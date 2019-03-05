Ирландский след: в Лондоне заложили бомбы

Контртеррористическое подразделение британской полиции начало расследование после того, как во вторник 5 марта в разных частях Лондона было получено три посылки с самодельными взрывными устройствами, говорится в сообщении Скотланд-ярда.

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Специалисты-офицеры рассказали, что все СВУ находились в белых почтовых пакетах размером А4, которые, в свою очередь, были упакованы в желтые пакеты Jiffy. Командование операции рассматривает инциденты как взаимосвязанные и называет их серией атак.

Примерно в 9:55 по местному времени (12.55 мск) сотрудники полиции получили сообщение о подозрительной посылке в Compass Centre – в здании располагается центральный офис лондонского аэропорта Хитроу.

Пакет был вскрыт персоналом в здании — это привело к сгоранию части пакета, но взрыва не было. Никто не пострадал. Здание было эвакуировано в качестве меры предосторожности. Офицеры-специалисты посетили место ЧП и обезвредили устройство. Инцидент не сказался на расписании авиарейсов.

Спустя полтора часа британская транспортная полиция была вызвана для проверки сообщения о подозрительной посылке в почтовом отделении на вокзале Ватерлоо. Пакет не был открыт. Офицеры-специалисты также привели устройство в безопасное состояние. Вокзал не был эвакуирован.

Еще через полчаса полиция была вызвана в другой аэропорт британской столицы – City Aviation House. В качестве меры предосторожности все рейсы в аэропорту Лондон-Сити были временно приостановлены, но затем возобновлены.

«Я хотел бы поблагодарить тех, кто получил эти посылки, за оперативные действия, приведшие к сохранению безопасности в городе»,

— заявил в связи с инцидентами мэр Лондона Садик Хан.

Ирландская Национальная полиция также подключилась к расследованию, в частности, она проверяет информацию о том, что по меньшей мере одна из посылок была отправлена из Ирландии.

Корреспондент Sky News Алистер Банколл опубликовал в твиттере фотографию, на которой, как он утверждает, показаны посылки, отправленные в аэропорт Хитроу и на станцию Ватерлоо.

В июне прошлого года руководитель командования полиции Лондона по борьбе с террористическими организациями Дин Хэйдон заявил, что в городе сохраняется «очень высокий» уровень террористической угрозы, передает НСН.

«Текущий уровень угрозы в Великобритании все еще очень высок, он сохраняется с 2014 года… Он повышался до критического дважды, после терактов в Манчестере и на станции Parsons Green. Но в настоящий момент мы находимся на очень высоком уровне, то есть теракт весьма вероятен», — сказал силовик.

Он также призвал жителей Лондона проявлять бдительность и указал на то, что правоохранительные органы «все время ведут очень сложную работу по предотвращению террористических атак».

В сентябре 2017 года

взрыв прогремел в одном из вагонов в конце состава поезда в лондонском метро на станции «Парсонс-Грин».

По сообщениям очевидцев, «огненным шаром» взорвалось белое пластиковое ведро в фирменном пакете супермаркета Lidl.

На фотографиях с места происшествия хорошо видны провода, торчащие из горящего ведра, и плавящийся пластиковый пакет. По сообщению корреспондента местной газеты Metro, оказавшегося в тот момент на станции «Парсонс-Грин», люди выбегали из вагона «в панике и с обожженными лицами». У некоторых обгорели волосы. Всего пострадали 20 человек.

В июне того же года в Лондоне произошел двойной теракт. Нападения произошли на Лондонском мосту и на рынке в районе Боро. Микроавтобус совершал наезды на пешеходов, а вооруженный ножом мужчина атаковал прохожих. Жертвами терактов стали семь человек, десятки пострадали.

Белый микроавтобус, мчавшийся со скоростью около 80 км/ч, сначала совершил наезд на пешеходов на Лондонском мосту, затем, продолжив движение, доехал до рынка Боро (Borough Market).

Там трое мужчин вышли из фургона и набросились с ножами на случайных прохожих. Как сообщил потом Скотленд-Ярд, на мужчинах были муляжи поясов смертников. Выехавшая на место происшествия полиция застрелила всех трех террористов, передает ФАН.

За месяц до этого на крытом стадионе «Манчестер Арена» сразу после завершения концерта популярной среди подростков американской поп-певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе у одного из выходов.

Бомба была начинена гвоздями и винтами. Жертвами теракта стали 22 человека, в том числе и дети. 75 посетителей концерта, включая 12 детей младше 16 лет, получили ранения.