«Адовая степень безумия»: что происходит с делом Голунова

Дело журналиста-расследователя «Медузы» Ивана Голунова, задержанного 6 июня и обвиненного в попытке сбыта наркотиков, вызвало большой общественный резонанс. Журналистское сообщество объединилось в желании обратить внимание властей на обстоятельства его задержания: журналисты требуют пояснить, на каким основании был задержан Голунов и настаивают на тщательной проверке.

Реклама

Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества (СПЧ) и Союз журналистов Москвы направили заявления в Генеральную прокуратуру и ФСБ – как сообщил РИА «Новости» глава Союза журналистов Павел Гусев, они просят провести более подробную проверку в связи с задержанием корреспондента «Медузы».

«Мы глубоко обеспокоены ситуацией с задержанием и предъявлением обвинения журналисту, нашему коллеге, Ивану Голунову. Полагаем, есть все основания считать, что это связано с его журналистской деятельностью. Давление на журналиста, в том числе методом возбуждения сомнительного уголовного дела по статье «наркотики», не допустимо в правовом государстве», — цитирует заявление РИА «Новости».

Изучить дело задержанного журналиста пообещал и советник президента России Владимира Путина Антон Кобяков. На итоговой пресс-конференции на ПМЭФ-2019 он сказал журналистам: «Посмотрим, проверим, изучим».

Кобяков напомнил, что обман и подтасовка фактов в нашей стране караются законом. «Уверен, что [пресс-секретарь президента РФ] Дмитрий Песков и [генеральный прокурор] Юрий Чайка тщательно обеспечат надзор за происходящим и выполнят свои функции, добавил он. — У нас существует презумпция невиновности».

Накануне, 7 июня, генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко и главред издания Иван Колпаков высказали предположение, что задержание журналиста может быть связано с его профессиональной деятельностью – Голунов занимается расследованиями случаев коррупции. «Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого. «Медуза» будет изучать каждое действие следователей по делу Голунова. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню — и сделаем эту информацию публичной», — говорилось в письме издания.

Тем временем, журналиста «Медузы» отправили в больницу для обследования. Об этом сообщила пресс-служба московской полиции. «Задержанный по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ, обратился с жалобами на плохое самочувствие. Ему была вызвана скорая помощь. По результатам осмотра врачами скорой помощи принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования», — сказали РИА «Новости» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Корреспонденту «Медузы» уже сделали МРТ — об этом журналистам сообщила его адвокат Ольга Динзе. «Ивану сделали МРТ, водили к терапевту, его сопровождает конвой, мы ждем заключения врачей. Он не совсем осознает, что с ним происходит, просто кивает головой», — цитирует ее РИА «Новости».

Адвокат добавила, что сейчас принимается решение «о возможном участии Ивана о рассмотрении ходатайства следователя о продлении срока содержания».

О том, что Ивану Голунову стало плохо в отделении полиции, сообщил ранее адвокат правозащитной организации «Агора» Павел Чиков – в своем телеграм-канале, что у корреспондента «Медузы» есть подозрение на перелом ребер и сотрясение мозга, ему требуются рентген и госпитализация. По словам правозащитника, поначалу следователь не допускал медиков к Голунову.

«Голунову стало плохо в отделе полиции. Приехавшую «скорую» следователь к нему не пускает», — написал он в своем телеграм-канале.

Следователи уже предъявили журналисту обвинение – ему вменяют в вину попытку сбыта наркотиков. В тексте постановления, который опубликовал Павел Чиков, говорится, что Иван Голунов «совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Иван Голунов отрицает все обвинения – он считает, что наркотики ему подбросили при задержании. В тексте его показаний, опубликованном проектом Baza, говорится, что во время обыска в отделении полиции в его сумке обнаружили «сверток с чем-то разноцветным внутри» — это был прямоугольный пакет со свертком, в котором находились «маленькие круглые шарики зелено-коричневого цвета». «Хочу пояснить, что данный пакет мне не принадлежит, я увидел его в первый раз, — говорится в тексте показаний Голунова. – В момент задержания за моей спиной находились сотрудники полиции, которые могли положить его. Вместе с тем, я не могу утверждать это точно».

На сайте столичного главка МВД говорится, что при личном досмотре у задержанного журналиста обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом – наркотиком метилэфедроном, общий вес которого составил 4 г, — а дома у него нашли три пакета с кокаином, общий вес которых превышает 5 г, и весы.

МВД опубликовало фотографии, якобы сделанные в квартире Ивана Голунова при обыске – на них были изображены многочисленные пакеты с порошкообразным веществом, расположенные на деревянных полках, бумажки с формулами и аппарат, который, как можно предположить, используется для изготовления синтетических наркотиков. Снимки вызвали большой резонанс — в сообществе не поверили в их подлинность.

Позже ведомство признало, что лишь одна из фотографий действительно была сделана дома у Ивана Голунова – остальные же снимки были сделаны в ходе оперативных мероприятий «по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе». В разъяснении, опубликованном в пятницу вечером столичным главком, сообщалось, что ошибка была допущена сотрудником главка – в отношении него запущена служебная проверка.

При задержании Ивана Голунова якобы избили, а также не позволили ему сообщить о произошедшем родственникам и своему адвокату – об этом тоже говорится в тексте его показаний. По его словам, следователь ударил его, когда он отказался подписать протокол.

«Также хочу пояснить, что меня в момент освидетельствования, когда я в очередной раз просил вызвать адвоката, я схватился за стул и стал за него держаться, а меня стали тянуть за руки, после чего мы упали, я ударился левой частью головы о ступеньку». Голунов добавляет, что его волокли по земле, один из сотрудников наступил ему ногой на грудь, а другой ударил кулаком в щеку.

На избиение в полиции Иван Голунов пожаловался и заместителю главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еве Меркачевой, посетившей его 7 июня.

«Он сказал, что полицейский ударил его два раза кулаком по голове. Но вчера гематомы не увидели. Другой полицейский, по его словам, наступил ему на грудь», — рассказала она РИА «Новости». Между тем, на фотографиях, опубликованных рядом телеграм-каналов, видны ссадины на спине, которые Голунов, вероятно, получил, когда его тащили по полу.

В МВД тот факт, что журналиста избили в отделении полиции, отрицают.

«Некоторые представители СМИ сообщали, что при задержании сотрудники полиции избили подозреваемого, — говорится в разъяснении, опубликованном на сайте столичного главка вечером 7 июня. — Повторяем, что это не соответствует действительности. К нему были допущены представители Общественной наблюдательной комиссии, которые зафиксировали отсутствие следов побоев у задержанного».

Опровергает МВД и то, что при задержании следователи отказывались взять у Ивана Голунова смывы рук и срезы ногтевых пластин, экспертиза которых показала бы, что он не вступал в контакт с наркотическими веществами.

«Сообщалось, что якобы полицейские намеренно не давали подозреваемому сдать смывы рук и срезы ногтевых пластин для исследования, — говорится в разъяснении. — На самом деле первоначально задержанный согласился сдать биологические жидкости, но при этом в присутствии понятых отказался сдать срезы ногтей. Впоследствии после прибытия представителей общественности ему было еще раз предложено сдать смывы рук и срезы ногтей, на что он ответил согласием».

При этом в тексте показаний журналиста говорится, что с момента его задержания в 14.30 до 20.05 материалы для экспертизы у него не брали: «…так как я никогда ранее не употреблял наркотики и не держал их в руках, отсутствие следов наркотических веществ на моих руках могло бы доказать мою невиновность».

То, что Иван Голунов не употреблял наркотики подтверждают люди, знающие его лично. «Помню, как Ваня пришел на одну из многочисленных вечеринок «Медузы», с большой досадой сообщив о том, что в кофе по-ирландски, оказываются, добавляют алкоголь и теперь он против своего желания нетрезв, — написал, в частности, в фейсбуке бывший сотрудник издания Алексей Пономарев. — Бокал вина – это максимум, что он выпивал, если выпивал вообще. То, что у него якобы нашли наркотики и то, что он дома якобы фасовал какой-то там мефедрон – это настолько адовая степень безумия, что не остается слов кроме матерных».