«Волосы встают дыбом»: грузины о конфликте с Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что не желает вводить санкции против Грузии. «Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу», — пояснил российский лидер.

Реклама

Он также отметил, что не видит необходимости возбуждать против оскорбившего его ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» уголовное дело. «Много чести — возбуждать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше», — сказал Путин.

По словам президента, все скандальные высказывания со стороны грузин в его адрес — производные от политики, которая основана на нежелании помнить историю взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии.

«Потому что ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, вот о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят, он в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу», — заявил Путин.

Отметим, что во вторник, 9 июля, Госдума попросила правительство представить президенту предложения по ответным экономическим мерам на провокации в Грузии. Комментируя слова президента о санкциях, спикер нижней палаты Вячеслав Володин сказал: «Позиция Госдумы неизменна».

Напомним, что с 20 июня Тбилиси захлестнули антироссийские акции протеста. Отправной точкой для них послужил тот факт, что российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. На следующий день после митингов в столице Грузии президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию. Документ вступил в силу 8 июля.

«Газета.Ru» пообщалась с грузинами, которые уже долгое время живут в России — об их отношении к протестам и будущем российско-грузинских отношений.

«Ведущий опозорил свой народ»

25-летний Иракли Гиоргадзе (имя спикера изменено по его просьбе — «Газета.Ru») родился в Москве. Его отец переехал в столицу в 80-х годах после службы в армии. В России он позже встретил свою будущую супругу.

— Родители еще в 2006 году пережили первый российско-грузинский конфликт. Тогда отец лишился работы: начальство боялось проблем с силовиками из-за того, что у них в штате числился грузин. Следующие конфликты не так сильно отражались на нас, однако мне было страшно от мысли, что вся моя оставшаяся в Грузии семья живет совсем рядом с боевыми действиями, бомбежкой.

Большая часть моих родственников живут в городе Озургети — это в 60 км от Батуми. Однако моя сестра сейчас живет в Тбилиси и часто бывает на протестах. Что касается моего мнения по поводу нынешнего конфликта, то я считаю, что нет дыма без огня. Наверное, у народа есть причины предъявлять претензии собственному правительству.

Надо понимать, что это довольно маленькая страна, в которой недовольство вспыхивает быстро. Даже если брать Тбилиси — в сравнении с Москвой, это деревня. Все друг друга знают, несмотря на то что это столица. В связи с этим собраться на митинг не так сложно, как в Москве, в которой чуть ли не 20 млн человек живут.

Я думаю, грузинский, русский и другие народы имеют полное право на волеизъявление. Сильно сомневаюсь, что люди, которые выходят на проспект Руставели, — это экстремисты и радикалы. Таковым является, к примеру, ведущий «Рустави 2», который выступил с нецензурной бранью в отношении Путина.

Своими словами он опозорил народ и дал лишний повод помазать всех грузин кистью. Но ведь понятно, что точка зрения одного журналиста может не совпадать с мнением большинства.

Я знаю много примеров, рассказанных моей сестрой из Тбилиси, когда радикалы и до событий июня 2019 года выходили на митинги с антироссийскими лозунгами. Однако их там тоже не приветствуют, как и в любом нормальном обществе. Выступление ведущего «Рустави 2» — это неприятный инцидент независимо от того, на чьей я стороне. Это мерзко и не стоит того, кем бы ты ни считал своего оппонента. Не нужно опускаться.

Мне очень неприятна ситуация с запретом полетов, потому что у меня есть масса друзей, знакомых, товарищей, которые ездили и будут ездить в Грузию. Теперь же они ищут обходные пути. Например, можно полететь через Беслан или доехать на такси из Владикавказа, которое стоит около 1,5 тыс. рублей — в дороге проводишь три или четыре часа. Это все очень неприятно. Страдают обычные люди и их законное право на перемещение. И это все, несмотря на то что мы живем в 2019 году. Грустно от того, что осложняется жизнь даже у тех людей, которые далеки от политики.

Все это тяжело наблюдать, и дело не в российской или грузинской внутренней обстановке, а в том, что отношения накаляются. Если вспомнить события 2008 года, то конфликт может затянуться очень надолго. Авиаперелеты тогда запретили больше, чем на пять лет, по-моему.

«Сейчас народ в Грузии чувствует, что он может что-то изменить»

У 20-летней студентки МГУ Нино Сванидзе (имя изменено по просьбе автора — «Газета.Ru») в Грузии остались жить только прабабушка, двоюродный дедушка и их дети. Остальные родственники уехали в Россию еще в годы грузино-абхазской войны. Так же поступили и родители собеседницы «Газеты.Ru».

— Все один за другим во время войны уехали в Россию. Тем более в Грузии с работой в то время было очень плохо. Внутри семьи у нас разные мнения о нынешних протестах. Мы с братом поддерживаем грузинский народ в их борьбе за собственную свободу.

Мы за то, чтобы у нашего народа была возможность выходить на улицы и заявлять о своем несогласии с действиями властей. Даже если мы не живем в Грузии, нам важно чтобы наши «соплеменники» жили хорошо. Такого же мнение придерживается моя мама. «Да-да, пусть выходят. Как этот русский депутат посмел сесть в кресло спикера парламента», — говорит она. Однако мы выступаем только за мирные протесты — без радикализма.

Отец и бабушка в свою очередь считают, что все эти акции и шествия не стояли того, чтобы портить еле-еле наладившиеся отношения с Россией. Им неясно, зачем люди наводят шорох. Раньше хоть перелеты были, много туристов.

Мне, наоборот, казалось, что все хорошо идет — в российских магазинах можно купить грузинскую продукцию. Раньше такого не было, так что я думала, что все будет только улучшаться.

Прекращение авиасообщения я считаю пощечиной от Кремля. Для нас, людей, которые постоянно ездят в Грузию, это не проблема — границы ведь открыты. Однако для туристов, которые думают, что самолет — единственный способ добраться до Грузии, — это стало проблемой.

Сейчас, когда я гуляю по Тбилиси, по Батуми, то наблюдаю, что туристов стало намного меньше. Мне очень больно от сложившейся обстановки. Я сама родилась в России, у меня много друзей русских и мне очень не хочется, чтобы их мнение о грузинах менялось из-за политических конфликтов.

В Грузии все для туристов — гостеприимство у нас в крови. Для нас нет разницы, у кого какой президент. Однако отмечу, что люди еще два года назад выходили с плакатами «Мы помним про оккупацию», так что царящие сейчас настроения зародились давно. Никто о них и не забывал. Просто сейчас в Грузии народ чувствует, что он может менять

«Не думал, что отношения испортятся так неожиданно и быстро»

21-летний Николай Канделаки также учится в одном из столичных вузов. Его родители 25 лет назад уехали в Россию на заработки и вскоре приняли решение остаться в стране.

— Отец у меня грузин, а мать — русская. После переезда в Россию они жили в гаражах и в других подобных местах. Но так как мой отец закончил архитектурный университет в Грузии, деньги кое-как удалось найти. Потом у родителей появился собственный дом. В Грузии у меня остались родственники. Кто-то работает в церкви, кто-то инженером на электрозаводе, расположенном в горах.

Я и так редко летаю в Грузию из-за учебы и других дел, а после первых протестов 20-21 июня стало ясно, что увидеться с родными станет еще сложнее. Я представлял, что российской-грузинские отношения могут испортиться, но не думал, что так неожиданно и настолько быстро.

Что касается прекращения авиасообщения, то я считаю, что эта мера избыточна. Санкции лишь испортили жизнь грузинам, которые ездят в Грузию к семьям, и туристам, желающим просто погулять и отдохнуть в стране.

Если Россия введет санкции на ввоз грузинской еды, не думаю, что это сильно повлияет на грузинский рынок — экспорту подлежат немногие товары. Вина грузинских фирм производят на русских заводах, поэтому вряд ли что-то кардинально изменится.

Мне жутко неприятен данный конфликт, так как отношение россиян к лицам кавказской национальности и так не очень доброжелательное — после этой истории оно усугубится. Хотелось бы, чтобы все мирно разрешилось. Российские СМИ серьезно форсируют этот конфликт. По моим ощущениям, и той, и другой стороне он необходим. Власти несильно рвутся урегулировать все мирно, что очень печально.

«Жить в Грузии по-прежнему не на что»

20-летний Георгий Гвасалия родился в Москве — его родители, как и в случае Николая Канделаки, в 90-х переехали в Россию, так как в Грузии было тяжело зарабатывать.

— В начале 2000-х было легко — жили мы неплохо. После 2008 года в Москве стало сложнее зарабатывать деньги, а в Грузии еще хуже. Если честно, есть огромное желание вернуться обратно в Грузию, но жить там по-прежнему не на что.

Родных в Грузии у меня очень много. Все пытаются заработать на хлеб, никто особо не шикует, главное — крыша над головой есть и дети не голодные. Раньше старался навещать их каждое лето — каждый мой приезд был праздником: накрывали огромный стол, ели, пили и веселились. Постоянно ездили по горам — на речки или просто в лес.

Во время войны в 2008 году я был в Грузии. Мы собрались и поехали к двоюродному брату моего отца в бункер на горе. Оттуда я и наблюдал за своим городом. Он был весь в дыму и тлеющем огне. Но страшно почему-то не было — может, из-за возраста.

Отношения с родственникам из-за недавних протестов у меня не поменялись. Они считают, что правительство занимается какой-то ерундой и все. Из-за запрета перелетов придется летать через Белоруссию — это не дороже, но времени на поездку будет уходить больше. Мне жутко неприятно от этой истории. Очень хотелось бы, чтобы страны сотрудничали и у них были хорошие отношения.

«На митинги выходят лишь приезжие из деревень»

47-летний стилист и модельер Заза Амаров переехал в Москву в 1999 году — как и предыдущие герои, по экономическим причинам. Все его родные тогда решили остаться в Грузии, однако вскоре также переехали — только в Европу. По словам Амарова, жить в родной стране было сложно — не было ни работы, ни света, ни газа.

— В Россию я приехал, чтобы добиться высот и вскоре перевезти сюда свою семью. Из тех, кто не переехал в Европу, в Грузии у меня остались бабушка, дядя, тетя и их дети. Кто-то из них работает певцом, кто-то в полиции, а кто-то занимается домашний хозяйством.

Когда я был в Грузии, мы выживали как могли. Когда свет давали хотя бы на полчаса, мы очень радовались. Собирались с соседями, готовили все вместе, керосин покупали, чтобы греть еду. Жили все в одной комнате, было дружно, но тяжело.

Работы не было, зарплат не было, деньги обесценились и в школах не работали учителя. Дети учились на дому.

Сейчас, наблюдая затем, что происходит в Грузии, волосы встают дыбом. То, что люди вышли на улицы, – это неправильно, так как русские с грузинами всегда дружили. Я несколько дней назад оттуда приехал — русских там никто не трогает. На митинги выходят лишь приезжие из деревень, которые хотят таким образом чего-то добиться и прославиться. Настоящий грузин никогда так делать не будет.

Многие грузины сейчас негативно настроены. Однако если Россия и Грузия начнут воевать — это будет очень обидно и больно. Бизнес в стране живет за счет российских туристов, которые отдыхают там круглый год.

Будет повтор ситуации, которая в 2015 году произошла в Турции (тогда было прекращено авиасообщения между РФ и Турцией после того, как турецкие военные сбили российский Су-24 в Сирии – «Газета.Ru»). Отмечу, что у многих россиян в Грузии есть бизнес — отели в Батуми, винодельни и так далее. У моих знакомых есть свои кафе в России. Вино, чачу и специальную муку привозят из Грузии. Если вступят в силу запреты на перевоз продовольствия, предприниматели сильно пострадают. Я убежден, что за недавними провокациями кто-то стоит. Не могли тысячи людей без четкой организации за ночь выйти на митинг.