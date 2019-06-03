Наскребли: у экс-главы Клинского района нашли новые миллиарды

Генпрокуратура РФ требует взыскать с Александра Постриганя, который 17 лет возглавлял Клинский район Подмосковья, имущество на 9 млрд рублей. Ранее ведомство подало соответствующий иск на почти 4 млрд рублей.

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По словам официального представителя ГП Александра Куренного, ведомство совместно с ФСБ и СКР завершило работу по выявлению на территории России активов Постриганя, приобретенных на «непредусмотренные законом доходы и в период его нахождения на муниципальной службе».

В Генпрокуратуре уточнили, что с экс-главы Клинского района Московской области планируется взыскать в доход государства 1699 объектов недвижимости кадастровой стоимостью не менее 4 млрд рублей. Изъять также планируется четыре автомобиля — Toyota Land Cruiser, Mercedes S350, Audi-А8, Audi Q5 — стоимостью 9,4 млн рублей.

«А также 4,7 млрд рублей как эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества», — пояснили в ведомстве. Основанием для принятия данного решения стала информация силовиков о том, что Постригань был вовлечен в предпринимательскую деятельность своего сына. Он активно способствовал ее успешной реализации с помощью использования властных полномочий районного главы.

«Поводом для уточнения иска также послужили установленные данные о подконтрольных Постриганю лицах, которые в ходе прокурорско-следственной проверки подтвердили, что являются фиктивными собственниками значительного объема имущества, зарегистрированного на них Постриганем А. Н. и его сыном для сокрытия от контролирующих органов», — рассказал Александр Куренной.

Напомним, что экс-главу администрации Клинского района задержали в июне 2018 года при попытке покинуть страну в аэропорту «Шереметьево». Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» и статье 292 УК РФ «О служебном подлоге».

Следствие считает, что в 2013 году Постригань подписал разрешительные документы на ввод в эксплуатацию жилого дома в Клину, несмотря на то что ему было известно, что работы по капитальному строительству объекта велись с нарушениями. Жить в доме в будущем было небезопасно. Так экс-глава Клинского района нанес государству ущерб в 34 млн рублей. Позже чиновнику также предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК «О получении взятки в особо крупном размере». По данным «Коммерсанта», оно также было связано с вводом в эксплуатацию дома в Клину.

Александр Постригань был главой Клинского района с 1992 по 2014 год, а затем еще три года он занимал пост местного депутата. На данный момент он находится под следствием.

В Генпрокуратуре не исключают, что против бывшего чиновника будут поданы и другие исковые требования. Ведомство вместе с Росфинмониторингом, ФНС и Интерполом вычисляет активы Постриганя и близких ему лиц, которые были куплены в зарубежных странах на полученные преступным путем средства.

Сумма иска к экс-главе подмосковного района сравнима с изъятым ранее имуществом бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, который также обвиняется во взяточничестве. Ранее прокуратура запросила для него 15,5 года колонии строгого режима. 1 декабря 2017 года Никулинский суд Москвы одобрил иск ГП об изъятии имущества экс-силовика на сумму более 9 млрд рублей. В начале апреля суд также частично удовлетворил иск прокуратуры о взыскании имущества полковника на 484 млн рублей. Захарченко задержали в сентябре 2016 года — в МВД он курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.

В апреле в доход государства также было изъято имущество экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Его обвиняют во взятках, мошенничестве, незаконном предпринимательстве, а также отмывании незаконно полученных денег. У бывшего чиновника изъяли около 10 млрд рублей.

Ранее глава Генпрокуратуры России Юрий Чайка отмечал, что с 2016 года ведомство направило в суды несколько десятков исков об обращении имущества коррупционеров в госказну на сумму 25 млрд рублей. Иски на около 11,5 млрд уже удовлетворены судами.