Роковое погружение: хронология трагедии на подлодке

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал основную причину пожара на глубоководном аппарате ВМФ РФ. По словам министра, он произошел в аккумуляторном отсеке и далее начал распространяться по подлодке.

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При этом Шойгу отметил, что ядерная энергетическая установка аппарата «изолирована и безлюдна» — она находится полностью в работоспособном состоянии.

«Первая оценка – ремонт аппарата возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен. Сейчас оцениваем сроки, в какие мы этот объем можем выполнить», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Шойгу добавил, что семьи погибших моряков с несовершеннолетними детьми будут обеспечены денежным довольствием, которое получали их мужья. Президент России Владимир Путин также поручил министру представить предложения по представлению экипажа подводного аппарата к госнаградам.

Ранее СМИ восстановили хронологию трагедии на глубоководном аппарате, которая унесла жизни 14 моряков. Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, причиной пожара на подлодке стало короткое замыкание. При этом собеседник уточнял, что речь идет идет об атомной глубоководной станции проекта 10831 с бортовым номером АС-31.

Между тем, по данным источника газеты «Коммерсант» в отрядах гидронавтов, ЧП на подлодке произошло 1 июля около 21.00. В это время аппарат выполнял боевые задачи в полигоне Северного флота — он расположен у выхода из Кольского залива в Баренцево море.

Подводники служили по обычному распорядку: в 19.00 третья смена моряков должна была ужинать. Тем временем в 20.00 на центральном посту станции офицеры, отдежурившие четыре часа, должны были передать вахту коллегам. Последние заступили на смену и должны были управлять АС-31 до полуночи, пишет «Ъ».

В связи с этим большая часть подводников должны были находиться в жилом отсеке — он отделен от служебных и рабочих зон атомной станции.

Именно в этот момент, пишет газета, в одном из электрощитов АС-31 произошло короткое замыкание. Издание отмечает, что на подлодке используются устройства с силой тока до 1000 ампер. Для понимания: в обычной квартире она ограничена 32 амперами.

Как сообщил источник «Коммерсанта», замыкание на АС-31 могло вызвать не просто хлопок со вспышкой, а небольшой взрыв, который способен разрушить сам щиток и даже контузить находящийся рядом экипаж.

В результате ЧП оплетка кабелей или трансформаторное масло воспламенились — при этом система вентиляции могла распространить образовавшийся дым по отсекам АС-31. В результате гидронавты вдыхали продукты горения. Источник «Ъ» подчеркивает, что дым способен вывести человека из строя буквально за секунды. «Достаточно всего нескольких вдохов», — пояснил собеседник.

Отдыхавшие смены, по всей видимости, не успели активировать портативные дыхательные аппараты. Этот прибор позволяет пробыть в задымленном помещении около 20 минут. За это время моряк должен найти один из штуцеров стационарной дыхательной системы, которая подает свежий воздух из баллонных запасов, и подключиться к нему. Однако этой возможностью экипаж не воспользовался.

Как уточняет «Коммерсант», за 45 лет существования отряда гидронавтов на их станциях не произошло ни одной серьезной аварии — в связи с этим специалисты по исследованию глубин не имели реального опыта борьбы с пожаром.

Поэтому спустя пару минут после пожара за живучесть АС-31 отвечала лишь дежурная смена на центральном посту, состоящая из четырех офицеров. Они и гражданский специалист организовали подъем аппарата с глубины 200 метров.

Тем не менее процедура всплытия со всеми операциями заняла 10 минут — они и стали роковыми для отравившихся продуктами горения моряков.

Отметим, что власти не говорят, на каком именно глубоководном аппарате произошел пожар, ссылаясь на гостайну. 2 июля в Минобороны опубликовали список из 14 погибших офицеров. «Семеро из погибших были капитанами первого ранга, а трое — капитанами второго ранга. Двое являлись Героями России», — пояснял Сергей Шойгу.

Он добавил, что ценой своей жизни гидронавты спасли товарищей, гражданского представителя на борту и саму подводную лодку. Они успели загерметизировать охваченный пламенем отсек, однако сами погибли в результате отравления продуктами горения. Несколько выживших на данный момент находятся в больнице.