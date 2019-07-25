Зима близко: москвичей ждет арктический холод

Прогноз погоды на предстоящую неделю, увы, снова приносит москвичам мало радости. Как сообщили «Газете.Ru» в центре «Фобос», осеннее настроение наконец оставит столицу, однако всего на пару дней – дальше в силу вновь вступят промозглый дождь и сопутствующая ему прохлада.

Реклама

В пятницу, 26 июля, в привычную уже серость ворвется антициклон из Скандинавии, который станет налаживать погоду — дожди закончатся, а температура начнет расти на глазах — столбики термометров дотянутся до +25…+27°С. При этом сохранится переменная облачность. Ветер восточный 3-8 м/с.

Ночью Москва также обойдется без осадков. Минимальная температура воздуха составит +16…+18°С. Ветер восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление немного повысится и составит 748 мм рт. ст.

В этот долгожданный теплый летний день москвичи могут согреть душу в Таганском парке, где пройдет День памяти Владимира Высоцкого. Гостей ждут концерт, кинопоказы, мастер-классы для детей и презентация выставки «Таганка! Славься! Смейся! Плачь! Кричи!». Вечером, в 20:00 для всех поклонников великого артиста состоится концерт, на котором выступят Никита Высоцкий и Александр Домогаров. Для входа вам потребуется только любовь к великому русскому артисту.

В субботу, 27 июля, жители столицы, наконец, смогут окунуться в долгожданное жаркое лето. Благодаря антициклону вероятность осадков невысока, зато солнца будет много – оно прогреет город настолько, что температурный режим окажется почти на 4 градуса выше нормы. В результате температура составит +26…+28°С. Ветер северный 4-9 м/с.

Если днем синоптики допускают возможность грозы, то ночь в столице однозначно будет сухой. Минимальная температура составит +13…+15°С. Ветер северный, 3-8 м/с. Атмосферное давление вновь понизится: 745 мм рт. ст.

Жаркая погода позволит родителям наконец вывести детей на прогулку в один из многочисленных столичных парков. Например, юные гости детского парка имени Н.Н. Прямикова смогут стать участниками интерактивного квеста «КиндерСфера: стань предпринимателем».

В процессе игры ребятам расскажут секреты ведения бизнеса в России и помогут почувствовать себя настоящими предпринимателями.

Кроме того, после прохождения квеста все участники получат рекомендации преподавателей, а также смогут продолжить развитие своих проектов. «Газета.Ru» рекомендует своим читателям зарегистрироваться на мероприятие заранее — количество мест ограничено.

Второй выходной день вновь вернет москвичей к суровой реальности. В воскресенье, 28 июля, в город ворвутся северные ветры, которые пусть и разовьют небольшую скорость до 4-9 м/с, однако откроют дорогу для распространения холодного воздуха. Показания термометров станут быстро снижаться и достигнут уже +22…+24°С.

Ночью минимальная температура составит +12…+14°С, северный ветер сохранит свою силу. Ниже станет и атмосферное давление — всего 742 мм рт. ст., это ниже нормы.

Тем не менее, для тех, кто не боится прохлады, парк «Зарядье» предоставляет возможность поучаствовать в открытом занятии по стретчингу — его проведет трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике.

Специальный комплекс упражнений, направленный на растяжку мышц тела, поможет людям любого возраста и физической подготовки развить гибкость и эластичность. С собой нужно взять только коврик. Ну и теплую кофту, желательно.

Натиск холода продолжится с наступлением новой рабочей недели — в понедельник, 29 июля, фон температуры окажется на 4-5 градусов ниже нормы и, скорее, будет близок по показателям к последним числам августа: +15…+17°С. Северный ветер усилится и составит уже 5-10 м/с.

Ночь с понедельника на вторник будет уже совсем не летней: минимальная температура составит всего +4…+6°С. Атмосферное давление сохранится ниже нормы, 740 мм рт. ст.

В самые холодные дни лета, которые больше напоминают конец сентября, можно порекомендовать только блаженное неведение. Если ваша работа позволяет периодически работать дистанционно, то «дезертирство» домой даже не отразится на вашей заработной плате. В таком благословенном случае ваша верхняя одежда — одеяло, а база — халат.

Если договориться с начальством не удалось или у вас есть крайне непоседливые, невосприимчивые к погодным условиям и требовательные друзья, то на эту неделю предлагаем обратиться к стилю голливудских звезд, живущих в Нью-Йорке. Погодные условия делового центра США колеблются в районе +13 градусов примерно всю весну, так что практичность и стиль развиты у жителей этого города лучше, чем у кого бы то ни было.

«В качестве стратегии создания образов можете выбрать многослойность и сочетание элементов различных оттенков одного цвета. Таким образом, даже если какая-то ваша вещь вроде комбинезона без рукава или даже шорт до колена (будем благоразумны) номинально летняя, свитшот (либо тонкий джемпер или свитер) и легкое пальто в тон могут дополнить их без ущерба для вашего чувства прекрасного», — советует модный обозреватель «Газеты.Ru» Наталья Нефедова.

Если утром вы осведомлены о том, что ваш день вдали от дома плавно перетечет в вечер, а затем в утро, от коротких вещей, по крайней мере без «прикрытия» лучше отказаться. Если это более официальное мероприятие, подумайте о платьях макси из плотной ткани с воротником халтер-нек, полностью закрывающим шею, а сверху можно накинуть темный пиджак-оверсайз.

Во вторник, 30 июля, москвичам по-прежнему будет хотеться накинуть на себя плотную верхнюю одежду. Как предупреждают синоптики, в силу окончательно вступит гребень антициклона, сформировавшийся в холодной арктической воздушной массе — это явно не предвещает ничего хорошего.

Днем воздух прогреется всего до +12…+14°С, продолжит дуть северный ветер — его скорость составит 4-9 м/с. Ночью будет уже не так холодно, как раньше — +8…+10°С, однако атмосферное давление сохранится ниже нормы: 738 мм рт. ст.

Чтобы развеяться в непогожий день, «Газета.Ru» предлагает своим читателям завершить его в павильоне «Медиацентр» парка Зарядье, где до 31 июля будет проходить фотовыставка, посвященная развитию городского транспорта.

Там желающие смогут увидеть снимки автомобилей разных лет, а также автобусов и троллейбусов, которые в разное время ходили по площади Революции и Бородинском мосту, улице Горького и Ленинградскому шоссе.

Действительно, если погода за окном не радует, не лучше ли устроить себе экскурсию в прошлое и забыть о холоде хоть ненадолго?

В среду, 31 июля, в столице сохранится по-осеннему холодная погода — синоптики предупреждают даже о возможности небольшого дождя. Днем столбики термометров поднимутся до +12…+16°С, а северный ветер продолжит не сильно, но ощутимо обдувать москвичей. Ночью температура составит +7…+12°С. Атмосферное давление существенно не изменится — 740 мм рт. ст.

Не изменится ситуация и в четверг, 1 августа — холодный воздух сохранит свои позиции, а температура останется существенно ниже нормы: днем +13…+18°С, ночью +7…+12°С, с уже привычным северным ветром. Повысится среди всей этой печальной картины только атмосферное давление, которое наконец приблизится к норме — 745 мм рт. ст.

Чтобы хоть как-то разогнать осеннюю хандру, все желающие могут отправиться на выставку «День семьи, любви и верности» в Дом культуры «Гармония», расположенный на Кировоградской улице, дом 44б. Там развлечься можно будет, глядя на интерьерные куклы-тильды, сделанные участниками студии декоративно-прикладного творчества – по словам организаторов выставки, они мало кого могут оставить равнодушными.

Хотя бы приблизительно летние температуры начнут возвращаться в столицу только к пятнице — 2 августа. Арктический воздух начнет прогреваться солнечными лучами, поэтому температура действительно немного повысится — +14…+19°С днем, и +8…+13°С ночью. Ветер, наконец, сменится на северо-западный, однако скорость сохранит — 4-9 м/с. Атмосферное ожидается около нормы: 745 мм рт. ст.

2 августа традиционно вызывает у всех смутные опасения: именно в этот день во многих фонтанах города можно увидеть веселых людей в тельняшках, которые с размахом празднуют свой профессиональный праздник – День воздушно-десантных войск.

Однако приобщиться к празднику можно и без купания. В следующую пятницу на ВДНХ пройдут концерты и показательные выступления представителей «крылатой пехоты», которые всегда рады и гражданским гостям. Там вы сможете попробовать полевую кухню, послушать военный оркестр, а также сфотографироваться с военной техникой, которая будет стоять в общем доступе целый день. Поздравить десантников приедут многочисленные творческие коллективы, а также первые лица войск.