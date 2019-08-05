«Психически больны»: Трамп нашел причину расстрела американцев

В течение суток в трех штатах США произошли массовые расстрелы, жертвами которых стали 29 человек. Еще почти 50 пострадали. Американский президент Дональд Трамп прокомментировал инциденты и рассказал об их причинах. По его словам, случаи стрельбы в Техасе и Огайо были связаны «психическим заболеванием» злоумышленников.

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«Посмотрите на оба инцидента, это психическое заболевание. Это люди, которые очень и очень серьезно психически больны», — сказал Трамп.

Глава государства заявил, что проблема с массовой стрельбой в стране не решается на протяжении долгих лет, но пришло время «это остановить».

На вопрос о том, как он собирается решить «проблему с оружием», Трамп ответил, что «многое находится в работе». «Мы сделали больше, чем большинство администраций <...> Однако, пожалуй, еще больше предстоит сделать», — сказал президент и сообщил, что уже обсудил возможные пути предотвращения случаев массового расстрела людей с директором ФБР Кристофером Реем, главой Минюста Уильямом Барром и членами американского Конгресса.

Напомним, что первый массовый расстрел произошел в городе Эль-Пасо (штат Техас) около полудня в субботу, 3 августа. 21-летний местный житель Патрик Крушиус открыл огонь из винтовки по посетителям гипермаркета Walmart, где в этот момент находились от 1000 до 3000 покупателей. В результате погибли 20 человек, еще 26 пострадали — в том числе шесть мексиканцев. Подозреваемый добровольно сдался полиции. По версии следствия, 21-летний Крушиус решил устроить массовый расстрел из ненависти к мексиканским мигрантам. Стоит отметить, что торговый центр расположен недалеко он американо-мексиканской границы. Значительную часть его посетителей составляют мексиканцы, которые приезжают в Эль-Пасо за покупками.

По сообщениям американских СМИ, Кришиус разделял идеи нацизма и фашизма. Перед атакой он опубликовал в соцсетях манифест и заявил, что мексиканские мигранты являются «захватчиками», из-за которых страдает культура и экономика США.

Молодой человек объявил своим кумиром другого убийцу, который устроил массовый расстрел прихожан мечети в Новой Зеландии этой весной.

В ночь на воскресенье, 4 августа, в американском Дейтоне (штат Огайо) произошла еще одна трагедия. Около часа ночи 24-летний Коннор Беттс подошел к бару в центре города и начал расстреливать посетителей и случайных прохожих. Погибли девять человек, еще 27 получили ранения. Десятым погибшим стал сам Беттс, которого полиция нейтрализовала через минуту после начала стрельбы, хотя тот был в бронежилете.

Следствие установило, что злоумышленник имел два вида оружия, одно из которых заказал по интернету. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя местной полиции. По словам источника, одну винтовку стрелок заказал из Техаса, забрав ее у местного продавца, а другую — купил напрямую. Пока правоохранители не выяснили мотивы преступления стрелка, отметил собеседник канала.

При этом издание Mirror сообщает, что Беттс планировал совершить расстрел в школе. Журналисты выяснили, что стрелок был исключен из средней школы Беллбрук в Огайо за то, что составлял «списки жертв» на стене туалета. Директор учебного заведения подтвердил эту информацию. Девушка, учившаяся вместе с Беттсом, также рассказала про его намерения.

«Я знаю, что он составил список, но не уверена, кто в нем был. У него был план расстрелять школу», — сказала она и добавила, что в школе над Беттсом издевались.

Около часа ночи 4 августа стрельба произошла в Чикаго (штат Иллинойс). Неизвестный открыл огонь в «Дуглас парк» рядом с детской площадкой. Полиция выяснила, что преступник вел стрельбу из черного автомобиля Chevrolet Camaro. Семь человек оказались ранены. Стрелок до сих пор не задержан. Полиция ведет его поиски.

По сообщению американских журналистов, с начала этого года в США произошел уже 251-й массовый расстрел. То есть такие происшествия происходят в Штатах почти каждый день.

Ранее российский президент Владимир Путин направил Дональду Трампу телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи со случаями массовой стрельбы в США.

В ОБСЕ выразили обеспокоенность возможными антииммигрантскими мотивами стрельбы в Эль-Пасо и Дейтоне. Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир призвала Вашингтон расследовать эти террористические акты как преступления на почве ненависти.

«Я глубоко обеспокоена тем, что убийства в Эль-Пасо, вероятно, были мотивированы ненавистью к иммигрантам, и призываю власти США расследовать эти террористические акты», — написала Гисладоттир в своем твиттере.