«Склады завалены»: почему лекарства не доходят до россиян

Жизненно важные препараты закупаются в полном объеме только в семи регионах Российской Федерации. Во всех остальных их количество либо сокращают, либо отказываются от закупки в целом. Об этом в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.

«Часть жизненно важных препаратов закупается в регионы. Но, к сожалению, только в семи из них по полному списку. Во всех остальных список этих жизненно важных необходимых людям лекарств сокращается. Просто не закупается», — заявил Путин, призвав руководителей регионов обратить на это внимание и расставить приоритеты.

«Одно дело — строить что-то, может быть, и важные вещи строить. И дать строителям на этом заработать и рабочие места создать, но совершенно другое дело, когда речь идет о здоровье и жизни людей», — заключил он.

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Кроме того, президент также обратил внимание на то, что федеральные деньги, которые выделяются на лекарственное обеспечение, были в полном объеме перечислены еще в феврале 2019 года. Тем не менее в регионах наблюдаются сбои в закупках.

«Мы видим, что во многих субъектах РФ не вовремя реализуются процедуры по закупке лекарств. Нет налаженной системы информации даже в рамках одного региона. Все это происходит из-за того, что в распределительной сети просто нет информации об этих лекарствах. Нужно наладить информационную работу», — отметил Путин.

По словам президента, особенная проблема наблюдается в Саратовской области — там лекарственные склады просто завалены препаратами, однако они не доходят до потребителя.

О существующих проблемах в сфере здравоохранения, связанных с логистикой, рассказала и глава Минздрава Вероника Скворцова. По ее словам, многие работники медицинской сферы зачастую не знают, где и в каком количестве хранится необходимый препарат.

«В течении прошедших месяцев мы отслеживали ситуацию в регионах и обнаружили, что в 30 регионах выявлены серьезные логистические недоработки. Это и смещение сроков закупок, и неправильное проведение закупок, а также отсутствие умения управлять этими запасами», — сообщила Скворцова в ходе «Прямой линии».

Ранее в Росздравнадзоре сообщили, что в 2019 году специалисты провели 149 проверок в российских регионах. Выяснилось, что в 16 субъектах РФ были выявлены нарушения права граждан в части лекарственного обеспечения. В частности не вовремя необходимые препараты получали жители Брянской, Тверской, Ярославской областей, а также республики Коми, Адыгеи, Алтая, Хакасии, Дагестана и Краснодарского края.

В ведомстве также обратили внимание на то, что жителям Орловской, Ярославской, Самарской областей, республики Адыгея и Чеченской республики не выписывали лекарственные препараты даже при наличии медицинских показаний.

В то же время даже при наличии рецептов примерно 40% пациентов Ульяновской области все равно оставались без лекарств. «Большое количество жалоб на грубые нарушения поступают из Краснодарского края и Саратовской области. Значительное число касается отсутствия обеспечения сахароснижающими препаратами», — уточнили в Росздравнадзоре.

Между тем министр здравоохранения отмечает, что объем финансового обеспечения льготных лекарств из бюджета значительно увеличился — сейчас он достигает уже 156 млрд рублей. «В два раза увеличили финансирование закупок препаратов по онкологии. Скажем, для химиотерапии было 80 млрд, сейчас – 150», — добавил в свою очередь Путин.

Помимо успехов и провалов лекарственном обеспечении россиян, в ходе прямой линии 2019 президент РФ также обратил внимание на другие две проблемы здравоохранения. По его словам, не менее важными вопросами являются доступность первичного звена здравоохранения и дефицит специалистов.

«В некоторых регионах РФ мы наблюдаем снижение доступности первичного звена в виде амбулаторных отделений. Например, в краснодарском крае — на 25%», — заявил Путин, отметив, что примерно такие же цифры можно наблюдать в Чеченской республике и Кировской области, а также еще 14 регионах.

По словам президента, с проблемой дефицита специалистов необходимо бороться не менее кардинально. Так, в первую очередь, регионы РФ должны предусмотреть в своих бюджетах средства на обеспечение врачей жильем

«Врач в одном из регионов сейчас обозначила одну из существенных проблем — жилье. Мы из федерального бюджета выплачивает деньги — миллионы, а жильем должны заниматься региональные местные власти. Мы много раз об этом говорили, и они должны предусмотреть деньги в своих бюджетах на эти цели, иначе, конечно, люди будут уезжать», — сказал Путин. Кроме того, он подчеркнул, что власти должны немедленно заняться выравниванием зарплат медработников по регионам.