Москва нырнет в циклон: по защитникам ударят морозы

Синоптики продлили на вторник, 19 февраля, «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Об этом сообщают данные прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра,

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«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — уточняется в сообщении ведомства.

Ветреная погода в столице сохранится до конца рабочей недели, отмечают синоптики центра «Фобос». «Во вторник ветер поменяет направление с северного, северо-западного на юго-западный и скорость его будет несколько ниже, речь идет о 7-10 м/с, но тем не менее он будет порывистый.

Такая ветреная погода с умеренным до сильного ветром сохранится в Москве всю неделю»,

— заявили в «Фобосе» Агентству городских новостей «Москва».

Из-за сильного ветра в Москве только за один понедельник упали семь деревьев, были также повреждены два автомобиля. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб столицы. По словам специалиста, около дома №6 по Русаковской улице были также перекрыты три полосы движения из-за падения столба со светофором. Обошлось без пострадавших.

Влияние на погоду с начала недели также начал оказывать так называемый «ныряющий» циклон с крайне неустойчивой погодой, частыми осадками и колебаниями атмосферного давления. «Ближайшие два дня, понедельник и вторник, погоду в столице будет определять гребень антициклона. Особенность его в том, что это будет холодный антициклон», — также сообщил сотрудник центра «Фобос».

В связи с этим, как предупреждают синоптики, москвичам стоит готовиться к заморозкам. Они уже начались в понедельник: к вечеру понедельника столбики термометров опустились до отметки -10°C. Аналогичный температурный режим с ясной погодой сохранится и 19 февраля. Однако на следующий день, 20 февраля, температура уже поднимется до +2°C. Тогда же морозы и солнечная погода сменятся мокрым снегом и, возможно, дождем, так как с запада подойдет теплый атмосферный фронт.

За ближайшую неделю в столице может выпасть до 10 мм осадков, добавил метеоролог: «Осадки будут не рекордные, речь идет о 8-10 мм в течение недели».

«Непогода продлится практически до конца рабочей недели.

К выходным непогода сместится на восток, в Поволжье, а с запада в тыловой части уходящего циклона будет развиваться гребень, поэтому погода вновь улучшится, температура ожидается до положительных или близких к 0 значений в дневные часы и в пределах минус 5-8 градусов в ночные часы», — отметил синоптик центра «Фобос».

Теплая погода сохранится до 22 февраля, когда резкое похолодание вновь вернется в столицу. По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в ночь на 23 февраля в столице ударят 16-градусные морозы.

«На этой неделе погода будет изменчивая, и после теплой погоды в среду и четверг, 22 февраля начнется заметное похолодание, и пятница будет достаточно холодная днем. Ночь на субботу будет по-настоящему зимней – 11-16 градусов со знаком минус. А днем 23 февраля температурный фон — минус 4-9 градусов.

То есть вполне такие суровые, мужественные черты лица проявит погода в День защитника Отечества.

Это будет совсем не тепленькая погода», — рассказал Вильфанд Агентству Москва.

Ранее синоптик уже предупреждал, что оттепель в Москве сменится морозами. «В феврале погода очень изменчива, оттепель может резко смениться сильным похолоданием. Мы прогнозируем, что будет понижение температуры до минус 15 градусов до конца месяца, скорее всего, в конце февраля», — заявлял он.

Отметим, что минувшее воскресенье стало самым теплым днем с начала зимы. По данным синоптиков, 17 февраля на метеостанции на ВДНХ в 13:00 была зафиксирована температура +5°C. Подчеркивается, что этот показатель является рекордным для нынешнего зимнего сезона.

При этом предыдущий температурный рекорд этой зимы был зафиксирован днем ранее — 16 февраля. Тогда воздух прогрелся до +3,8°C.