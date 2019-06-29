Паводок-убийца: число жертв растет

Паводок в Иркутской области унес жизни уже как минимум пяти человек, 97 госпитализированы. О смерти одного из жителей региона в субботу, 29 июня, сообщили в иркутском правительстве.

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«При наводнении в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском районах Иркутской области погиб один человек, трое пропали без вести, 16 госпитализированы», — отметили в пресс-службе.

Источник РИА «Новости» в свою очередь сообщил о гибели пенсионерки из Тайшетского района и мужчины, тело которого было обнаружено в подтопленном доме города Нижнеудинска.

Накануне в Следственном комитете Иркутской области также заявили о смерти 8-летнего ребенка и 86-летнего мужчины, которого унесло течением после опрокидывания лодки в Тулунском районе. ЧП произошло поздно вечером 27 июня.

«Шесть человек при самостоятельной эвакуации из затопленных домов переправлялись по реке на лодке, однако в какой-то момент она перевернулась. В результате произошедшего два человека до сих пор не найдены, со слов очевидцев их унесло течением», — пояснили в ведомстве.

Как сообщили позже в районной мэрии, пенсионер и его внук изначально отказались от общей эвакуации, которая была предложена за несколько часов до наступления критической ситуации.

«Уже около 23.00 начался паводок. Данная семья решила предпринять попытку самостоятельной эвакуации со своим соседом, у которого была лодка», — отмечал заммэра по социальным вопросам Тулунского района Владимир Карпенко.

Спецслужбы должны делать все, чтобы избежать подобных инцидентов, их главная задача — оперативно информировать людей о правилах эвакуации. Об этом заявил председатель региональной Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Руслан Болотов.

«Важно пытаться доводить до людей информацию, в течение какого времени к ним прибудут спасатели. Выход или попытка выхода на водную поверхность с применением плавсредств без связи со спасателями должна быть запрещена», — пояснил он.

Местные власти отмечают, что в связи с паводком в четырех районах Иркутской области — Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском — введен режим чрезвычайной ситуации. Медучреждения в этих районах работают в усиленном режиме.

Как сообщили в иркутском Минздраве, подъема инфекционных заболеваний не фиксируется. Помощь оказывается в полном объеме. В ведомстве отметили, что в понедельник из Москвы прибудут вакцины от гепатита А, дизентерии, а также бактериофаги. На тех территориях, где не работают аптеки, инсулин страдающим сахарным диабетом отпускают в больницах.

Отметим, что Иркутская область пребывает под влиянием циклона с 25 июня — в большей части региона идут сильные дожди. Всего подтоплено более 3,7 тыс. жилых домов с населением более 9 тыс. человек. Среди них более 2000 детей.

В воде оказались 32 социально-значимых объекта, около 3,7 тыс. приусадебных участков, пишет ТАСС. Подтоплены 27 участков региональных дорог — их общая протяженность оценивается в более 200 км. Кроме того, в городе Тулун затоплено шесть километров федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Также местные власти сообщили о разрушении 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб. На ремонт автомобильных дорог, по предварительным данным регионального правительства, потребуется около 800 млн рублей.

По данным МЧС Иркутской области, уровень воды в реках региона в ближайшие сутки будут расти. По словам замглавы ведомства Александра Чуприяна, обстановка в области складывается непростая, и в будущем она лишь будет ухудшаться. Подъем критических уровней воды продлится еще двое суток, добавил чиновник.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимиру Путину докладывают о ситуации с паводками в Иркутской области. Премьер-министр Дмитрий Медведев в свою очередь подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки пострадавшим в результате непогоды.

«В частности, членам семей граждан, погибших в результате паводка, будет выплачено единовременное пособие в размере 1 млн рублей на каждого умершего. Также средства выделяются на погребение погибших. В свою очередь, граждане, получившие в результате наводнения вред здоровью, получат единовременно пособие в размере от 200 тыс. рублей на человека (легкий вред здоровью) до 400 тыс. рублей (тяжкий вред или вред средней тяжести)», — заявили в правительстве РФ.

Живущим в зоне паводка и тем, чье жилье пострадало, единовременно выплатят материальную помощь в размере 10 тыс. рублей на человека. Для тех, кто частично утратил имущество первой необходимости, предусмотрена выплата в размере до 50 тыс. рублей на человека, а в случае полной утраты — до 100 тыс. рублей.

Для помощи жителям региона также выделят 662 млн из резервного фонда правительства РФ. Дмитрий Медведев поручил МЧС проконтролировать целевое и эффективное использование этих средств. Соответствующий доклад должен быть представлен в кабмин до 1 февраля 2020 года.

Глава Иркутской области Сергей Левченко в свою очередь поручил властям организовать отдых для детей, находящихся в зоне паводка. «Мы должны помочь им пережить эту ситуацию, вернуться к привычной жизни, поручаю проработать вопрос отдыха и оздоровления детей за бюджетный счет», — заявил губернатор.