Отец за сыном: арестован Рауль Арашуков

В Москве на два месяца арестован советник главы «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков — отец взятого накануне под стражу члена Совфеда от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

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Отец политика был задержан в Санкт-Петербурге, сообщает РИА «Новости». В отличие от своего сына, который на заседании сидел без наручников за столом вместе с адвокатами, Арашуков-старший находился в клетке. Отца семейства следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 млрд рублей у «Газпрома». В суде Рауль Арашуков заявил о своей невиновности и пообещал «не убегать» от следствия. Защита советника уже заявила о намерении обжаловать арест 1 февраля.

Накануне пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева заявила, что

Следственный комитет России просил арестовать пять фигурантов дела сенатора Рауфа Арашукова, включая его отца и двоюродного брата.

По ее словам, следствие обратилось с ходатайством об аресте директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукоева, гендиректора АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслана Арашукова. Также СК попросил суд выдать санкции на арест первого заместителя генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николая Романова и гендиректора ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Игоря Травинова.

В итоге все фигуранты дела арестованы на два месяца.

До 30 марта под арестом остается и сам Рауф Арашуков, один из самых молодых сенаторов. Следователь в ходе заседания заявил, что у Рауфа Арашукова есть вид на жительство в ОАЭ, поэтому он может скрыться от следствия за границей.

32-летнего политика, напомним, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Генеральный прокурор Юрий Чайка лично зачитал представление о лишении Арашукова статуса неприкосновенности, которое сенаторы поддержали единогласно. В зале при этом присутствовали глава СКР Александр Бастрыкин и его заместитель, курирующий уголовное дело, фигурантом которого стал сенатор.

Во время выступления Чайки Арашуков пытался уйти с заседания, но спикер Валентина Матвиенко сказала ему, чтобы он вернулся на место.

По ее словам, сенатор отказался взять слово и дать пояснения.

Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек в 2010 году и давление на свидетеля. По версии следствия, по его заказу был убит глава общественного движения за права черкесов «Адыгэ-Хасэ» Аслан Жуков. С Арашуковым у него произошел конфликт из-за того, что общественник якобы отказался работать на политика: тот требовал от Жукова устроить митинг протеста и сорвать заседание парламента, чтобы напугать главу республики и заставить его сделать Арашукова председателем правительства КЧР. Киллер, рассказавший об обстоятельствах убийства в 2018 году, сообщил, что Арашуков заплатил за устранение общественника миллион рублей.

Другой жертвой политика, как полагает следствие, стал кандидат в председатели правительства Карачаево-Черкесии Фраль Шебзухов. Трое исполнителей убийства признались, что изначально политика не собирались убивать — только запугать. Шебзухова избили битами, но потом нападавшим показалось, что политик потянулся в карман за оружием, и его застрелили.

Сам Арашуков не признает свою вину по всем статьям. Адвокаты сенатора утверждают, что уголовное дело в отношении их подзащитного является политическим заказом. Адвокат Арашукова Сергей Шишов также назвал позицию следствия по всем пунктам необоснованной и от дальнейших комментариев отказался.

Правоохранители провели обыски в домах, принадлежащих арестованному сенатору. В частности, были изъяты коллекция оружия, золотые слитки и крупная сумма наличных.

«При обысках у сенатора Арашукова и его родственников изъяты сабли, кинжалы, золотые слитки и наличные деньги в большом количестве»,

— рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

Ряд СМИ также сообщает, что при обысках были обнаружены люксовые автомобили, золотые слитки с гравировкой весом от 250 грамм до килограмма и долларовую банкноту из чистого золота. В декларации за 2017 год Арашуков указал, что его доход составил 4,9 млн рублей, а его жены — 96 тыс. рублей.

Арашуков владеет приусадебным участком площадью 4,5 тыс. кв. м, тремя жилыми домами по 890, 438 и 148 кв. м. Его семье также принадлежит две квартиры площадью 70,9 и 115 кв. м, говорится в документе. При этом ни одного автомобиля на семью не зарегистрировано.

На громкие аресты отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знал о ситуации с задержанием сенатора. «Пока предъявлены достаточно тяжкие объявления, и будет вестись следствие, за которым последует суд», — сказал Песков.

Он также прокомментировал возможную отставку главы Карачаево-Черкесии после скандала. По словам Пескова, ему неизвестно о том, чтобы у Путина возникали вопросы о доверии к главе республики Рашиду Темрезову. Он также посоветовал обращаться по вопросу доверия к главе КЧР к следственным органам.