Война с ворами в законе: Госдума приняла проект Путина

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок. Соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента внес президент России Владимир Путин.

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Он предложил дополнить УК РФ статьей 210.1, которая даст возможность привлекать к уголовной ответственности за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии. Если законопроект одобрят в Совфеде, лидеры ОПГ могут получить от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.

Изменения также коснутся участников преступных собраний — статья 210 УК РФ может быть дополнена поправками, вносящими ответственность за участие в так называемых сходках, целью которых является создание, руководство или координация ОПГ. За это грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей. Организаторам преступных собраний может грозить пожизненное заключение и пятимиллионный штраф. Возможность условного срока исключена.

Между тем законопроект предусматривает механизм освобождения от уголовной ответственности. Если человек заранее сообщил о готовящейся сходке, а также способствовал пресечению деятельности ОПГ, он может избежать наказания. От ответственности освобождаются и те, кто ранее состоял в группировке, но покинул ее и заключил сделку со следствием.

Путин также хочет ужесточить наказание по уже действующим частям статьи 210 УК РФ. Так, штраф за участие в ОПГ может возрасти до 3 млн рублей — на данный момент он не превышает 500 тыс. рублей. При этом максимальный срок лишения свободы составляет 10 лет. До 5 млн рублей возрастет и штраф за совершение данного преступления с использованием служебного положения. Сейчас он не превышает 1 млн рублей. Тюремный срок сохраняется на прежнем уровне — до 20 лет.

«На практике они [лидеры ОПГ] действуют через подставных лиц, до последнего стараясь оставаться в тени. Президент предложил прописать в законодательстве четкий механизм, дающий возможность привлечь к уголовной ответственности за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии», — пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект поддержали и члены ЛДПР. «Но удивляет одно — неужели наш комитет по безопасности, все наши депутаты не видели этой необходимости. <...> Любое касательство, связанное с преступной деятельностью, не важно, на шухере ли ты стоял, перевозил что-то, разговоры вел», — заявил лидер фракции Владимир Жириновский.

С ним соглашается депутат от «Единой России» Адальби Шхагошев. «Кроме тех ОПГ, о которых мы говорим внутри страны, действуют и организованные преступные группы, связанные с другими странами, которые называются организованными преступными сообществами и включают в себя десятки ОПГ. Этот закон очень своевременный», — пояснил он.

Отметим, что в последний раз наказание за организацию преступной группировки было ужесточено в 2009 году. Максимальный срок наказания был увеличен с 15 до 20 лет.

Тогда же было введено понятие «лидер ОПГ» (лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии). Для таких была установлена уголовная ответственность, но привлекались к ней только в случае совершения общественно опасного деяния. Тогда же зампред думского комитета по законодательству Владимир Груздев заявил, что вскоре выражение «вор в законе» выйдет из лексикона россиян.

Отметим, что с лидерами ОПГ борются законодательные органы и других стран. Так, в 2005 году в уголовный кодекс Грузии была внесена статья 223, в которой были даны четкие юридические определения понятиям «вор в законе», «разборка» и «воровской мир». Тогда грузинским правоохранителям дали возможность отправлять людей в тюрьму на срок до 10 лет лишь за «членство в воровском сообществе».

В 2016 году было ужесточено наказание за создание незаконного формирования — дружины, объединения, отряда, или иной группы — или руководство им. Теперь по такому составу злоумышленники могут получить от 6 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что понятие «вор в законе» появилось еще во времена СССР — оно применяется и сегодня в России и странах СНГ. Этот титул в преступном мире не имеет аналогов в мировой криминальной практике. К «ворам в законе» относят некоторых членов преступного мира, пользующихся значительным авторитетом.