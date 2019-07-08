Страшный паводок в Иркутской области: жертв все больше

Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 23 человек. Об этом сообщили в областном МЧС. Кто-то из них умер от переохлаждения, кого-то нашли в подтопленных домах, а кто-то утонул во время эвакуации. Такая гибель настигла 86-летнего жителя Тулунского района и его 8-летнего внука.

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«Шесть человек при самостоятельной эвакуации из затопленных домов переправлялись по реке на лодке, однако в какой-то момент она перевернулась», — рассказывали в региональном Следственном комитете.

Еще одной жертвой могла стать 83-летняя жительница города Тулуна. Как пишут местные СМИ, во время наводнения она позвонила внуку и рассказала, что сидит на комоде с двумя собаками, а вода доходит ей уже до горла. Пенсионерка плакала и просила прощения. Родственник добрался до затопленного дома, однако бабушку так и не нашел.

Между тем в МЧС отметили, что без вести пропавшими числятся 9 человек. Там добавили, что на данный момент уровень воды снизился во всех ранее затопленных населенных пунктах Иркутской области — кроме Тулуна и поселка Октябрьский, где до сих пор затоплено свыше 200 домов.

Жители первого создали в соцсетях инициативную группу, которая помогает горожанам в поисках утерянных вещей. Между тем в поселке Октябрьском из-за особенностей рельефа вода не уходит из 43 домов, в которых проживает 129 человек — из-за этого требуется ее принудительный отвод.

Ранее в Тайшетской межрайонной прокуратуре заявили о серьезных нарушениях, выявленных в работе органов МЧС и местного самоуправления Иркутской области. В частности выяснилось, что власти Тайшетского района вовремя не оповестили население об угрозе ЧС.

«Не было обеспечено своевременное и гарантированное доведение до каждого человека, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе, о правилах поведения и способах защиты в такой ситуации», — уточнили в прокуратуре.

Там добавили, что власти также не организовали своевременную эвакуацию жителей Рождественского, Шиткинского и Зареченского муниципальных образований.

Кроме того, прокуроры выяснили, что власти отказывали в выплате единовременной помощи жителям подтопленной деревни Соляная и села Рождественское Тайшетского района. Похожая ситуация фиксировалась в Нижнеудинском районе, где людям отказывали во включении в список на получение выплат из-за отсутствия прописки.

В Генпрокуратуре РФ в свою очередь сообщили, что в затопленных районах была зафиксирована нехватка сотрудников миграционной службы, помогающих восстанавливать документы.

Жители поселка Соляная Тайшетского района Приангарья попали под удар стихии одними из первых. Утром 26 июня они проснулись, услышав шум воды. «Глянула на реку — навесной мост снесло, тросы все оборваны, пойму затопило. Но в районной администрации нас уверили: «Не переживайте, все под контролем», — рассказала изданию «Сибирь.Реалии» Анастасия Михалева.

Многие жители Соляной поверили властям и решили остаться дома. Однако к вечеру вода затопила все дома в поселке и людям пришлось добираться до ближайшей возвышенности самостоятельно. «К Дому культуры (там укрывались большинство жителей поселка — «Газета.Ru») им было уже не выбраться, поэтому они заночевали на другой горе. Прямо на земле!

Все — старики, дети, даже беременные — спали на траве, кто что с собой взял, тем и укрывались. К нам прилетели после звонков с просьбами о помощи МЧС. Сказали: «Нет таких полномочий» — и улетели», — отметила Михалева.

По словам местных жителей, в администрацию они дозвониться не смогли. Только 28 июня, после введения режима ЧС, в поселок приехал глава Соляновского муниципального образования Юрий Донской. «Чиновники привезли с собой воду и консервы, но тушенка и кабачковая икра оказались просроченными. Пришлось отдать собакам», — уточнила Михалева.

Жители затопленного на данный момент Тулуна также отмечают, что остаться в целости и сохранности удалось лишь тем, кто успел эвакуироваться до того, как уровень воды превысил опасные для жизни значения. «Нам твердили из всех утюгов: «Причин для эвакуации нет!», «Оставайтесь по домам!», «Не поднимайте панику!» и самое главное — «Дамба выдержит подъем воды до 10 метров», — рассказывала Руфина Плахова «Сибирь. Реалии».

Дамба, о которой говорит жительница Тулуна, была построена в 2006 году. Тем не менее сделано это было с рядом нарушений, пишет «Тайга.инфо». Спустя два года после открытия Николай Пивень, занимавший тогда должность мэра города, заверил местных жителей, что конструкция простоит 100 лет. После паводка 2019 года дамбу смыло.

Напомним, что в конце июня 2019 года в Иркутской области прошли проливные дожди. В результате более 10 тыс. домов оказались подтоплены, 3,5 тыс. разрушены. Порядка 33 тыс. человек полностью или частично лишились имущества. Ущерб от стихии предварительно оценен в 29 млрд рублей, сообщал вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко.

Жителей Иркутской области, чьи дома пострадали во время паводка, в кратчайшие сроки переселят из пунктов временного размещения. Готовятся места в общежитиях и гостиницах, пострадавших отправят в санатории.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области было признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Спасатели и военные развозят питьевую воду и помогают расчищать завалы. «Мы прибыли с задачей помочь местному населению, убрать завалы, заторы, оказать помощь в охране общественного порядка ОВД. Стоят перед вами два вертолета, которые будут помогать населению. 10 автоцистерн будут развозить воду по районам города Нижнеудинска», — заявлял командующий Сибирского округа Росгвардии Виктор Стригунов.

Начальник отдела гидрологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Наталья Якимова в свою очередь сообщила, что на прошлой неделе в подтопленных районах Иркутской области наблюдалось снижение уровня воды. Отметки в реках сейчас ниже критических, обстановка стабилизировалась. Однако, по прогнозам синоптиков, в Иркутской области в ближайшую неделю снова пройдут дожди.

«На ближайшую неделю мы ожидаем снова прохождение активного холодного фронта. Он начнет приходить со второй половины дня 10 июля с западных районов, в число которых попадает Нижнеудинский и Тулунский районы», — говорится в сообщении.