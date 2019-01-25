Насиловал 22 года: что грозит маньяку из Екатеринбурга

В Свердловский областной суд, расположенный в Екатеринбурге, передадут дело мужчины, обвиняемого в нападении на 12 женщин, которых он, по версии следствия, на протяжении 20 лет грабил, насиловал, а одну из них — убил.

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«Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел управления СК по Свердловской области Александр Сапегин, слова которого приводятся в сообщении управления.

Мужчине предъявили обвинения по статьям УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем и изнасилованием», «Покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем и изнасилованием», «Разбой», «Грабеж», «Изнасилование несовершеннолетней», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

По данным следствия, он совершал преступления на территории Екатеринбурга в период с 19 декабря 1992 года до 17 августа 2014 года. Пострадавшими от его действий являются 12 девушек и молодых женщин.

Одна из жертв насильника после причиненных ей травм скончалась. Другая потерпевшая осталась в живых после попытки обвиняемого убить девушку после того, как он ее ограбил и изнасиловал. Все пострадавшие описывали насильника как молодого человека, но на самом деле он был гораздо старше.

Как уточнил Сапегин, злоумышленник нападал на женщин в районе автомобильных мостов и транспортных развязок. По версии следствия, первое преступление, которое произошло 19 декабря 1992 года, маньяк совершил в парке у дома на Сибирском тракте. Изнасилована была 15-летняя девушка. Криминалисты срезали с ее одежды ткань с образцами ДНК насильника.

После этого маньяка отправили в колонию, но в 2009 году он вышел на свободу и продолжил совершать преступления в отношении девушек.

26 декабря 2009 года, практически сразу после освобождения, он совершил убийство. Маньяк выследил 24-летнюю девушку, направлявшуюся из продуктового магазина на дублере Сибирского тракта в сторону станции «Путевка». Преступник не смог изнасиловать жертву, потому что она сильно сопротивлялась. Тогда он 15 раз ударил девушку ножом, после чего задушил.

«В начале девяностых у нас не было технологий, чтобы по ДНК можно было вычислить человека, поэтому клочок ткани [срезанный с одежды первой потерпевшей, изнасилованной в 1992 году] просто долгие годы лежал как вещественное доказательство в архиве. Когда эта технология появилась, мы просто начали методично возвращаться к нераскрытым преступлениям прошлых лет и обнаружили, что ДНК на клочке одежды девушки, изнасилованной в 1992 году, такое же, как и у насильника, который насиловал женщин под мостами с 2009 по 2014 год», — приводит kp.ru слова руководителя отдела криминалистики регионального управления СКР Никиты Савинцева.

Он объяснил, что следователям пришлось сверить пробы ДНК примерно 4,5 тысяч мужчин, находившихся на свободе в тот момент, когда были совершены преступления. Через некоторое время, по его словам, начали проверять насильников, которые уже сидели за решеткой.

Последнее известное следователям преступление было совершено 14 сентября 2014 года. Тогда возле дома на улице Плавильщиков в Екатеринбурге мужчина попытался изнасиловать женщину, но ей удалось вырваться и сбежать.

«Последнее преступление маньяк совершил в сентябре 2014 года, а потом долго не давал о себе знать. У нас были разные версии – может, он умер или сел за какое-то другое преступление или попал в психиатрическую больницу», — сообщил Савинцев.

Впоследствии выяснилось, что маньяком оказался уроженец города Полевского без определенного места жительства. В отношении обвиняемого провели комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, согласно заключению которой оказалось, что мужчина осознавал свои действия. Специалисты пришли к выводу, что обвиняемый не нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера, — об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Спустя год после поимки маньяка следователи направили его уголовное дело в Свердловский областной суд. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

«Что касается мотивов, то сказать пока сложно. Дело находится в производстве. Он неблагополучный гражданин, который нигде не работал. Перелетная птица без постоянного места жительства и работы. А под мостами женщин насиловал просто потому, что они казались ему укромным местом», — пояснил Савинцев.

Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области отметил, что поиском екатеринбургского маньяка МВД занималось долгие годы, только за последние восемь лет было опрошено около 17 тысяч человек.

Он подчеркнул, что особая заслуга в поимке злоумышленника принадлежит начальнику областного управления уголовного розыска Александру Мазаеву, руководителю «убойного» отдела Алексею Искоренкову, его заместителю Владимиру Мерзлякову и оперуполномоченному угро Ивану Перепелкину.