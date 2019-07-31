«Дымовая ловушка»: как борются с пожарами в Сибири

Президент РФ Владимир Путин поручил министерству обороны подключиться к тушению пожаров в Сибири. Такое решение он принял после доклада главы МЧС Евгения Зиничева, сообщили в пресс-службе Кремля. Для борьбы с огнем ведомство намерено отправить в Красноярский край 10 самолетов Ил-76, а также 10 вертолетов военно-транспортной авиации, оснащенных специальными водосливными устройствами. Экипажи уже получают инструктаж и завершают предполетную подготовку.

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«Глава государства распорядился также до особого распоряжения сохранить группировку Вооруженных сил в Иркутской области», — уточнили в аппарате президента.

В середине июня сразу несколько регионов Восточной Сибири охватили лесные пожары. В эпицентре оказались Иркутская область, Красноярский край, пять районов Республики Саха (Якутия) и два района Бурятии – с 29 июля там действует режим ЧС.

По словам первого замглавы МЧС Александр Чуприяна, на данный момент пожары охватили уже почти 3 млн гектаров тайги. В тушении задействованы почти три тысячи человек, а также более 350 единиц техники и 28 воздушных судов.

В качестве основной причины называются сухие грозы. Однако, как отметил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, очаги возгорания слишком подозрительно совпадают с местами, где до этого фиксировались вырубки «черных лесорубов». «Создается впечатление, что лесные пожары — попытки спрятать последствия вырубок», — предположил он в разговоре с РИА «Новости».

Бурматов также подчеркнул, что в основном лес загорается в нескольких точках одновременно, а вокруг сожженных деревьев аккуратно уложена древесина: «Связь есть четкая, мы изучили материалы, которые поступают по линии правоохранительных органов и информацию от волонтеров. И такое невозможно без ведома местных властей. Не могу представить, что кто-то вывезет несколько сотен лесовозов, ни разу не попав в поле зрения».

По словам чиновника, распространение лесных пожаров также тесно связано с некомпетентностью ряда региональных чиновников. Как зафиксировал депутатский корпус, деньги на закупку пожарной техники доходят до регионов с большим опозданием. Кроме того, позже эти средства не осваиваются.

Бурматов пообещал запросить информацию у Рослесхоза, МЧС и Счетной палаты, чтобы в дальнейшем передать ее в Генпрокуратуру для проверки.

В то время, пока чиновники пытаются разобраться в причинах возгораний и распространения огня, лесные пожары вплотную подходят к населенным пунктам. 28 июля до поселка Светлый Бодайбинского района оставалось всего три километра.

Как уверяют в ГУ МЧС по Иркутской области, угрозы населенным пунктам нет. Однако уже сейчас задымленность в некоторых районах заставляет аэропорты отменять рейсы: несколько дней люди не могут вылететь из городов Бодайбо, Киренска и Мамы.

По словам жителей Киренска, из-за задымления у них повально ухудшается самочувствие – постоянно болит голова, а марлевые повязки уже стали привычным аксессуаром. Двери и окна приходится завешивать мокрой тканью, а на улицу лучше и вовсе не выходить.

«Вместо солнца — ярко-бордовая точка. Дышать совсем нечем! Сегодня задымление чуть ослабло, но это благодаря ветру. А стоит ему изменить направление — Киренск снова будет в дымовой ловушке. Аэропорт не работает, пароходство в ограниченном графике, пассажирских перевозок на Лене нет», — рассказала РИА «Новости» жительница города Оксана Тараканова.

Гарь и едкий дым также окутали и соседние территории: восточный ветер перенес задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края.

Не исключено, что задымление дойдет и до Москвы. Такой вариант развития событий возможен, если в Сибирь придет антициклон, сообщили в Гидрометцентре.

«Чтобы сибирские дымы донеслись до Москвы, достаточно антициклону завоевать Сибирь, и чтобы центр управления циркуляцией в нем расположился на севере Западной Сибири (в низовьях Оби и Иртыша)», — заявили синоптики.

Появление в Москве небольшой дымки специалисты не исключают и в ближайшее время. Она может возникнуть из-за того, что сначала смог из Сибири окажется над Карским и Баренцевым морями, а позже северные и северо-восточные потоки в нижней атмосфере снова «задуют» его на материк.