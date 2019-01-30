«Носите маски»: когда Россию накроет гриппом

Россиянам дали рекомендации по профилактике гриппа. В среду, 30 января, на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова посоветовала гражданам избегать участия в массовых мероприятиях, следить за чистотой гаджетов, а уже заболевшим россиянам — пользоваться масками, не забывая их регулярно менять.

Реклама

«Хотелось бы, конечно, чтобы и население поучаствовало в собственной защите от эпидемий. При отсутствии какой-то явной необходимости желательно избегать в ближайшие недели массовых мероприятий, использовать средства индивидуальной защиты, чаще мыть руки и следить за чистотой гаджетов, которые подносятся к лицу», — сказала глава ведомства.

Она подчеркнула, что в случае заболевания следует исключать самолечение, в этой ситуации нужно обратиться к врачу. «Особенно это касается тех групп населения, которые тяжело болеют, — это люди со сниженным иммунитетом, дети до пяти лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями, и это касается людей из групп риска — сотрудники медицинских, образовательных, транспортных организаций, коммунальных служб — те, кто общается с огромным потоком людей в течение дня», — цитирует министра РИА «Новости».

Владимир Путин также дал совет россиянам по защите от гриппа: «Для того, что бы меньше болеть, нужно больше заниматься спортом».

По словам министра здравоохранения, в ближайшую неделю уровень заболеваемости гриппом по всей России вырастет. Пока темпы распространения болезни находятся в рамках прогнозируемого. В ведомстве рассчитывают, что в 2019 году эпидемия не превысит порога средней интенсивности. Пик заболеваемости гриппом, по мнению доктора медицинских наук, врача-иммунолога Владислава Жемчугова, наступит через месяц.

«Сейчас идет только подъем заболеваемости — студенты только ушли на каникулы, а когда они приедут из своих стран, они привезут разные новые вирусы и обменяются ими. Я считаю, что максимальный подъем будет примерно через месяц. Сейчас вакцинироваться стоит и это выгодно», — сказал Жемчугов в эфире радио «Комсомольская правда». Он добавил, что на формирование поствакцинального иммунитета нужно 3-4 недели

Как заявила Скворцова, пока в начавшейся эпидемии превалируют штаммы гриппа А. «Сейчас это уже более 76%. Примерно поровну: A (H1N1), похожий по структуре на свиной грипп, и A (H3N2)», — сказала глава Минздрава. «Вирусная картина» совпала с той, что прогнозировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), соответственно, в вакцине, которую использовали в России в конце прошлого — начале этого года, эти штаммы учтены.

В прошлом году, признала Скворцова, сложилась ситуация, когда прогнозы ВОЗ не совпали с реально циркулировавшими по России штаммами вируса.

Дело в том, что вирус гриппа В обладает высокой изменчивостью, пояснила глава Минздрава. В связи с этим было принято решение разработать не трехвалентную, а четырехвалентную вакцину, где будет по два штамма вируса А и В. В России разработаны три таких препарата, один из них уже зарегистрирован.

Отметим, что рост заболеваемости гриппом начался еще в конце 2018 года, однако до прошлой недели базовый эпидпорог не превышался. На данный момент, по сведениям Минздрава, эпидемия гриппа наблюдается в 23 субъектах РФ. Самый высокий уровень зафиксирован в Свердловской области, Якутии, Еврейской Автономной области, Бурятии и Алтайском крае — там превышение порогов составляет от 60% до более чем 100%.

Больше всего заболевших — среди детей от 3 до 14 лет.

В связи с эпидемией в Екатеринбурге думают о закрытии всех местных школ из-за эпидемии простуды. А в Нижнем Тагиле в детских поликлиниках приостановили прием здоровых пациентов.

Кроме того, по словам Скворцовой, грипп уже распространяется по территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского округов. В частности, 24 января в Ставропольском крае врачи зафиксировали циркуляцию вирусов гриппа. Превышение эпидемиологического порога отмечали и в Псковской области, а 30 января школьников Кургана отправили на карантин из-за вспышки заболеваемости.