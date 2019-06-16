«Не дадим диаволу шанс»: что будет с храмом в Екатеринбурге

Епархия Екатеринбурга отказалась от строительства собора святой Екатерины в сквере около городского театра драмы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте епархии.

Реклама

«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора для людей. <…> Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность», — заявил митрополит.

Кроме того, представители РПЦ уточнили, что готовы прислушаться к мнению защитников общественной территории от застройки: «Мы услышали аргументы защитников сквера от застройки и согласились с тем, что

площадка под строительство кафедрального собора не будет располагаться в каком-либо сквере или на территории зеленых насаждений, да и вообще на общественной территории».

Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Кирилл также выразил благодарность жителям города, ранее поучаствовавшим в выборе нового места для размещения храма Святой Екатерины. Он также пообещал, что строительство начнется в скором времени — на месте, «достойном святости» покровительницы собора.

Епархия намерена вернуться к вопросу о месте строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге в середине сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя городской Думы Игоря Володина. По его словам, опрос населения скорее всего будет проведен в третьи выходные осеннего месяца.

«8 сентября — Единый день голосования (ЕДГ). На следующие выходные (после ЕДГ) проведем опрос официально», — пояснил Володин.

Узнав о решении епархии, защитники сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, которые ранее выступали против строительства храма, пообещали не мешать строить его в другом месте. «Если из перечня мест будут убраны сквер, пруд и потенциально конфликтные площадки, то я не считаю для себя правильным указывать Епархии, православной общественности и меценатам, где им строить храм. Это их дело», — заявил депутат Константин Киселев, его слова цитирует портал «Новости ЕАН».

Киселев также признался, что не испытывает радостных эмоций в связи с решением РПЦ. «Нет у меня победного настроения. Нет желания праздновать и кричать «ура». Есть просто факт — сквер будет сохранен. Люди будут гулять, дышать свежим воздухом и улыбаться солнцу. Нет и проигравших. Есть здравый смысл», — подчеркнул депутат.

Ранее, 6 июня, екатеринбургская мэрия опубликовала список новых мест, где могут построить храм. Об этом сообщали «Известия». Помимо сквера возле Драматического театра, речь шла о пустыре на перекрестке улиц Белинского и Фурманова, а также недостроенной гостинице «Дели» на улице Куйбышева и заброшенной больнице у КСК «Уралец» на 8 Марта.

Для того, чтобы сформировать список, участие в опросе по выбору нового места для храма приняли больше 11 тыс. человек. Таким образом были определены 13 наиболее популярных площадок.

Отметим, что изначально жители Екатеринбурга самостоятельно предложили мэрии и РПЦ более 8 тыс. вариантов мест для возведения храма Святой Екатерины. Такую цифру привел глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

По словам мэра, в черте города екатеринбуржцы предлагали примерно 50 мест. Однако иногда были и совсем неожиданные предложения. «Есть и много обращений, не относящихся к Екатеринбургу, например, построить в Москве, Санкт-Петербурге, Сысерти, Верхней Пышме и даже на планете Марс», — заявил Высокинский.

В конце мая также стали известны результаты опроса жителей Екатеринбурга, который показал отношение горожан к строительству храма святой великомученицы Екатерины в сквере в центре города. Исследование было проведено Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Тогда 74% жителей города назвали выбранное властями место стройки «скорее неудачным», в то время как положительное мнение о нем высказали только 10% голосовавших.

При этом более половины опрошенных — 58% — предпочли бы увидеть храм в другом месте. Отказаться от его возведения предложили 18% респондентов, а еще 14% проголосовавших отметили, что проект строительства храма у Театра драмы лучше скорректировать с учетом мнения горожан.

Напомним, что горожане вышли на акции протеста по поводу строительства храма в центральном сквере Екатеринбурга 13 мая. Протесты продлились несколько дней — за это время в них приняли участие около 2 тыс. граждан.

Изначально активисты призывали убрать заборы, ограждавшие планируемое место стройки. Позже действия митингующих переросли в столкновения с охраной.

Всего за три дня протестов были задержаны около 100 горожан, сообщало РИА «Новости». Более 20 участвовавших в акциях привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство».