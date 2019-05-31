От Ломоносова до Высоцкого: аэропорты получили имена

Российский лидер Владимир Путина подписал указ о переименовании 44 международных аэропортов страны. Текст документа опубликован на интернет-портале правовой информации. Так, международному аэропорту Симферополя было присвоено имя художника-мариниста Ивана Айвазовского.

«Постановляю присвоить имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, следующим аэропортам:... международному аэропорту Симферополь — имя И.К. Айвазовского», — говорится в указе.

Московским аэропортам присвоили имена советского авиаконструктора Андрея Туполева («Внуково»), российского ученого Михаила Ломоносова («Домодедово») и писателя Александра Пушкина («Шереметьево»).

Кроме того, было выбрано и новое название для нижегородского аэропорта «Стригино». Ему присвоили имя летчика Валерия Чкалова. По мнению губернатора области Глеба Никитина, этот шаг поможет заинтересовать людей историей региона и людьми, которые с ним связаны.

«Конкурс «Великие имена» стал по-настоящему народным: с 8 по 30 ноября в голосовании приняли участие почти 5 миллионов человек, в том числе в Нижегородской области — свыше 123 тысяч. Сам процесс позволил привлечь дополнительное внимание к нашей истории», — передает слова губернатора РИА «Новости».

Имена, которые были присвоены международным российским аэропортам, россияне выбирали самостоятельно — в рамках общенационального проекта «Великие имена России». Граждане при помощи голосования на специально созданном сайте выбирали из предложенных вариантов наиболее понравившиеся. Было два тура голосования. В первом туре жители страны и регионов выбрали имена для большинства аэропортов. Во втором туре, который проходил с 10 по 23 декабря прошлого года, участвовали лишь пять аэропортов.

По словам организаторов, были сформированы новые «тройки» имен финалистов. По информации ВЦИОМ, из шорт-листов были исключены исторические деятели, которые победили в других регионах, и добавлены имена, которые следовали за именами-финалистами первого тура, передает РИА «Новости».

«В Нижневартовске — абсолютно региональная история: Николай Архангельский, Александр Филипенко, Виктор Муравленко. В Пензе — Виссарион Белинский, Александр Куприн, Василий Ключевский. А в Питере — Александр Невский, Федор Достоевский и Дмитрий Шостакович», — рассказал о предложенных именах член экспертного совета конкурса Александр Малькевич.

При этом в отношении аэропорта Горно-Алтайска было принято решение о переносе конкурса на следующий год. Связано это было с минимальным разрывом между финалистами, пояснили агентству в пресс-службе Общественной палаты, которая является оператором конкурса.

Инициаторами конкурса выступили Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности и Российское военно-историческое общество. Известно, что в голосовании участвовали аэропорты, совокупный пассажиропоток которых превышает 170 млн человек.

Однако не все согласились с присвоенными именами. Так, в конце декабря 2018 года Общественная палата Санкт-Петербурга настаивала на переголосовании по второму туру, так как по итогам этого этапа победило имя писателя Федора Достоевского. Это вызвало широкий общественный резонанс, так как многие жители региона голосовали за присвоение воздушной гавани имени Петра Великого.

Но это уже невозможно, так как имя императора получил международный аэропорт Воронежа «Чертовицкое». Таким образом, «Пулково» не получил своего дополнительного наименования по результатам этого конкурса. Из-за отсутствия единой точки зрения не получил имя не только питерский аэропорт, но и волгоградский, сообщили в пятницу, 31 мая, в Общественной палате России, передает «Интерфакс».

Просьбы о приостановлении переименования поступили к организаторам от общественных палат этих городов. Такое решение они приняли «во избежание поляризации общественных настроений в регионах». «По итогам рассмотрения этих обращений Волгоград и Санкт-Петербург были временно выведены из проекта, международные аэропорты Пулково и Гумрак не были включены в перечень аэропортов, закрепленных в указе президента России», — говорится в сообщении ОП РФ.