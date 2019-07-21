Захват танкера Ираном: в Лондоне обнаружили российский след

К захвату иранскими военными британского нефтяного танкера Stena Impero может быть причастна Россия, сейчас эту информацию проверяют спецслужбы Великобритании — Центр правительственной связи и MI-6, пишет издание Mirror.

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По словам британских силовиков, танкер был «направлен» к иранским водам по ложным координатам GPS, присланным с помощью российской шпионской технологии. Сейчас в Лондоне расследуют, передавала ли иранская разведка поддельные сигналы шкиперу.

«У России есть технология, чтобы подделать сигналы GPS, и, возможно, она помогла Ирану в этом захвате, поскольку он был крайне уверенно осуществлен. Это сделало бы британское судоходство чрезвычайно уязвимым и вызвало бы серьезную эскалацию, особенно учитывая наличие военных кораблей Королевского флота в регионе», — сообщили в британской разведке.

Британские силовики также заявили, что

Корпус стражей исламской революции и российская разведка очень тесно сотрудничали в Сирии, «защищая и продвигая свои интересы».

Издание отмечает также, что возможное участие российский стороны в инциденте могло произойти только по личному «приказу президента России Владимира Путина».

Накануне генеральный директор департамента портов и морей иранской провинции Хормузган Аллахморад Афифипур заявил, что экипаж британского танкера Stena Impero, захваченного иранскими войсками в Ормузском проливе, должен оставаться на борту, чтобы соблюдать правила безопасности.

«На борту судна 18 индийцев, трое членов экипажа из России, а также граждане Филиппин, Латвии и других стран. Капитан — индиец, но танкер британский», — сказал он.

Чиновник добавил, что Stena Impero врезался в рыболовецкое судно. При этом капитан судна пытался связаться с британским танкером, но ответа не было.

Ранее Корпус стражей исламской революции объявил, что флот захватил нефтяной танкер Stena Impero под британским флагом, а затем еще один танкер MV Mesdar — под флагом Либерии.

Судоходная палата Великобритании заявила, что «безоговорочно осуждает захват британского танкера», передает НСН.

Компания Stena Bulk — судовладелец Stena Impero — сообщила, что в ходе инцидента к танкеру подошло несколько неизвестных малых судов, а также подлетел вертолет во время транзита через Ормузский пролив, когда судно находилось в международных водах.

Шесть солдат в балаклавах, вооруженные автоматами, спустились с вертолета на палубу. После этого связь с судном прекратилась.

КСИР заявил, что судно было «конфисковано за несоблюдение международных морских законов и правил» и доставлено в неназванный иранский порт.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пообещал, что иранская сторона «ощутит последствия», если не отпустит задержанный танкер Stena Impero.

Хант назвал эту ситуацию неприемлемой и отметил, что британская сторона будет отвечать решительно, но взвешенно. Также подчеркивается, что последствия не будут носить военный характер.

Издание The Telegraph писало, что Хант может заявить о введении в отношении Тегерана экономических и дипломатических мер, в числе которых замораживание активов страны.

Правительство ФРГ выразило солидарность с Великобританией и осудило задержание властями Ирана двух торговых судов в Персидском заливе. В правительстве Германии считают арест неоправданным вмешательством в гражданское судоходство и предупреждают об опасности эскалации конфликта.

Немецкие власти подчеркнули, что поведение иранской стороны сильно обостряет и без того напряженную ситуацию. В НАТО также осудили действия Тегерана и потребовали немедленно освободить судно и экипаж, передает ФАН.

«Это представляет собой прямой вызов международной свободе навигации», — говорится в заявлении альянса.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев сообщил, что

российская сторона сделает все для того, чтобы освободить трех россиян с задержанного Ираном судна.

Координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов заявил, что россиянам не угрожает опасность с иранской стороны.

По его словам, россияне в безопасности, ведь их захватили не пираты. Он отметил, что это остановка судна напоминает ответные меры, так как Иран обещал отплатить за задержку их танкера в Гибралтаре. Фишов выразил уверенность в том, что всех людей на танкере освободят под залог.