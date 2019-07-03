Замыкание или взрыв? Что привело к трагедии на подлодке

Причиной аварии на глубоководном аппарате АС-12 «Лошарик», унесшей жизни 14 человек, явилось короткое замыкание в электроэнергетической системе корабля, вызвавшее возгорание в помещении аккумуляторных батарей. Такова основная, но предварительная версия причины трагедии — рассказал источник «Газеты.Ru» в Минобороны, знакомый с ситуацией.

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Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов считает, что в целом причиной трагедии стало игнорирование каких-либо инструкций экипажем или конструкторами, передает НСН.

«Я уверен, что опять какой-то недосмотр. Когда идет приготовление корабля к боепоходу, все должно быть по инструкции. Наверняка, где-нибудь что-нибудь сделали не так. Жалко, что люди погибли. Ну, какие могут быть недосмотры? Либо техническая ошибка, то есть недоработка, это конструкторы виноваты, либо человеческий фактор», — пояснил военный.

Впрочем, в других версиях также недостатка нет. Так, днем ранее Норвежские власти заявили, что российская сторона сообщила им о взрыве газа на подлодке. Об этом рассказал директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности. Он уточнил, что специалисты страны не обнаружили аномально высокого уровня радиации после пожара на подлодке. Эту информацию полностью опровергло Минобороны РФ, передает ФАН.

Касательно собственно самой аварии — известно, что военные после начала возгорания спасли гражданского представителя промышленности от огня и ядовитых продуктов горения, об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу на совещании в Североморске.

«Моряки-подводники задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара, а сами до конца боролись за живучесть корабля.

Военные ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат», — цитирует РИА «Новости» главу военного ведомства.

Инцидент произошел 1 июля, когда субмарина ВМФ России находилась на глубине 280 метров в российской части Баренцева моря. Пожар вспыхнул во время плановых исследований — команда проводила биометрические измерения. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота. Борьба за живучесть корабля продолжалась около полутора часов. В итоге действия экипажа позволили сохранить аппарат в рабочем состоянии и отбуксировать его на военную базу в закрытом городе Гаджиево Мурманской области.

Очевидцы — местные рыбаки — рассказали журналистам, что вечером 1 июля они видели, как на поверхность поднялась большая подлодка, на палубах они видели «бегающих и суетящихся» людей. Позже к месту ЧП подошли военный корабль и два буксира.

Также свидетели утверждают, что позже подлодка в сопровождении других судов своим ходом отправилась в сторону Оленьей Губы. Однако никаких признаков пожара рыбаки издалека не увидели.

После этого президент России Владимир Путин провел в Москве экстренное совещание с Сергеем Шойгу.

«Сейчас аппарат находится на базе в Североморске. Проводится изучение его состояния. Задача по расследованию трагедии возложена на комиссию под руководством главнокомандующего Военно-морским флота адмирала Николая Евменова», — доложил Шойгу.

Путин же указал, что

из 14 погибших на научно-исследовательском судне — 7 капитанов первого ранга, два Героя России. Все они приписаны к войсковой части 45707 в Петергофе, неподалеку от Санкт-Петербурга.

Всего на станции находились 25 членов экипажа, 11 удалось спасти. Многие погибшие офицеры-подводники представляли видные на отечественном флоте военно-морские династии. В частности, отец одного из них — контр-адмирал, отец другого — Дениса Опарина — Александр Опарин возглавлял в свое время структуру, к которой относился аппарат.

За ходом расследования комиссией всех обстоятельств трагедии следит главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов. Следственный комитет России также начал доследственную проверку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что информация о том, какую именно задачу выполнял в тот день аппарат, никогда не будет обнародована.

«Есть информация, которая относится к категории гостайны. Эта гостайна соблюдается в интересах государства и интересах государственной безопасности. Поэтому это абсолютно нормальная практика, когда такая информация никак не раскрывается», — детализировал представитель Кремля.

Папа Римский Франциск выразил соболезнования семьям погибших российских военных.

«Святой отец был проинформирован о трагедии с российской подводной лодкой. Он выражает свою скорбь и свою близость семьям жертв и всем, кого затронула эта беда», — подчеркнул официальный представитель Святого престола Алессандро Джизотти.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также высказалась в связи с трагедией.

«Я уверена, что вся палата общин хочет выразить соболезнования родственникам тех, кто погиб на борту. Гибель людей под водой — это то, в связи с чем мы все хотим выразить соболезнования», — сказала она, выступая в парламенте.

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан отметил, что погибшие «до конца выполнили свой долг на боевом посту».

«Это были офицеры, настоящие профессионалы высокого класса. Каждый профессиональный военный, вступая на стезю служения своей родине, принимает в свое сердце эту готовность «отдать свою жизнь за други своя». Пришел нежданный час испытания, и ребята до конца выполнили свой долг на боевом посту, выполняя задачу по защите нашей родины», — указали в епархии.

Стоит отметить, что этот глубоководный аппарат поступил на вооружение ВМФ в начале 2000-х годов и к разрабатываемым в настоящее время перспективным комплексам вооружения отечественного флота никакого отношения не имеет.

Характеристики аппарата: глубина погружения — до 6000 м; скорость движения — до 6 узлов (11 км/ч); автономность плавания — до 3 суток; экипаж офицеров-исследователей — 14 человек; научная группа — до пяти человек.

Вооружения аппарат не несет, однако, как считают эксперты, спектр его возможностей довольно широк – в частности, он может позволять расставлять в труднодоступных местах глубоководные мины, а также проводить разведку и уничтожать кабели связи.

По данным источника «Газеты.Ru» в военном ведомстве, предварительно планируется наградить тринадцать погибших моряков Орденами Мужества, а одного из них, внесшего наибольший вклад в спасение глубоководного аппарата, представить к званию Героя Российской Федерации.