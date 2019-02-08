Не выдержала? Почему уволилась директор Керченского колледжа

Ольга Гребенникова, возглавлявшая Керченский политехнический колледж, где в октябре 2018 года произошла стрельба, уволилась по собственному желанию. Об этом «Интерфаксу» сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

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«Это ее собственное желание. Она даже показала путевку на лечение, уезжает восстановиться», — добавила глава регионального ведомства. Министр выразила надежду, что в будущем Гребенникова продолжит работать в образовании.

«[Она] очень ценный сотрудник, прошедший через много различных стадий, должностей. Очень рассчитываем на нее после восстановления сил», — заключила Гончарова.

Обязанности директора учебного заведения будет исполнять один из заместителей Ольги Гребенниковой. Кто именно займет ее пост, пока неизвестно.

Стрельба в колледже произошла 17 октября 2018 года. Ее устроил 18-летний студент 4-го курса Владислав Росляков. Он обстрелял своих сверстников из ружья, а затем активировал взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После нападения молодой человек покончил жизнь самоубийством в библиотеке учебного заведения. Погибли 20 учащихся, более 70 человек получили ранения различной тяжести.

52 камеры, которые работали во время происшествия, помогли сотрудникам правоохранительных органов восстановить путь нападавшего. Известно, что Росляков вошел в колледж не через главный вход, а через запасную дверь. Затем он поднялся в туалет, где переоделся и достал оружие. Выйдя из уборной, молодой человек начал стрелять по всем, кто попался ему на дороге. Потом он спустился в столовую на первом этаже и оставил там сумку с самодельным взрывным устройством.

Перед нападением на колледж стрелок получил разрешение на хранение оружия, а также прошел медицинскую комиссию, включающую в себя посещение психиатра. Кроме того, за несколько дней до атаки Росляков приобрел 150 патронов и охотничье ружье.

Интерес к оружию у подростка появился давно, отмечала его подруга. «В начале общения он был очень зажатый и недоверчивый. Но мы нашли общий язык, так как я хожу на стрельбу. Он тоже увлекался этим. Ему нравилось разное оружие. Он рассказывал, что его любимый нож был «бабочка», — пояснила приятельница стрелка в разговоре с RT.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт», однако позже оно было переквалифицировано на часть 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». Силовики продолжают расследовать обстоятельства трагедии.

%В середине января в крымском Минобре сообщили, что аварийно-восстановительные работы в здании колледжа, где произошла стрельба, завершены. Студенты должны вернуться к занятиям после окончания зимней сессии.

В керченском техникуме также планируется капитальный ремонт — он пройдет летом 2019 года и обойдется в 114 млн рублей.

Президенту России Владимиру Путину представили предложения по вопросам обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. Они были разработаны межведомственной рабочей группой после трагедии в керченском колледже.

«В организации безопасности, антитеррористической защищенности образовательных учреждений Крыма ситуация кардинально отличалась от ситуации в других регионах РФ. Поэтому, я думаю, что за то время, которое прошло, вряд ли можно сразу все изменить, вопросов было достаточно много, но я обязательно уточню, насколько изменилась сейчас ситуация, потому что поручения были, мы их вместе вырабатывали. Надеюсь, что действенные шаги сделаны», — сообщила 31 января детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Она отметила, что в московской больнице остаются двое пострадавших от стрельбы в Керчи. Одной из них, Людмиле, предстоит еще несколько операций и реабилитация. Девушка получила осколочное ранение обеих нижних конечностей, и восстановление после такой травмы занимает немало времени. Врачи пока не могут сказать, когда пациентка сможет отправиться домой. Тем не менее, сама Людмила строит уверенные планы на будущее.

«Мне осталось буквально полгода доучиться. Надеюсь, после выписки и реабилитации — нужно будет заново научиться ходить, как мне говорят, на протезе — вернуться к маю и написать диплом. Жить в Керчи дальше не собираюсь. Никогда не связывала свои планы на жизнь с этим городом. Я получаю юридическое образование, но дальше хотела бы в Москве поступить в университет на соцработу заочно», — заявила пострадавшая РИА «Новости».