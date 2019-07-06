«Мой сын. Его больше нет»: как похоронили погибших подводников

На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили погибших 1 июля подводников. Причиной их смерти стало отравление продуктами горения при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

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Траурная церемония началась с гражданской панихиды рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке «Курск». После погребения, которое проходило в закрытом режиме при ограниченном доступе на кладбище, прозвучал тройной залп почетного караула.

Похороны военнослужащих прошли в полном соответствии с военным уставом: гробы были укрыты триколором, на крышке находились головной убор, кортик и ножны. Во время исполнения российского гимна салютовал почетный караул.

С погибшими моряками простились родные и близкие моряков. Также на место похорон прибыли и представители власти. Среди них были Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, замминистра обороны — начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Андрей Картаполов, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, а также представители городского парламента и правительства, передает ТАСС.

Подводников, погибших 1 июля, похоронили рядом с военными моряками миноносца «Славный», которые погибли в бою с немецко-фашистскими захватчиками 1 мая 1943 года, и памятником героев «Курска».

«Мой сын… Его больше нет», — сказала ТАСС мать капитан-лейтенанта Михаила Дубкова, который был самым молодым членом экипажа.

29-летний моряк родился в Камчатском крае, окончил Военно-морской институт радиоэлектроники имени Попова. За время службы он был награжден ведомственными медалями Минобороны.

Люди, знающие Дубкова лично, отмечают, что он был добродушным и удивительным человеком. «В мире так мало добродушных людей, которые всегда хорошо относятся к окружающим и просто не умеют по-другому. <…> Миша был именно таким редким и удивительным человеком», — рассказала одноклассница Михаила Дубкова Олеся Трунова в разговоре с корреспондентом издания «Медуза».

По ее мнению, он был «единственным по-настоящему добрым человеком» в классе, который «излучал человеческую теплоту». «Всегда улыбался, шутил по-доброму. После школы мы почти не общались, но со школы остались самые лучшие воспоминания о нем», — добавила Трунова.

На похоронах также присутствовала жена и дети капитана 1 ранга и посмертно Героя РФ Андрея Воскресенского.

«Мы проживали в Сосновом бору. Скоро должны были отметить серебряную свадьбу. Сын особенно тяжело переносит потерю, наша дочь тоже тут с нами. Каждый его приезд домой был праздником, а по долгу службы дома он бывал редко», — рассказала она ТАСС. Супруга погибшего моряка отметила, что он «был душой команды» и старался поддерживать и наставлять младших коллег.

«У него было хорошее чувство юмора. Он присутствовал на закладке этого судна», — добавила собеседница агентства.

«Тяжело говорить. Я потерял отца, у меня нет слов», — сказал после похорон сын капитана 1 ранга.

47-летний капитан 1 ранга Андрей Воскресенский родился и вырос в Севастополе, где в 1994 году окончил военно-морское инженерное училище. Затем он служил, как и другие погибшие, в петербургской части. За годы службы моряк-подводник получил несколько наград. Среди них два ордена Мужества, орден «За военные заслуги», почетная грамота президента России, а также ведомственные знаки отличия.

В администрации городского округа, где проживал погибший военнослужащий, его описали как стойкого, мужественного, решительного, честного и самоотверженного человека.

1 июля во время изучения гидросферы на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошло возгорание. 14 моряков-подводников до последнего боролись с огнем. «Ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей (всего на борту находились 19 человек, пятерым удалось выжить — «Газета.Ru») и глубоководный аппарат», — сказал глава Минобороны России Сергей Шойгу, комментируя трагедию.

Известно также, что благодаря действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева удалось спасти гражданского специалиста, находившегося на борту. Моряк, по словам министра обороны, вывел его из горящего отсека и задраил за ним люк, чтобы огонь не распространился по всей подлодке. Таким образом удалось выжить офицерам, которые находились в жилых отсеках, а также сберечь ядерную энергоустановку аппарата, передает ТАСС.

«Затем моряк продолжил бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа», — заявил Шойгу.

Как рассказал знакомый погибшего 37-летнего капитана Роман Кругликов, Соловьев был целеустремленным и компанейским человеком, которым гордилась вся семья.

«Мы встречались в мае — он был в отпуске. Делились воспоминаниями, ели мясо. [Дмитрий] говорил, что собирается и дальше продолжать служить, все устраивало — в нашем возрасте подводники уходят на пенсию. [О том, что случилось] мы с друзьями узнали от семьи», — рассказал Кругликов «Медузе».