Пришел мстить? Девятиклассник обстрелял школу

В поселке Абалаково Красноярского края подросток устроил стрельбу возле школы — об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на источник в Минобразования региона. «Подросток произвел выстрел в воздух за территорией школы из охотничьего ружья. Причины поступка пока неизвестны», — заявил собеседник агентства.

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По предварительным данным,

ученик пришел в школу с ружьем, однако был остановлен в фойе дежурным, который поинтересовался, зачем он пришел. В ответ на это школьник развернулся и вышел из учебного заведения. Через некоторое время на улице раздались выстрелы – мальчик стрелял по окнам школы и стоящим неподалеку машинам, но ни в кого не попал.

Через некоторое время глава Енисейского района Сергей Ермаков подтвердил факт стрельбы по школе, уточнив, что жертв и пострадавших нет.

По словам учеников школы, причина внезапной агрессии мальчика заключалась в желании отомстить однокласснику, который якобы избил его за день до инцидента. Однако тот, завидев ружье издалека, быстро скрылся, чем еще больше разозлил подростка. «От него можно было ожидать что угодно. Но, насколько я знаю, он стрелял только в воздух. Можно посмотреть в школе, что сняли камеры. Знаю еще, что в этот день приезжали люди из другого города», — сообщила одна из учениц школы телеканалу «360».

Версия о том, что стрельба произошла из-за ссоры, предварительная: точные обстоятельства инцидента следователям предстоит выяснить. Педагоги, в свою очередь, ее не подтвердили и назвали выдумкой.

Со слов учеников школы также стало известно, что ребенок обучается в коррекционном классе из-за «легкой умственной отсталости». Он находится под опекой бабушки и дедушки, которые также содержат двух его сестер и брата. Родителей мальчика лишили родительских прав несколько лет назад.

Следственный комитет уже начал проверку информации о стрельбе подростка. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на региональный главк СК РФ. Следователи в настоящее время находятся на месте происшествия, проводят опросы школьника, его одноклассников и учителей. Уголовное дело на мальчика пока не заводят. Ружье у ребенка изъято – удалось установить, что оно принадлежит его деду.

Ранее президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в эфире НСН объяснил, по каким причинам школьники становятся все более агрессивными. По его мнению, всему виной общество и СМИ, в то время как школы только отражают общую тенденцию.

«Общество пронизано агрессией. Стоит только включить ток-шоу, где никто не способен друг друга корректно выслушивать и доходит до драк. Воинственная риторика, обучение детей-юнармейцев стрельбе, заявления Госдумы о том, что целые страны превратятся в атомную пыль… В этом все дело, в первую очередь. Школа только отражает агрессивное настроение, которое царит в обществе», — отметил психолог.

Он добавил, что ведущую роль в воспитании молодого поколения все же играет семья, в связи с чем многим родителям необходима помощь специалистов.

Проблема агрессии со стороны школьников и студентов действительно является довольно распространенной в последнее время. Так, одно из последних вооруженных нападений, жертвами которого стали 20 человек, произошло в октябре 2018 года в Керчи. Тогда учащийся политехнического колледжа также принес в учебное заведение охотничье ружье и устроил стрельбу на одной из перемен, целясь в учеников и преподавателей. Затем он взорвал самодельную бомбу. После происшествия в колледже были обнаружены еще два взрывных устройства, которые не были активированы стрелком.

Что побудило 18-летнего студента пойти на такое преступление, пока достоверно неизвестно — следствие ведется до сих пор. Однако,

по мнению президента России Владимира Путина, выступавшего на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» на следующий день после трагедии, всему виной — соцсети и интернет.

«Вчерашняя трагедия — это в том числе, судя по всему, результат глобализации, как ни странно. Вот в соцсетях, в интернете мы видим, что там целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в школах Соединенных Штатов», — сказал Путин. Он также добавил, что нужно создавать интересный и полезный контент для молодых людей, чтобы они «не хватали этот суррогат героизма».

Минпросвещения России также взялось за борьбу с агрессией со стороны школьников и направило в регионы методические рекомендации для педагогов, чтобы помочь определять причины поведения учеников-агрессоров. Как сообщили в ведомстве, важным является «минимизация факторов, препятствующих личностному развитию» детей, и «направление активности» в социально полезное русло.