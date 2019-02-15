Семь лет и два миллиона: как судили ивантеевского стрелка

Ивантеевский городской суд Московской области приговорил к семи годам и трем месяцам воспитательной колонии подростка, устроившего стрельбу в школе осенью 2017 года. Суд также частично удовлетворил гражданский иск потерпевших общей суммой более двух млн рублей.

Неделей ранее гособвинение просило приговорить школьника к 9,5 годам воспитательной колонии, сообщил ТАСС адвокат Виктор Запрудский.

Рассмотрение дела «ивантеевского стрелка» по существу началось 28 ноября прошлого года. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме по ходатайству защиты обвиняемого. Потерпевшая сторона заявила гражданские иски на общую сумму, превышающую четыре млн рублей, в которые входят в том числе расходы на лечение.

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Прокурор также просил частично удовлетворить иски потерпевших о компенсации морального вреда от 500 тыс. до 800 тыс. рублей.

Инцидент в ивантеевской школе произошел 5 сентября 2017 года. 15-летний ученик девятого класса пришел в школу с кухонным топориком и пневматическим ружьем. Оружие он пронес в здание под плащом. Родители учеников уточнили, что в школе нет металлодетекторов, но незадолго до происшествия на входе хотя бы установили турникеты, поэтому пройти в школу можно только по пропуску.

Когда школьник вошел в класс, он ударил учительницу по голове топориком, а затем открыл стрельбу из пневматики.

«Это было после звонка, он кричал что-то вроде: «Я ждал этого три года». Но он меня не знает так долго. Меня стукнули по голове тесаком для разделки мяса, а потом выстрелили в лицо», — рассказала телеканалу «Россия 24» сама пострадавшая учительница информатики Любовь Калмыкова.

Педагогу диагностировали сотрясение мозга и открытую черепно-мозговую травму в результате нападения. Ее прооперировали.

Помимо стрельбы, вооруженный молодой человек также взрывал или петарды, или самодельные взрывные устройства небольшой мощности, сообщали очевидцы происшествия.

Школьники, услышав стрельбу и опасаясь за свои жизни, начали прятаться, а трое учеников выпрыгнули из окна класса на втором этаже. Они получили различные травмы — переломы и ушибы.

По прибытии на место происшествия сотрудники правоохранительных органов эвакуировали школьников, которых около получаса держали на школьном стадионе. Через некоторое время им разрешили вернуться в здание за личными вещами.

Стрелка задержали и доставили в отделение полиции, где допросили в присутствии его родителей. Там выяснилось, что юноша воспитывался в благополучной семье и не состоял на учете.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что у подростка были конфликты с учителем и с одноклассниками. Психиатр-криминалист, руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов обратил внимание агентства, что действия школьника были не спонтанными, а хорошо подготовленными.

«Он готовился заранее, это безусловно. Это не внезапная вспышка ярости, гнева, а тщательно продуманное поведение», — пояснил он. Такой же версии придерживаются и в правоохранительных органах, отметил неназванный собеседник агентства.

При этом, как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление судьи, у молодого человека не было психических отклонений.

Директор пострадавшей школы в Ивантеевке Наталья Решетова отметила, что подросток не участвовал во внеклассной жизни школы. «На все наши предложения посещать кружки и секции (мы старались его также привлекать к внеклассной работе), к сожалению, он уклонялся с ведома родителей», — передает слова Решетовой «Интерфакс». Она также рассказала, что ребенок, в частности, отказался от путевок в Крым.

Но утверждения о том, что учащиеся ивантеевской школы якобы ранее сообщали учителям о планах подростка, она опровергла. «Таких сигналов к нам не поступало», — подчеркнула Решетова.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств». Позже школьнику также предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство, двух или более лиц в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений», сообщила официальный представитель Басманного суда Юнона Царева. Одновременно было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» по отношению к руководителям школы.

Сам устроивший стрельбу девятиклассник на одном из судебных заседаний раскаялся и публично попросил прощения у пострадавших, сообщил его адвокат.