«Нечем кормить детей»: шахтеры перекрыли трассу на Украине

В Львовской области шахтеры перекрыли трассу Львов — Рава-Русская, поскольку им не платят зарплату уже три месяца. Об этом рассказал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

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По его словам, председатель первичной профсоюзной организации НПГУ шахта «Межиричанская» ГП «Львовуголь» Василий Лесняк сообщил, что продолжается акция протеста с требованиями вернуть заработанные средства.

«Сегодня горняки прибегли к радикальным действиям, поскольку власть не пытается хоть как-то урегулировать ситуацию в угольной отрасли — перекрыли трассу международного значения «Львов — Рава-Русская». Это событие привлекло внимание только представителей прессы, ни представители власти, ни администрация предприятия диалога с шахтерами не провела», — пояснил Волынец.

В месте проведения акции протеста копятся многокилометровые пробки. Среди водителей, оказавшихся заложниками ситуации, растет напряжение. Бастующие соглашаются пропускать только общественный транспорт и машины с детьми, передает ФАН.

Кроме того, горняки грозят даже поехать в Киев и там пикетировать дома председателя украинского правительства Владимира Гройсмана и министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика.

Члены профсоюза горняков отправились в администрацию ГП «Львовуголь», но руководители компании пока не идут на переговоры.

Волынец добавил, что выплатить долги по зарплате горнякам обещал лично министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. На сегодня задолженность по заработной плате работникам ГП «Львовуголь» составляет более 280 млн грн ($10,5 млн), привел данные глава Независимого профсоюза горняков.

«К тому же шахтеры обеспокоены отсутствием рынка сбыта угля. Почти 80 тыс. тонн угля хранится на аварийных складах шахт, 60 тыс. тонн — в Центрэнерго и 20 тыс. тонн — на обогатительном комбинате «Львовская угольная компания», — пояснил глава профсоюзов.

При этом в середине прошлой недели кабинет министров Украины на заседании принял решение направить 295 млн грн на погашение долгов по заработной плате перед шахтерами.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной раде сообщил Насалик. По его словам, изначально эти средства в бюджете были запланированы на модернизацию угольных шахт.

«Сейчас мы деньги с модернизации — это мы забрали деньги с Лисичанска и «Южнодонбасской третьей» — направляем на заработную плату. Снова наступаем на те грабли, которые были всегда. Эти 295 миллионов уже проходят согласование в министерстве финансов. Сегодня или в понедельник они будут направлены шахтерским коллективам», — пообещал глава ведомства.

Но, по словам самих горняков, эта сумма недостаточна покроет только мартовскую задолженность. По данным местных СМИ, в понедельник все шахты на Западной Украине остановили свою работу. Один из бастующих Андрей Хмиль заявил, что глобальной проблемой является даже не трехмесячная невыплата денег.

«Есть и более глобальная проблема — уголь не отгружают из-за того, что министерство энергетики установило цену, которую на рынке не готовы платить», — пояснил шахтер.

Хмиль добавил, что

шахтеры готовы сами продавать уголь, но «министерство на это не идет».

Многие рабочие, по его словам, вынуждены уезжать на заработки в Польшу, а те, кто остался, бедствуют на родине.

В начале нынешнего года на тот момент еще президент Украины Петр Порошенко высокомерно ответил одному из шахтеров в ходе выступления перед жителями города Червоноград Львовской области. Один из участников задал политику вопрос по поводу долгов по зарплате шахтерам.

«Да знаем мы. Ты — такой же шахтер, как я — балерина!» — заявил со сцены тогдашний украинский глава активисту.

Толпа встретила эти слова громким взрывом смеха. Однако не всем в Киеве это показалось смешным. Депутат Верховной рады Украины, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что невыплата зарплаты украинским шахтерам является «позором и дикостью» в XXI веке. Он подчеркнул, что из-за проблем с выплатами денег шахтерам «нечем кормить своих детей».

Нардеп также посетовал на то, что, несмотря на «огромный ресурс» Украины в угольной промышленности, власти продолжают покупать его в Польше, США и России.

В январе нынешнего года работники шахты «Кураховская» в Донецкой области объявили голодовку из-за долгов по заработной плате. Акцию протеста начали двое шахтеров. Впоследствии к ним присоединились еще несколько сотрудников.

«Основное требование — это погашение задолженности по зарплате за последние месяцы 2018 — июнь (частично), сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь», — подчеркивал тогда Волынец.