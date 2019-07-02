«Хотите права качнуть?»: как губернатор обошелся с подтопленцами

Глава Красноярского края Александр Усс пообщался с жителями города Канска, пострадавшего от сильных паводков — в зоне подтопления оказались более 200 жилых участков. В сети было опубликовано видео, на котором губернатор стоит в окружении жителей, которые задают ему вопросы. СМИ обратили внимание на неподходящее ситуации поведение главы края.

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Сначала Усс потянулся к мужчине с предложением «поправить воротничок» и, несмотря на отказ, все же привел его футболку в желаемый для него вид со словами: «Нормально, все будет хорошо» и широко улыбнулся. Затем он пожал руку мужчине со словами: «Думаю, что никого не обидим. Хорошо?». Местный житель в ответ спокойно заметил: «Ну а чего, у нас выбор есть что ли?».

Одна из женщин спросила губернатора, видел ли он недоделанную дорогу к населенному пункту. Она выразила опасения, что если ее размоет, то люди будут фактически отрезаны от внешнего мира и тогда придется присылать вертолеты.

Губернатор не выдержал и на повышенных тонах ответил: «Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам могу качнуть». Жительница в ответ заметила, что не «качает права», а лишь задает вопрос.

«Мы и дорогу видели, и котельную видели, и все», — сказал глава края и пообещал, что, в случае если дорогу размоет, ее восстановят.

Другая местная жительница уточнила, что дорогу не достроили. «Здесь был асфальт. Его сняли, чтобы поднять дорогу выше на периоды наводнений. Убрали асфальт и до сих пор не постелили», — сказала она.

В ответ на это Усс спросил: «То есть вы хотите, чтобы сейчас асфальт положили и потом его было труднее в случае чего вскрыть, чтобы убрать воду?». Губернатор отметил, что сейчас нужно «преодолеть эту ситуацию [с наводнением]», а потом «говорить про асфальт и прочие дела».

Он также пообщался с мэром Канска и спасателями. Сотрудники МЧС доложили губернатору, что многие жители не захотели покидать зону затопления. Им доставляют питьевую воду и еду.

«Давно такое было. В 2005 году. А так впечатляет. Ну ладно, что? [Мэр Канска] Андрей Михайлович [Береснев], вперед! Удачи вам. Счастливо. Держитесь. Думаю, что пик прошел. Думаю, должно быть все нормально», — сказал напоследок Усс.

29 июня в Канске началось подтопление из-за разлива реки Кан. Вода в ней в черте города поднялась до 439 см при норме 350 см. Как пояснили в правительстве Красноярского края, причиной подтоплений стало выпадение за выходные более чем двухмесячной нормы осадков. В результате вода залила 117 дачных участков, 59 придомовых территорий. Никто из жителей не пострадал, однако ущерб от паводка понесли около 300 человек. Власти пообещали оказать им помощь после снижения уровня воды. Из зоны подтопления было эвакуировано 79 человек, в том числе 24 ребенка. Ранее в городе ввели режим ЧС.

«Паводковая ситуация остается сложной. На территории города действует режим ЧС. 58 человек согласились на эвакуацию», — сообщил 30 июня глава города Андрей Береснев.

Он отметил, что из Красноярска в город прибыли 42 спасателя со спецтехникой.

Спасатели обходят подтопленные дома и индивидуально работают со всеми пострадавшими. В городе создано четыре пункта временного размещения, а также места сбора для домашних животных.

Уровень воды в реке Кан понизился на 39 см за ночь с 1 на 2 июля, сообщали в управлении ГО и ЧС города Канска. «Уровень воды в реке Кан по состоянию на 8.00 (4.00 мск) 2 июля составляет 386 см», — уточнили в ведомстве. Отметим, что Канск расположен на обоих берегах реки Кан — в 247 км от Красноярска. В городе проживают около 90 тыс. человек.

Сильные паводки ранее обрушились и на Иркутскую область. В конце июня после сильных дождей в регионе вышли из берегов несколько рек, в результате чего в зоне подтоплений оказались 83 населенных пункта. В шести районах области введен режим ЧС. Было затоплено более двух тысяч жилых домов.

В региональном МЧС сообщили, что, по данным на 2 июля, более 1,2 тыс. человек обратились за медицинской помощью во время наводнения. 191 человек были госпитализированы, из них 38 человек — дети. Основной диагноз — переохлаждение.

Спасатели эвакуировали с затопленных территорий 2563 человека, в том числе 574 ребенка. На сегодняшний день в 15 пунктах временного размещения находятся 676 человек, в том числе 245 детей. Остальные разместились у родственников и знакомых.

29 июня в Иркутскую область прибыл президент России Владимир Путин. В аэропорту Братска он провел экстренное совещание по ситуации в регионе. 3 июля он ожидает доклада об исполнении его поручений по оказанию помощи жителям региона, пострадавшим от паводка.