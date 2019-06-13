Дело Голунова: почему Путин уволил генералов

Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. На официальном сайте администрации главы государства сообщается, что от своих должностей освобождены начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве, генерал-майор полиции Юрий Девяткин и начальник управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД по Москве, генерал-майор полиции Андрей Пучков.

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Ранее, 11 июня, об их увольнении перед президентом ходатайствовал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Девяткин и Пучков являлись начальниками правоохранителей, которые вели дело Голунова. В тот же день он сообщил о прекращении уголовного преследования в отношении журналиста «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». Как пояснил Колокольцев, это решение было принято по результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз.

Кроме того, МВД провело внутреннее расследование в отношении полицейских, задержавших Голунова. Эти материалы уже направлены в Следственный комитет России, отметил Колокольцев.

На период проверки сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. Следователи намерены установить все обстоятельства задержания журналиста, в частности правомерность действий полицейских.

По сообщению телеграм-канала Baza, СКР проверит полицейских Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Дмитрия Кожанова, Дениса Коновалова, Игоря Лопатина и Андрея Щирова. Именно они в течение трех месяцев «занимались разработкой Голунова», задерживали журналиста и возбуждали уголовное дело. Полковник Андрей Щиров занимает должность начальника подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО города Москвы. Как сообщали журналисты, он руководил операцией и давал разрешение своим подчиненным на разработку и задержание корреспондента.

Еще до завершения уголовного дела, во время следствия, Щиров утверждал, что «никаких несостыковок» в деле Голунова нет. В беседе с ним журналисты обращали внимание на то, что контрольные смывы с ладоней рук и ногтевых пластин подозреваемого не показали следов наркотиков. Наличие этих веществ также не было выявлено в организме Голунова.

«Знаете, я все несостыковки для себя-то объяснил. Они мне понятны. То есть это несостыковки на уровне осмысления процесса людьми гражданскими, со стороны. Кажется нелогично, долго, что-то там в другом порядке должно было быть. Но любому профессионалу понятно, который понимает этот процесс, что никаких несостыковок нет», — говорил Щиров в беседе с изданием «Настоящее время».

На вопрос о том, не боится ли он уголовного преследования, Щиров заметил, что не представляет себе «фабулу подобного уголовного дела». «Что там может быть в этом уголовном деле написано? Чем будет дело подтверждаться? Я знаю, что я ничего такого не делал и не нарушал закон», — сказал он RT. Он также отметил, что его подчиненные не нарушили закон при задержании Голунова.

Корреспондента отдела расследования «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня по подозрению в причастности к сбыту наркотиков. При личном обыске у него обнаружили около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона. Журналист заявил, что эти вещества ему подбросили, а сам он никогда не имел отношения к наркотикам.

По мнению Голунова, его преследование может быть связано с профессиональной деятельностью — в своем последнем незавершенном журналистском расследовании он выявил связи двух высокопоставленных сотрудников ФСБ с похоронным бизнесом в Москве.

Голунова задерживали полицейские из ЗАО, после этого его привезли в УВД по ЗАО. Журналист написал заявление, в котором сообщил, что в отделении полиции его избили и на протяжении 12 часов не позволяли связаться с адвокатом. В МВД опровергли информацию об избиении. Медобследование выявило у Голунова ссадину на спине и гематому в области глаза.

8 июня Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере. Следствие ходатайствовало об аресте на два месяца, однако суд отправил журналиста под домашний арест. Поскольку результаты экспертиз не позволяли сделать вывод о причастности Голунова к найденным у него наркотикам, Генпрокуратура запросила материалы для проверки дела, а 11 июня уголовное преследование в отношении Голунова было завершено.