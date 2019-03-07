Путин на коне: что подарили президенту в полиции

Президент России Владимир Путин в четверг, 7 марта, посетил 1-й оперативный полк полиции Главного управления МВД России по Москве. Приезд главы государства состоялся в преддверии Международного женского дня по приглашению сотрудниц конной и туристической полиции.

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Президент ознакомился с историей конной полиции и образцами экипировки, порядком несения службы и обязанностями конного и туристического патрулей. Затем Путин посмотрел показательное конное выступление, познакомился с подполковником милиции в отставке, ветераном Великой Отечественной войны Оразом Мамралиевым и пообщался с женским коллективом личного состава полка.

Мамралиев, наблюдавший за выездом Путина, отметил, что президент России держится в седле «лучше некоторых маршалов». Ветеран похвалил правильную посадку главы государства.

Путин в свою очередь поблагодарил ветерана за то, что тот поддерживает связь с подразделением и помогает. Мамралиев признался, что без кавалерии он не мыслит своего существования.

«Ну и кавалерия не может без таких, как вы», — приводит ФАН слова главы государства.

Президент также поздравил женщин-полицейских с Международным женским днем и отметил уникальность подразделения, в котором они служат.

«В полку более 800 сотрудников, одна треть — женщины.

Владимир Путин подарил полку орловского рысака. В ответ президенту преподнесли в подарок подкову на удачу»,

— говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

1-й оперативный полк полиции был создан в целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий и несения патрульной службы в лесопарковой зоне города в конном строю, а также как резерв оперативного реагирования при возникновении групповых (массовых) нарушений общественного порядка в Москве. Полк состоит из 1-го и 2-го кавалерийских батальонов и 3-го батальона туристической полиции.

Также в канун женского дня космонавт Олег Кононенко поздравил женщин с праздником с борта Международной космической станции (МКС), приняв участие в акции #вамлюбимые в честь праздника 8 марта. Соответствующий ролик размещен на портале YouTube.

«Пусть каждый ваш день, а не только 8 марта, будет наполнен радостью, ощущением праздника, приятными сюрпризами и, конечно, нашим вниманием. С праздником вас!» — сказал Кононенко.

Он напомнил, что именно женщины делают мужчин счастливыми, пробуждают самые лучшие качества и поблагодарил за ежедневную заботу, передает НСН.

Главы российских регионов в канун Международного женского дня запустили праздничный флешмоб, опубликовав на своих страницах в соцсетях стихотворные и музыкальные поздравления.

Одним из первых поздравил женщин с 8 Марта временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов, исполнив на саксофоне фрагмент композиции Фрэнка Синатры I Love You Baby. %

На своей странице в Instagram политик написал, что лучший подарок, по его мнению — это подарок, сделанный своими руками.

Видеопоздравление на своей странице «ВКонтакте» выложил глава Смоленской области Алексей Островский. «Мы, мужчины, очень благодарны за то, что вы есть, за то, что вы создаете домашний уют, поддерживаете в трудную минуту, вдохновляете на успех», — сказал он.

Самым же популярным подарком стали стихи. Главы двух дальневосточных регионов — Амурской области и Приморского края — Василий Орлов и Олег Кожемяко проявили единодушие, прочитав стихотворение советского поэта Евгения Долматовского «Некрасивых женщин не бывает».

Их сахалинский коллега Валерий Лимаренко не только поздравил женщин строками «Дарите женщинам цветы», но и подал личный пример, вручив сотрудницам областной администрации белые розы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко для своего поздравления выбрал классику — сонет Шекспира «Кто под звездой счастливою рожден», а глава Карелии Артур Парфенчиков отдал предпочтение стихотворению поэта Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны».

Стихотворные поздравления прозвучали также из уст губернатора Магадана Сергея Носова и главы Курской области Романа Старовойта.

Наконец, губернатор Забайкалья Александр Осипов продемонстрировал свои поэтические таланты и прочитал стихотворение собственного сочинения «О, женщина, ты мать, жена, подруга».