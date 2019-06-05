«Никого не трогал»: что сказал обвиняемый в убийстве Белянкина

Суд подмосковного города Красногорск арестовал до 2 августа уроженца Армении Сергея Ходжояна, который обвиняется в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.

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В ходе заседания следователь Алексей Титов сообщил, что показания свидетелей и вещественные доказательства подтверждают вину Степаняна. Сторона обвинения поддержала ходатайство об аресте фигуранта дела, передает ФАН.

«Избрать в отношении обвиняемого Ходжояна меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 августа», — огласил решение судья Анатолий Мордахов.

Сам Ходжоян назвал себя невиновным в данной трагедии, заявив в ходе судебного заседания, что «не способен на такое». По поводу участия в драке 41-летний безработный сообщил, что никого не бил, а только подошел к раненому, чтобы «помочь человеку». Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает НСН.

Ранее суд арестовал 26-летнего бармена, гражданина Армении Нарека Степаняна — другого предполагаемого участника драки. Степаняну предъявили обвинение по статье «Хулиганство». Адвокат обвиняемого заявил, что Степанян во время происшествия «находился на рабочем месте», «под камеры не попал», «нецензурной бранью не выражался, угрозы убийством не высказывал».

Третий фигурант Сурен Маркосян также арестован на два месяца. Уроженцу Еревана Маркосяну инкриминируется хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

передает ТАСС.

24-летний Никита Белянкин, ранее служивший в ГРУ и воевавший в Сирии, погиб в ночь на 2 июня в Подмосковном поселке Путилково. По одной из версий, которую сейчас прорабатывает следствие, в баре «Бирхаус» между несколькими мужчинами завязалась ссора. Один из посетителей, «разгоряченный алкоголем», якобы громко сказал: «Что-то много чурок в кафе». Другие посетители кафе услышали это, после чего началась драка.

Конфликт продолжился на улице. В этот момент рядом проходил Белянкин со своей девушкой. Они увидели, что около десятка человек избивают двоих, и бывший военный решил заступиться. По словам очевидицы Светланы Соколовой, которая в этот момент находилась на улице, экс-спецназовец достал травматический пистолет и сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Это еще больше разозлило мужчин, которые, по предварительным данным, были в алкогольном опьянении. Один из нападавших достал нож и ударил Белянкина в область сердца. Соколова рассказала, что они с мужем подбежали к нему и пытались оказать первую помощь.

«Супруг держал его со словами: «Друг, разговаривай, брат, не теряй сознание». К сожалению, Никита вообще никаких последних слов не произнес. У него не хватало воздуха, он раз пять вдыхал в себя сильно. И все. Получается, он у нас на руках умер», — добавила женщина.

При этом один из пострадавших в драке – с которого она и началась, и за которого заступился Белянкин, 28-летний Александр Сергеев, заявил, что не помнит погибшего военного. По его словам, к тому моменту, когда Белякин пришел на помощь, он лежал с раной в животе. Он также добавил, что даже не видел спецназовца. Мужчина также подчеркнул, что не помнит из-за чего началась драка.

Накануне

товарищи и бывшие сослуживцы Белянкина возложили корзины с цветами к месту трагедии.

На Новотушинской улице в подмосковном поселке Путилково был организован стихийный мемориал, передает «РИА Новости».

СКР расследует данное дело по по ч. 1 ст. 105 («Убийство»), п. «з» ч. 2 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия») и ч. 2 ст. 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц).

Дело вызвало широчайший резонанс. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, который и сам проходил срочную службу в ВДВ, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой посмертно наградить Никиту Белянкина.

«Искренне считаю поступок Никиты Белянкина настоящим подвигом и ходатайствую о присвоении ему посмертно государственной награды. Его героизм станет ярким примером мужества российского воина, защищающего людей ценой собственной жизни. Прошу Вас рассмотреть возможность посмертного награждения Никиты Белянкина», — пояснил парламентарий.