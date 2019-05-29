Укол для сна: фельдшеры ограбили пенсионерок из-за кредита

В Кирове задержаны врач-терапевт и фельдшер скорой помощи, похитившие крупную денежную сумму у пациентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД.

По данным правоохранителей, на дом к двум пожилым пациенткам приехали мужчины в одежде медицинских работников, которые предложили свои услуги по лечению гипертонии.

«Измерив артериальное давление, злоумышленники сделали пенсионеркам уколы, от которых те потеряли сознание, а когда очнулись, медики уже ушли. Не заподозрив злого умысла, женщины только на следующий день обнаружили отсутствие крупной денежной суммы», — сообщили в ведомстве.

Позже полицейским удалось установить личности подозреваемых — ими оказались 35-летний фельдшер скорой помощи и 27-летний врач-терапевт одного из медицинских центров.

Согласно версии следствия, несколькими днями ранее один из злоумышленников приезжал к пострадавшим по вызову. Находясь у них в квартире, он заметил место, где женщины хранили свои сбережения.

«Затем он предложил своему приятелю забрать деньги и разделить их. Один из фигурантов часть своей доли — около 30 тыс. рублей — потратил на погашение ранее взятых кредитов. Остальные денежные средства сотрудники полиции изъяли у задержанных в ходе обысков», — рассказали в МВД России.

В настоящий момент оба подозреваемых находятся под стражей. По словам полицейских, похищенные деньги будут возвращены потерпевшим.

Ранее похожий инцидент произошел в Москве. Так, по данным телеграмм-канала «Mash», 2 февраля скорая приехала на вызов в один из московских домов — соседи вызвали врачей девушке, потерявшей сознание в подъезде. Однако вместо помощи приехавшая на место фельдшер решила воспользоваться ситуацией и вытащила из сумки пациентки телефон и 25 тыс. рублей.

Придя в сознание, девушка обнаружила пропажу и немедленно обратилась в полицию. В ходе расследования выяснилось, что момент кражи был запечатлен камерами видеонаблюдения. Благодаря этому правоохранителям удалось быстро установить личность врача и привлечь ее к ответственности.

Еще одна недобросовестная медработница была задержана в феврале нынешнего года в Екатеринбурге. Как сообщает «Урал.Полит.Ru»., медсестра городской клинической больницы избила онкобольную пациентку в туалете и украла у нее деньги и таблетки.

По информации издания, 77-летнюю пациентку на скорой помощи доставили в первую городскую клиническую больницу, где врачи диагностировали у нее обострение на фоне рака крови. В связи с этим женщина была вынуждена лечь в стационар для дальнейшего наблюдения. Тем не менее, по словам родственницы больной, должным образом за ней никто не ухаживал.

В результате в один из дней пациентка потеряла сознание. Придя в себя, она поняла, что не сможет подняться самостоятельно, и вызвала на помощь медсестру. Однако, как заявила женщина, зайдя в уборную, медработница вместо помощи стала ее избивать.

По словам пострадавшей, придя в себя после избиения, она обнаружила, что из ее карманов пропали деньги и таблетки. Позже она написала заявление на медсестру в полицию. По факту случившегося в УМВД по Екатеринбургу была организована проверка, однако ее результаты в прессе опубликованы не были.

Тем не менее, как показывает практика, чаще всего от нападений пациентов страдают сами медработники. Так, 19 марта житель Воронежа избил фельдшера и медсестру скорой помощи, которые приехали к нему по вызову. Об этом сообщалось на сайте регионального управления СК РФ.

«По предварительным данным, сотрудникам скорой медицинской помощи поступил вызов от жильцов дома 294 по улице 9 Января города Воронежа, которые сообщили, что мужчине плохо, и он лежит в подъезде», — говорилось в публикации на сайте ведомства.

Как удалось установить правоохранителям, прибывшие на место медработники обнаружили пациента на полу лестничной площадки. Однако при попытке осмотреть мужчину они внезапно столкнулись с агрессивной реакцией.

«При попытке сотрудников бригады скорой медицинской помощи осмотреть его, тот стал нецензурно выражаться, ударил фельдшера и медсестру по голове и лицу, причинив им телесные повреждения», — сообщили следователи.

С еще одним агрессивным пациентом фельдшер скорой помощи столкнулась в январе текущего года в Санкт-Петербурге.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, ночью 5 января в полицию обратилась 57-летняя фельдшер скорой помощи. Согласно ее показаниям, 28-летний гражданин, которого госпитализировали для оказания помощи, нанес ей телесные повреждения непосредственно в автомобиле скорой помощи.

В результате нападения женщине понадобилась медицинская помощь. Самого злоумышленника доставили в отдел полиции для разбирательств.

Серьезные травмы от пациентки также получили фельдшеры, прибывшие на вызов в подмосковные Люберцы 18 сентября, сообщается на сайте СК РФ. По данным ведомства, врачи приехали на вызов к пациентке с травмой головы ночью и застали ее в состоянии алкогольного опьянения.

«По пути следования девушка подвергла избиению фельдшера, нанеся ей множественные удары по голове и туловищу. После того, как автомобиль остановился у отделения полиции, женщина покинула автомобиль и скрылась в неизвестном направлении», — говорится в сообщении СК.

Отметим, что, согласно статистике «Медвестника», в России на станции скорой помощи поступают от 45 до 46 млн вызовов в год. При этом около 15% из них относится к категории экстренных.