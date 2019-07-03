«Действовали геройски»: раскрыты детали гибели подводников

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу подтвердил гибель 14 членов экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата — по данных ряда СМИ, подлодке АС-12 «Лошарик». Об этом министр заявил на совещании с комиссией по установлению причин пожара на субмарине, передает RT.

«Произошла большая трагедия. Погибли наши товарищи, сослуживцы. <...> Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти», — отметил Шойгу.

Он добавил, что пожар вспыхнул на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России во время плановых исследований. Инцидент произошел в российской части Баренцева моря.

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По словам Шойгу, из горящей подлодки удалось спасти гражданского, находившегося на борту — это удалось благодаря героизму моряков. «Моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк», — заявил Шойгу.

Он пояснил, что погибшие «ценой своих жизней выполнили трудную задачу – ликвидировали очаг возгорания». Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что личности некоторых моряков, погибших в пожаре, удалось установить. Среди них – командир «Лошарика», герой России, капитан первого ранга Денис Долгонский. Награду офицер получил за исследование Арктики и Антарктики.

Погиб также каперанг, испытатель глубоководной техники Николай Филин. Третий погибший, по данным журналистов – капитан первого ранга Андрей Вознесенский. Наконец, имя четвертого погибшего подводника – Денис Опарин, его воинское звание не сообщается. При этом отмечается, что весь экипаж «Лошарика» состоял из офицеров.

Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу подчеркнул, что экипаж глубоководного аппарата был высокопрофессиональным, в него входили семь капитанов первого ранга, а также два Героя России. Путин также потребовал оказать «помощь и поддержку» семьям погибших.

Секретную информацию о гибели российских подводников в результате пожара на глубоководной подлодке не будут раскрывать широкой публике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что эта информация относится к категории абсолютно секретных данных — государственной тайне, передает НСН.

«Естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичное хождение. Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается», — пояснил представитель Кремля.

Пожар произошел 1 июля в российских территориальных водах, когда команда проводила биометрические измерения. По данным ФАН, причиной гибели моряков стало отравление продуктами горения. По факту пожара ведется расследование. Им руководит главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

«Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован», — заявили в Минобороны. Сейчас глубоководный аппарат находится в военно-морской базе в Североморске в Кольском заливе — неподалеку от Мурманска.

Очевидцы — местные рыбаки — рассказали журналистам, что вечером 1 июля они видели, как на поверхность поднялась большая подлодка, на палубах они видели «бегающих и суетящихся» людей. Позже к месту ЧП подошли военный корабль и два буксира. Также свидетели утверждают, что позже

подлодка в сопровождении других судов своим ходом отправилась в сторону Оленьей Губы. Однако никаких признаков пожара рыбаки издалека не увидели.

Последней аварией на подводной лодке перед инцидентом 1 июля стал пожар на атомном подводном крейсере К-273 «Красноярск» проекта 949А «Антей», произошедший в конце апреля 2016 года. Тогда в результате пожара никто не погиб.

Трагедия на «Лошарике» стала одной из самых крупных по количеству человеческих жертв на подводных лодках за последнее время. В 2013 году 18 подводников ВМС Индии погибли на подлодке S63 Sindhurakshak. На борту субмарины произошло два взрыва, она затонула.

В 2017 году подлодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» с 44 моряками на борту пропала в южной Атлантике. После безуспешных поисков подводников признали погибшими в результате мгновенного взрыва. Российские специалисты по глубоководным исследованиям помогали аргентинцам искать пропавших.