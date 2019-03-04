Погода нелетная: весна принесла в Москву сильные метели

Метель стала причиной отмены и задержки более 20 рейсов в столичных аэропортах, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание». Там указано, что на 8:50 мск в аэропорте Внуково один рейс задержали и три отменили. В Домодедово задержано четыре рейса, а отменено 13. Вылететь позже назначенного времени пришлось пассажирам трех рейсов в Шереметьево. Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта Жуковский нет.

В минувшее воскресенье Гидрометцентр объявил в Москве и области «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Там пояснили, что циклон принесет в столичный регион метель, порывистый ветер и до -15°С ночью.

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На фоне неблагоприятных погодных условий в московских аэропортах 3 марта отменили десять рейсов и задержали 15, сообщали РИА «Новости» со ссылкой на «Яндекс. Расписание». По информации на 08.41 мск 3 марта, во Внуково задержали пять рейсов, в Домодедово — три, а 10 отменили. Из Шереметьево, согласно приведенным данным, вовремя не вылетели семь рейсов.

Впрочем, через некоторое время в пресс-службах этих аэропортов сообщили ТАСС, что указанные воздушные гавани работают в штатном режиме, а рейсы из-за погодных условий не отменялись.

«По состоянию на 09:00 мск видимость в районе аэродрома более 1,3 тыс. м. Задержанных или отмененных рейсов из-за погодных условий в Домодедово нет», — пояснили агенству в пресс- службе аэропорта. То же самое сказали и в Шереметьево.

«Несмотря на метель, аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Более 100 единиц техники работают на аэродроме для очистки ВПП [взлетно-посадочной полосы], рулежных дорожек и перрона от снега. В настоящее время видимость составляет 900 м. <...> Возможны незначительные задержки в связи с антиобледенительной обработкой воздушных судов перед вылетом», — сообщали ТАСС в пресс-службе Внуково.

Впрочем, определенные неудобства для передвижения метель все же принесла. Московских автомобилистов призвали в начале наступившей недели по возможности пользоваться общественным транспортом из-за метели и гололедицы. Такое предупреждение появилось в твиттере «Администратора московского парковочного пространства» (АМПП).

«По прогнозам синоптиков [в начале недели в Москве], вероятны снег, метель и сильный ветер. На дорогах гололедица. Будьте осторожны, не паркуйтесь у широкоформатных конструкций и деревьев. По возможности пользуйтесь общественным транспортом», — указано в сообщении.

«Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Москвы сообщал, что уже на прошлой неделе наблюдалось увеличение числа автомобилей на фоне приближения праздничного дня 8 марта. Там отмечали, что, если от личного автомобиля отказаться невозможно, следует передвинуть поездки на внепиковые часы — после 21 часа. В ЦОДД предупредили, что в вечерние часы пик ситуация на дорогах будет сложной.

Кстати, непосредственно в праздничные дни синоптики обещают хорошую погоду. По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, в днем 8 и 9 марта в столице будет тепло. «Днем температура будет выше нормы... Будет ощущаться приближение весны», — отметил Варакин.

Впрочем, ночью в эти дни в столице будет сохраняться минус: температура воздуха будет варьироваться от -5°С до -2°С.

Специалист заключил, что в 2019 году погода в первый весенний месяц будет теплее, чем в прошлом году.

Несмотря на наступление календарной весны, климатической москвичам придется еще немного подождать. В конце февраля синоптик Гидрометцентра Александр Голубев сообщил «Российской газете», что устойчивое потепление придет в Москву во второй половине марта. Несоответствие погоды и календаря вызвано влиянием арктического воздуха, который распространился по территории Центральной России.

До этого в Росгидромете сообщали, что в марте температура воздуха в столице будет в пределах нормы или даже чуть выше. «Март — зимний месяц по климатическим характеристикам, поэтому возможны и холодные периоды», — пояснили ТАСС метеорологи.

При этом некоторые эксперты придерживаются мнения, что холода в Москве сохранятся вплоть до самого конца марта. «Конечно, надо ждать еще и морозов, и холодной погоды. Пока морозов не очень видно, но поскольку все колеблется, то, безусловно, будет понижение температуры. Март у нас зимний месяц, поэтому рано расслабляться, зима продолжается», — обратила внимание главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Она напомнила, что астрономическая весна начинается только 20 марта, в день весеннего равноденствия, а климатическая — то есть момент, когда температура переходит «нулевую» отметку, — по ее мнению, придет в Москву только в последних числах марта.