.

«До того, как отказал второй двигатель, я планировал набрать определенную высоту, на ней задержаться, обработать отказ, правильно рассчитать все и вернуться в аэропорт.

Но мы поняли, что набрать высоту и сохранить текущую не удастся. Боязни и страха не было, поле я видел перед собой. Надеялся, что сядем как можно мягче.

Старался садить с наименьшей вертикальной скоростью. Также я принял решение не выпускать шасси, потому что это было безопаснее для посадки», — заявил Юсупов в ходе пресс-конференции.

В результате самолет мягко проскользнул по кукурузному полю и остановился. Люди эвакуировались по надувным трапам — никто из них не получил серьезных травм. Спустя 20 минут после аварийной посадки Дамир позвонил супруге и рассказал о произошедшем. «Просто позвонил и сказал, что все живы. <…> Я просто рада, что мой муж жив, очень жду его домой, хочу, чтобы он скорее вернулся», — заявляла Наталья Юсупова телеканалу «Москва-24».

Уже вечером на пресс-конференции летчик заявил, что не считает себя героем. «Я выполнял то, что должен: спасал самолет, пассажиров, экипаж. Сейчас можно сказать, что я немного виноват, что не доставил всех до места назначения. Хочу всем пожелать здоровья и не бояться летать», — пояснил командир А321.

На следующий день после ЧП президент РФ Владимир Путин наградил Юсупова званием Героя России. Остальных членов экипажа также представили к наградам. Российский лидер выразил надежду, что впредь подобных катастроф будет меньше.

О почетной награде Юсупову по телефону рассказала супруга. Тот в ответ лишь промолчал в трубку, передавал сайт kp.ru. Вскоре летчик вернулся домой в Екатеринбург — и не с пустыми руками. Как рассказала его супруга, муж прихватил с собой сувенир — большой початок кукурузы с того самого поля, на которое лайнер приземлился 15 августа. На данный момент из планов у пилота — отдохнуть и провести время с семьей. Известно, что на время расследования аварийной посадки А321 он будет отстранен от полетов.