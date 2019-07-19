«Как это понимать?»: Путин разнес власти Иркутской области

Президент России Владимир Путин посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области, пообщался с жителями и остался недоволен ликвидацией последствий природной катастрофы. По итогам поездки было проведено совещание в терминале аэропорта Братска, сообщает РИА «Новости».

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«С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», — заявил президент.

По его словам, особенно плохо было организовано информирование граждан: «Сами слышали — не знают, куда пойти, информации нет никакой, на что человек имеет право, на что не может рассчитывать, где получить какие-то справки, где документы восстановить».

Отдельное возмущение президента вызвали сбои в распределении гуманитарной помощи, которая в некоторых случаях просто выбрасывалась, так как людям было негде ее хранить.

«К сожалению, есть случаи, когда она просто разбрасывается. В воду. Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?» — задал Путин вопрос.

Кроме того, президент потребовал максимально быстро разобраться с путаницей в выплатах денежной помощи людям. Как рассказали ему сами подтопленцы, некоторые из них до сих пор не получили даже минимальную помощь.

«Из федерального бюджета деньги пришли — и пришли достаточно быстро. Но я с удивлением просто сегодня услышал, что не только за полностью утраченное жилье, не только утраченное наполовину жилье, но даже и по 10 тыс. рублей некоторые не получили. Это что такое? Как это понимать? Значит, я прошу с этим срочно разобраться. Навести порядок здесь», — заявил Путин.

Он также призвал представителей местных властей активнее встречаться и решать вопросы с населением, обеспечивая людям возможность выбора. В частности президент выделил проблему с предоставлением людям жилья — квартир на вторичном рынке и в строящихся домах. «Предлагать, только навязывать не нужно», — подчеркнул Путин.

В ходе встречи с главой государства 19 июля иркутские подтопленцы рассказали ему о накопившихся проблемах. Президент на месте уточнял детали, который впоследствии были вынесены на совещании по итогам поездки. Уезжая, Путин пообещал оказать поддержку представителям малого и среднего бизнеса, а также заявил, что вернется в регион в сентябре для проверки организации учебы детей.

В пятницу, 19 июля, правительство региона также назвало сумму ущерба, нанесенного сельскохозяйственному сектору Иркутской области паводком. В целом, согласно данным специалистов Минсельхоза, ущерб аграрным предприятиям от паводка в Иркутской области составил 180 млн рублей. Сведения по личным хозяйствам в настоящий момент уточняются. По предварительным подсчетам, в зоне подтопления их около 3,8 тыс., сейчас обследованы около 3 тыс.

Ранее сотрудники Тайшетской межрайонной прокуратуры выявили нарушения в работе органов МЧС и местного самоуправления Иркутской области, которые стали причиной столь серьезных последствий для региона.

«Не было обеспечено своевременное и гарантированное доведение до каждого человека, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе, о правилах поведения и способах защиты в такой ситуации», — уточнили в прокуратуре.

По данным ведомства, власти также не организовали своевременную эвакуацию жителей Рождественского, Шиткинского и Зареченского муниципальных образований.

Помимо бездействия, некоторые представители местной власти также отличились превышением полномочий. Так, Следственный комитет Иркутской области 12 июля возбудил уголовное дело в отношении мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова, которого подозревают в использовании муниципальной спецтехники для восстановления дачи после паводка.

Поймать чиновника удалось только после того, как в соцсети «Вконтакте» появилось видео, на котором видно, как с территории дома Худоногова выезжают груженые КАМАЗы.

Впоследствии в комментариях откликнулись и другие жители города, по словам которых на участке мэра работала водооткачивающая техника и коммунальщики, в то время как многие из пострадавших сидели в затопленных домах.

В связи с разгоревшимся скандалом вице-премьер РФ Виталий Мутко потребовал отстранить Худоногова от должности. Уже 9 июля его сняли с поста, а региональный Следственный комитет начал проверку в отношении чиновника.

Сам мэр опроверг информацию и заявил, что арендовал технику у частных лиц, писал сайт kp.ru. Несмотря на это, если вина чиновника по вменяемой ему статье будет доказана, мэру грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, что режим ЧС по-прежнему действует в восьми районах Приангарья, пострадавших от паводка, нахлынувшего в конце июня. За время ЧП пострадали более 38 тыс. человек, погибли 25, семь числятся пропавшими без вести. В общей сложности вода затопила 107 населенных пунктов региона, почти 11 тыс. жилых домов. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

Для того, чтобы ускорить процесс выплаты компенсаций людям, пострадавшим от паводка, 15 июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. Согласно нему, для оформления необходимых документов установлен срок в три дня.

Кроме того, региональному правительству, а также ЦБ, Пенсионному фонду, «Почте России» и МВД было поручено контролировать процесс возмещения денег и доведения их до счетов получателей, а также бесперебойную работу по выдаче документов. Согласно распоряжению Медведева, из резервного фонда кабмина было также выделено почти 2,3 млрд рублей на реализацию мер социальной поддержки пострадавших граждан.

Ранее, 12 июля, стало известно, что этап выплат пострадавшим в размере 10 тыс. рублей почти завершен. Об этом сообщали в пресс-службе Минтруда РФ. »[Произведено] почти 34 тыс. выплат. Заявления все равно продолжают поступать, на 90% задача решена», — заявил глава ведомства Максим Топилин.

По словам министра, в настоящий момент эксперты продолжают находиться в пострадавших районах, чтобы оценить ущерб и назначить более крупные выплаты — по 50 тыс. и по 100 тыс. рублей. Параллельно органы власти уже приступили к назначению этих выплат.

«Уже более чем 5 тыс. человек эти выплаты осуществлены. Мы исходим из того, что таких заявлений, я не хотел бы ошибаться в прогнозе, — около 13-15 тыс. человек», — сказал Топилин.