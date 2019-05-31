Китовая тюрьма: почему суд не выпустил косаток и белух

Южно-Сахалинский городской суд вынес решение по делу косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Суд решил исковое заявление зоозащитных организаций «Экологическая вахта Сахалина», «Друзья Океана» и «Бумеранг» удовлетворить частично», — заявила судья.

Согласно решению суда, отлов животных был признан незаконным. Таким образом, были удовлетворены все требования истцов к Росрыболовству, распределявшему квоты на охоту за косатками и белухами.

В то же время изъять животных из «китовой тюрьмы» и вернуть их в естественную среду суд отказался, отклонив требования, предъявленные Росприроднадзору.

«Причины такого решения мы узнаем 5 июня, когда будет мотивированное решение суда. В нем суд изложит все свои доводы», — пояснила адвокат истцов Наталия Лисицына.

Она также добавила, что общественные организации намерены обжаловать решение суда по части Росприроднадзора. «Право изъятия и выпуска животных в «китовой тюрьме» принадлежит этому ведомству, а оно не приняло никаких действий», — отметила Лисицына, добавив, что нынешнее решение суда в отношении Росрыболовства уже является «маленькой победой». По ее словам, это поможет другим государственным органам изъять животных и выпустить их на свободу.

В то же время сторона компаний-отловщиков уступать в вопросе также не намерена. По словам ответчиков, они не отпустят животных на безвозмездной основе, так как изначально получили разрешение госорганов на их вылов, а соответственно и право собственности на животных.

«Мне непонятна позиция истцов, направленная не на защиту животных, а на противодействие компаниям, складывается ощущение, что здесь затрагиваются не права граждан, а интересы конкретных лиц — истцов», — заявил в суде директор одной из компаний-отловщиков «Афалина» Алексей Решетов.

Напомним, что ранее, в феврале 2019 года, пограничное управление ФСБ по Приморскому краю заявило о намерении привлечь к административной ответственности организации, содержавшие косаток и белух в так называемой «китовой тюрьме». Основанием для претензий силовиков стали заключения специалистов, свидетельствующие об ужасных условиях содержания животных.

«Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю 25 февраля 2019 г. в отношении ООО «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий», осуществивших добычу, транспортировку и хранение морских млекопитающих в бухте Средней Приморского края возбуждены дела об административных правонарушениях», — заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Особый акцент представители ведомства сделали на нарушении правил рыболовства, а также жестоком обращении с животными. По их словам, в случае подтверждения информации юридическим лицам грозит штраф в размере «от двукратного до трехкратного размера стоимости водных биологических ресурсов» — то есть самих пострадавших животных.

Ранее, в начале 2019 года, прокуратура также завершила проверку дела о пропаже трех белух – животные исчезли из вольера еще в декабре 2018 года. Как удалось установить правоохранителям, они «сбежали» сами.

«Белухи уплыли в отверстия в сетках вольеров, потому что доказательств, что с ними случилось что-то, мы не установили. Если мы не усматриваем признаков состава преступления, то мы и соответствующие меры не принимаем», — сообщил журналистам прокурор Константин Андронович.

Примерно в одно время с белухами еще один «побег» из «Центра поддержки» совершила косатка. Об ее исчезновении заявили ответственные за содержание животных. По словам прокурора, на место оперативно прибыл специалист, который пересчитал животных. «По последним данным, там находится 87 белух и 10 косаток», — сказал Андронович.

Борьба за оставшихся в «китовой тюрьме» животных продолжается не только со стороны зоозащитников, но и со стороны Кремля. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что проблема должна решиться в «самые сжатые сроки», после чего косатки будут выпущены на свободу.

По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин также активно занимается проблемой и уже направил соответствующее распоряжение генпрокурору Юрию Чайке. Последний должен «продолжить проверки исполнения законодательства» в бухте. Правительству также было поручено проработать требования к содержанию морских млекопитающих.

К освобождению животных готовятся и в Минприроды России, где при участии экспертов решили разработать специальную дорожную карту по адаптации китообразных к жизни в естественной среде. Кроме того, косаток также планируют внести в перечень Красной книги (сейчас они входят только в Красную книгу Камчатского края).

Изначально информация о «китовой тюрьме» появилась в сети в октябре 2018 года после того, как организация Greenpeace сообщила о планируемой продаже 13 косаток из Находки в Китай.

При этом 11 из них содержались в «Центре передержки морских млекопитающих», расположенном в бухте Средняя Приморского края. Помимо косаток, там также находились 90 белух — все они должны были отправиться на продажу владельцам дельфинариев и океанариумов.

К расследованию дела тогда подключились прокуратура и Следственный комитет – благодаря их усилиям были выявлены нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, отлавливавших диких животных. В частности, по информации силовиков, 90 белух не достигли половой зрелости, а 11 косаток оказались детенышами. Все они содержались в тесноте, страдали от грязи и льда. Опираясь на полученные данные, суд запретил вывозить животных из бухты, однако позже обеспечительная мера была снята.