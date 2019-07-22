Подмочит, но прогреет: когда в Москву вернется лето

Неделя в Москве началась с солнечной и теплой погоды, однако уже в понедельник, 22 июля, в столичном регионе могут снова пройти дожди, сообщают синоптики центра погоды «Фобос».

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В понедельник воздух в Москве прогрелся до +28..30°С, ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы и составляет 748 мм рт.ст. По мере приближения с запада атмосферного фронта в ближайшие сутки в столицу придут дожди, местами могут прогреметь грозы. Первые осадки выпадут уже вечером в понедельник.

В ночь на вторник, 23 июля температура составит +18..20°С. Днем температура останется такой же, как ночью, и не поднимется выше +21°С. Ожидается переменная облачность, небольшой дождь и умеренный юго-восточный ветер.

К середине недели погода станет пасмурной. По данным метеорологов, температура опустится на несколько градусов, а в отдельных районах пройдут кратковременные осадки в виде дождей.

24 июля москвичей ожидают небольшие дожди и, возможно, грозы. Ночная температура составит +15..17°С, в светлое время суток +19..21°С, ветер будет слабым. Атмосферное давление 746 мм рт.ст. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

25 июля, в четверг ожидается пасмурная погода и осадки с грозами. Ночью столбики термометра покажут +16..18°С, днем +23..25°С. Атмосферное давление чуть повысится до 749 мм рт.ст.

Зато пятница станет самым жарким днем недели. Ночью температура составит +16..18°С, а днем воздух прогреется до +26..28°С. Ветер будет северным и умеренным. Москвичи смогут порадоваться ясной погоде — благодаря влиянию антициклона, вероятность дождей будет минимальна.

В выходные погода останется солнечной и без осадков. 27 июля, в субботу ожидается переменная облачность. Температура ночью +17..19°С, днем +23..25°С. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

В ночь на 28 июля термометры покажут +15..17°С, а днем +19..21°С. Северный ветер будет умеренным.

Напомним, что после теплого июня москвичам пришлось одеться потеплее и вспомнить про зонты — первая половина июля оказалась заметно холоднее предыдущего месяца. Замдиректора Гидрометцентра Геннадий Елисеев рассказал, что хотя дожди продолжаются в Москве до конца июля, норма осадков на второй летний месяц все еще не выполнена: на 22 июля выпало 60 мм, в то время как месячная норма составляет 94 мм. Синоптики обещают, что проливных и затяжных дождей в июле уже не будет.

«После воздействия активного циклона над Центральной Россией, когда выпадали ливневые дожди, в том числе в московском регионе, наступает улучшение погоды. Оно связано с тем, что циклон отходит на северо-восток», — сообщил «Известиям» заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.

При этом не стоит ждать и слишком жаркой погоды.

«Возвращения жаркой погоды в ближайшие 10 дней не ожидается. По температуре погода будет около нормы, а также возможны небольшие летние дожди», — сказал синоптик 19 июля.

Поскольку погода на неделе будет достаточно сухой, горожане смогут отдохнуть на свежем воздухе — московские парки, как всегда, подготовили бесплатную программу на лето.

В четверг, 25 июля в саду имени Баумана пройдет джазовый концерт. Все желающие смогут послушать композиции 1960-х годов в исполнении квинтета «Ураганный джаз».

Вечером в пятницу москвичи получат возможность не только послушать джазовые композиции, но и потанцевать под них — на площадке у кинотеатра «Пионер» в Парке Горького в 19:30 и 21:00 пройдут бесплатные танцевальные мастер-классы.

С 26 по 28 июля на территории дизайн-квартала «Флакон» откроется индийская ярмарка «Delhi базар», на которой будут представлены самые разные национальные товары — от одежды до листового чая и специй. На мероприятии также пройдут кулинарные мастер-классы и показы кино.

Все лето в парке ВДНХ продолжает работу крупнейший в Москве культурно-образовательный проект. Так, 27 июля все желающие смогут обсудить американскую киноиндустрию. Занятие проводит лектор культурной платформы «Синхронизация», аспирант ВГИКа Ламара Карчава. 28 июля, в воскресенье пройдет мастер-класс Писательского клуба, на котором посетителей научат правдиво выражать в тексте свои эмоции и переживания.