Скверное место: что показал опрос в Екатеринбурге по храму

Стали известны результаты опроса жителей Екатеринбурга, направленного на выяснение мнения горожан по поводу строительства храма святой великомученицы Екатерины в сквере. Исследование провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 74% жителей города назвали выбранное властями место стройки «скорее неудачным», противоположного мнения придерживаются 10% голосовавших.

12% екатеринбуржцев признались, что для них решение этого вопроса не важно, у 4% ответ на вопрос вызвал затруднения.

При этом более половины опрошенных, 58%, считают, что храм если и строить, то в другом месте. Около 18% респондентов заявили, что от возведения храма лучше отказаться. Еще 14% проголосовавших отметили, что проект строительства храма у Театра драмы лучше скорректировать с учетом мнения горожан, 7% согласны с выбором местных властей о проведении застройки сквера, и 3% прошедших опрос затруднились ответить.

О планах мэрии построить в сквере храм знали 94% опрошенных, 57% граждан заявили, что для них лично это строительство ничего не значит, однако 39% отметили значимость постройки.

Результаты опроса прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в инстаграме. «Эти данные показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан. Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга», — написал глава региона.

«Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины», — написал глава региона.

При этом он пообещал обратиться к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому «с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса», который будет сделан после определения мест, пригодных, по мнению жителей, для строительства. «Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма», — добавил губернатор.

Мэр города Александр Высокинский в комментарии РБК заявил, что результаты опроса ВЦИОМ не являются решающими для принятия властями окончательного решения. Чиновник отметил, что окончательное решение будет приниматься по результатам исследования, которое пока находится в разработке.

«Я бы предложил работать как договорились, потому что кто-то из сторонников [храма] может принести свое исследование, по которому [мнение] будет другое. Зачем сейчас народ раздергивать?» — сказал градоначальник. Он отметил, что решение будет приниматься после исследования, которое еще разрабатывается.

Напомним, что провести опрос среди жителей предложил президент России Владимир Путин. Он посчитал, что этот «простой способ» помог бы местным властям понять, какое мнение по данному вопросу имеют сами жители. По результатам опроса, сказал российский лидер, «меньшинство должно подчиниться большинству». «В этом и состоит принцип демократии», — отметил Путин.

Сразу после этого глава города объявил о приостановлении строительства и проведении в ближайшее время опроса среди местного населения. Тем временем городская администрация получила уже почти 6 тыс. предложений, поступивших от екатеринбуржцев по выбору места, подходящего для строительства храма Святой Екатерины, передает РИА «Новости» со ссылкой на мэрию.

«В администрацию города Екатеринбург за двое суток [сбор предложений начался в понедельник, 20 мая, и будет продолжаться 10 дней] поступило 5 950 обращений горожан с предложениями о возможных площадках для строительства храма святой Екатерины», — говорится в сообщении.

По итогам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, в ходе которого жители проголосуют за площадку для постройки.

Ранее сообщалось, что на месте возведения храма возле Театра драмы убрали ограждения, после того, как там состоялись с 13 по 15 мая акции протеста. «Осталось ограничение периметра лентой до тех пор, пока не будет вывезен весь строительный мусор с площадки. Думаю, в течение сегодняшнего вечера и лента будет снята, и свободный доступ горожан к площадке будет обеспечен», — сообщил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Напомним, что жители Екатеринбурга устроили акции протеста против постройки храма в центральном городском сквере на прошлой неделе — 13 мая. Протесты продлились несколько дней. На улицы в первые два дня, по сообщениям местных СМИ, вышли порядка 2 тыс. граждан.

Активисты призывали убрать заборы, которые огораживали планируемое место стройки. При этом, по словам губернатора области, митингующие «конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер».

За три дня протестов были задержаны около 100 горожан — против них составили более 100 протоколов, передает РИА «Новости». При этом сотрудники правоохранительных органов привлекли более 20 участвовавших в акциях к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство», которая предполагает арест на срок от трех до десяти суток.