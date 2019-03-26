Выманили из Италии: как задержали экс-министра Абызова

Главное управление по расследованию особо важных дел СК России возбудило уголовное дело на бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова по подозрению в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб., которые затем – по версии следствия – фигурант вывел за рубеж.

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По данным СКР, Абызов, занимающий с состоянием $600 млн 162 место среди богатейших людей России по версии журнала «Форбс» по итогам 2018 года, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

«Действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым, путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей», — указывает следствие.

Преступление Абызова и его сообщников правоохранители трактовали как угрозу устойчивому экономическому развитию и энергетической безопасности ряда регионов России.

«Действия фигурантов квалифицированы по ч.ч.2,3 ст.210 УК РФ и по ч.4 ст.159 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе; мошенничество). В настоящее время с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ФСБ России»,

— резюмируется комментарий силового ведомства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину заранее доложили о деле в отношении бывшего министра. Пресс-секретарь правительства Олег Осипов отметил, что премьер-министр Дмитрий Медведев также в курсе ситуации. При этом он отметил, что претензии следствия касаются коммерческой деятельности Абызова, а не исполнения им обязанностей министра.

По словам Осипова, если будет доказано, что Абызов контролировал коммерческие структуры во время работы в правительстве, то это будет считаться нарушением закона, передает РИА «Новости». На звонки по номерам телефона Абызова никто не ответил.

Мультимиллионер в последнее время жил в Италии, рассказал один из его знакомых. При этом другой собеседник, знакомый с Абызовым, сообщил, что в понедельник, 25 марта, бывший чиновник был в России, передает РБК. «Оперативники выманили его в Россию, после чего экс-министр был задержан», — добавил подробностей источник «Интерфакса».

«Непосредственно с Абызовым проводятся следственные действия, включающие себя обыски и его допрос в качестве подозреваемого. Вероятно, следствие будет добиваться меры пресечения в виде заключения под стражу. Это может произойти в среду-четверг. Причастность подтверждается материалами дела, включая показания свидетелей», — приводит ТАСС сообщение следствия.

В рамках статей данного уголовного дела Абызову может грозить до 20 лет лишения свободы.

Обвинение должно быть предъявлено в течение 45 дней. Дело в отношении бывшего министра может пополниться как новыми эпизодами, так и другими фигурантами.

«Устанавливается вся цепочка хищений и вывода 4 млрд рублей. В связи с этим в уголовном деле могут появиться другие фигуранты, будут устанавливаться иные эпизоды противоправной деятельности», — указали правоохранители.

В свете произошедшего член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный указал, что уголовное преследование столь значительного лица говорит об эффективности борьбы с коррупцией в стране. Депутат подчеркнул, что благодаря политической воле в России сформировалось развитое антикоррупционное законодательство, передает ФАН.

«Маховик правоприменения заработал — не на словах, а на деле. Череда предыдущих коррупционных скандалов и сегодняшнее событие — результат государственной антикоррупционной политики. Это более чем яркое свидетельство того, что этот процесс в РФ реализуется с максимальной ответственностью. А задержание Абызова — яркий пример того, что закон един для всех, неприкасаемых нет, и

антикоррупционный маховик работает на полную мощность, невзирая на чины, погоны — ни на что»,

— отметил парламентарий.

Абызов указом президента РФ от 18 января 2012 года был назначен советником главы государства. 21 мая 2012 года вошел в состав нового правительства РФ в должности министра, ответственного за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства». В мае 2018 года покинул пост министра в связи с упразднением должности, передает НСН.

В ноябре 2016 года Абызов выразил сожаление в связи с уголовным делом в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного за вымогательство взятки в размере $2 млн у исполнительного директора компании «Роснефть» Игоря Сечина.

«Конечно же, нас, как коллег Алексея Валентиновича Улюкаева, ситуация не то что не радует, а мы восприняли все это очень болезненно», — рассказывал Абызов в кулуарах Общероссийского гражданского форума в Москве.