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Выманили из Италии: как задержали экс-министра Абызова

СКР возбудил дело против экс-министра Абызова

Следственный комитет возбудил уголовное дело на экс-министра открытого правительства РФ, фигуранта списка «Форбс» с состоянием $600 млн Михаила Абызова. Его подозревают в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб., которые фигурант — по версии следствия — вывел за рубеж. Президенту России Владимиру Путину заранее доложили об этом деле. У задержанного мультимиллионера дома проходят обыски. Оперативное сопровождение дела ведет ФСБ России.

Главное управление по расследованию особо важных дел СК России возбудило уголовное дело на бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова по подозрению в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб., которые затем – по версии следствия – фигурант вывел за рубеж.

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По данным СКР, Абызов, занимающий с состоянием $600 млн 162 место среди богатейших людей России по версии журнала «Форбс» по итогам 2018 года, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

«Действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым, путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей», — указывает следствие.

Преступление Абызова и его сообщников правоохранители трактовали как угрозу устойчивому экономическому развитию и энергетической безопасности ряда регионов России.

«Действия фигурантов квалифицированы по ч.ч.2,3 ст.210 УК РФ и по ч.4 ст.159 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе; мошенничество). В настоящее время с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ФСБ России»,

— резюмируется комментарий силового ведомства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину заранее доложили о деле в отношении бывшего министра. Пресс-секретарь правительства Олег Осипов отметил, что премьер-министр Дмитрий Медведев также в курсе ситуации. При этом он отметил, что претензии следствия касаются коммерческой деятельности Абызова, а не исполнения им обязанностей министра.

По словам Осипова, если будет доказано, что Абызов контролировал коммерческие структуры во время работы в правительстве, то это будет считаться нарушением закона, передает РИА «Новости». На звонки по номерам телефона Абызова никто не ответил.

Мультимиллионер в последнее время жил в Италии, рассказал один из его знакомых. При этом другой собеседник, знакомый с Абызовым, сообщил, что в понедельник, 25 марта, бывший чиновник был в России, передает РБК. «Оперативники выманили его в Россию, после чего экс-министр был задержан», — добавил подробностей источник «Интерфакса».

«Непосредственно с Абызовым проводятся следственные действия, включающие себя обыски и его допрос в качестве подозреваемого. Вероятно, следствие будет добиваться меры пресечения в виде заключения под стражу. Это может произойти в среду-четверг. Причастность подтверждается материалами дела, включая показания свидетелей», — приводит ТАСС сообщение следствия.

В рамках статей данного уголовного дела Абызову может грозить до 20 лет лишения свободы.

Обвинение должно быть предъявлено в течение 45 дней. Дело в отношении бывшего министра может пополниться как новыми эпизодами, так и другими фигурантами.

«Устанавливается вся цепочка хищений и вывода 4 млрд рублей. В связи с этим в уголовном деле могут появиться другие фигуранты, будут устанавливаться иные эпизоды противоправной деятельности», — указали правоохранители.

В свете произошедшего член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный указал, что уголовное преследование столь значительного лица говорит об эффективности борьбы с коррупцией в стране. Депутат подчеркнул, что благодаря политической воле в России сформировалось развитое антикоррупционное законодательство, передает ФАН.

«Маховик правоприменения заработал — не на словах, а на деле. Череда предыдущих коррупционных скандалов и сегодняшнее событие — результат государственной антикоррупционной политики. Это более чем яркое свидетельство того, что этот процесс в РФ реализуется с максимальной ответственностью. А задержание Абызова — яркий пример того, что закон един для всех, неприкасаемых нет, и

антикоррупционный маховик работает на полную мощность, невзирая на чины, погоны — ни на что»,

— отметил парламентарий.

Абызов указом президента РФ от 18 января 2012 года был назначен советником главы государства. 21 мая 2012 года вошел в состав нового правительства РФ в должности министра, ответственного за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства». В мае 2018 года покинул пост министра в связи с упразднением должности, передает НСН.

В ноябре 2016 года Абызов выразил сожаление в связи с уголовным делом в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного за вымогательство взятки в размере $2 млн у исполнительного директора компании «Роснефть» Игоря Сечина.

«Конечно же, нас, как коллег Алексея Валентиновича Улюкаева, ситуация не то что не радует, а мы восприняли все это очень болезненно», — рассказывал Абызов в кулуарах Общероссийского гражданского форума в Москве.